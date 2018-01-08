الكرخ يعلن حصيلة العمليات الجراحية خلال العام الماضي

الصحة تشرع بإطلاق المشروع الوطني للكلية الصناعية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تشرع وزارة الصحة والبيئة بأطلاق المشروع الوطني للكلية الصناعية كتجربة اولية في محافظتي نينوى وكركوك . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزيرة عديلة حمود اطلعت خلال اجتماع ضم الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي ومدير قسم المراكز التخصصية في مركز الوزارة سامي شاتي و عدد من اعضاء لجنة المشروع الوطني للكلية الصناعية على التقدم الحاصل في مجال تطوير اداء مراكز الديلزة في البلاد وديمومة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها تلك المراكز لمرض الفشل والعجز الكلوي)، واضاف انه (تقرر خلال الاجتماع اطلاق المشروع الوطني للديلزة ولاول مرة كتجربة اولية في المحافظتين بعد اكمال المتطلبات الفنية المتعلقة به وفق المواصفات العالمية).في غضون ذلك شكلت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة للوزارة لجانا للقيام بالجرد السنوي للمؤسسات التابعة لها وفق الية معينة وشاملة للسيطرة على المال العام ومنع هدره والحفاظ على الممتلكات .

لجان جرد

وذكر مدير عام الدائرة الجميلي انه (تم تشكيل لجان للقيام بجرد الممتلكات والاموال في مركز الدائرة ومخازن الادوية ومديريات العيادات الطبية في المحافظات والعيادات الشعبية والاستشارية وعيادات التأمين الصحي في بغداد والمحافظات واللجان الطبية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح)، لافتا الى ان (الهدف من الجرد السنوي هو للحفاظ على المال العام واكتشاف الفقدان والتلف والتأكد من صحة البيانات في السجلات المخزنية واكتشاف الاصناف الراكدة والاخرى بطيئة الحركة بالاضافة الى اختصار الثغرات في اسلوب الرقابة المخزنية )، مؤكدا ان ( الجرد السنوي مقسم الى جرد الموجودات مثل الاثاث والاجهزة الطبية والقرطاسية والمطبوعات والمواد المستهلكة والمواد الاحتياطية ووسائط النقل وجرد ادوية الامراض المزمنة والعامة والمستلزمات الطبية وبيان اسم كل مادة دوائية وكل مايتعلق بالتعبئة واسم الشركة المنتجة وتاريخ النفاد لغرض السيطرة مع مطابقة رصيد السجلات مع الجرد الفعلي وذكر السعر والقيمة الاجمالية لكل مادة)، مشيرا الى (اجراء الجرد العام والكامل لموجودات الدائرة والمؤسسات التابعة لها سيكون لمدة شهر واحد بموجب كشوفات تعد لهذا الغرض). الى ذلك اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن حصيلة العمليات الجراحية في المؤسسات التابعة لها خلال العام المنصرم . وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العمليات الجراحية بلغت خلال العام المنصرم نحو 125 الفاً 682عملية جراحية منها 3450 عملية جراحية في الاجنحة الخاصة تجرى لاول مرة في العراق منها تبديل الشرايين التاجية و تبديل صمامات القلب بانواعها و اغلاق الفتحات القلبية بالاضافة الى عمليات استئصال الاورام السرطانية و كذلك استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في جراحة الوجه و الفكين).

التقنية في الجراحة

مضيفا (كما تم اجراء 10الاف و 375 عملية جراحية فوق الكبرى و15 الف عملية جراحية كبرى)، لافتا الى ان (مستشفى اليرموك التعليمي اجرت 34075 عملية جراحية متنوعة في حين اجرت مدينة الامامين الكاظمين الطبية 19180 عملية جراحية و 15140 عملية جراحية في مستــــــــــشفى الكرامة التعليمي وكذلك اجراء 5950 عملية في مــــــــركز ابن البيطار لجراحة القلب).

واكد الحجامي ان (الدائرة قامت بتاهيل و استحداث العشرات من صالات العمليات وتجهيزها باحدث الاجهزة و المستلزمات الطبية خلال تلك المدة و اجراء العشرات من العمليات الجراحية المتنوعة لجرحى القوات الامنية و الحشد الشعبي و عوائل النازحين)، وتابع ان (تلك العمليات اجريت على ايدي اطباء جراحين وملاكات طبية كفوءة على الرغم من شح التخصصيات المالية و ما يمر به البلد من حالات التقشف الذي اثر على المجالات كافة في البلد ومنها الجانب الصحي).