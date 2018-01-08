الزنابق وسيد الزنابق – أرشد العاصي

الشِعرُ من الفنون السامية، والشِعرُ الحقيقي هو ما يكونُ نابعاً من قلبٍ يشعّ بريقاً من الأحاسيس النزيهة والمشاعر المكتظّة بالعزم والعفّة.

ومن الصعب وجود الشِعر الحقيقي في زمنٍ تم إبراز القاصرين على حساب الفُرسان وباتَ مربعُ الشِعر ملوّثاً بأسطرٍ خاذلة وتعابيرٍ واهنة وهشّة. ولكنّ هناكَ شعراء لن يلبّوا دعوة التثبيط والتخييب والإستسلام للموجة الشائنة، بل ثبتوا أحقيّتهم بالتربّع على عروش الشِعر حتماً وبجدارة، وسيد الزنابق (أيمن العتوم) من هؤلاء الجهابذة الأقحاح الذين ثبت نفسه من خلال ما كتبهُ من القصائد الرصينة والأشعار الطافحة بالشارة والحروف المُفعمة بالزهو والنضارة.

لن أتطرّق إلى دواوينه كلّها، بل أتحدّث عن مجموعة شعريّة واحدة وهي (الزنابق) ـ إنهُ ليس ديواناً للقراءة، بل تُحفة فنيّة مُبهرة مترعة بالقسامةِ والبهاء، أغانٍ لا تجوزُ أن تُغنّى بل يشمّ شذاها كالأزاهيرِ وتُضمّ كالجميلات، فراديسٌ ملأى بالورودِ والإخضرار تسرّ الناظرين. بعد أن تنتهي منه ستكتشفُ أنكَ كم إشتقتَ أن تغوص في وهجِ هذه القصائد التي قلّت وجودها في زماننا، قصائدٌ بذلك الرُواء والغضاضة المستطرفة وتلك اللغة المُستساغة والصارخة والسامية والفخمة وسحر النَظم وروعة الكلمات الصبيحة والمشعّة بالوضاءة والفروهة.

أنغامٌ زاخرة بالتحنّن وتعابيرٌ فوّاحة بالعشق الطاهر وصائفة برونق الندى، الكتاب صرحٌ مُلتهب من العـــــــــواطف المشتعلة والمملوءة بلظى التوقِ وجـــــــــذى الولوع ووجد القلبِ والروح التي تُدمى مع كلّ شهقةِ شغف. لن تضرّجكَ العطش في الديوان وانتَ بين هذه الأبيات المزركشة بحبٍ عفيف وورع، ولا تملّ أبداً وإن كانت تصبّ السلاف كلّه في كأسِ مصافاة (ميسون) ومحالٌ أن تخمد نيران تتيّمكَ فيه.

إن هذا العمل يقدّم أزهى أشعار الغزل التي يمكن أن تُقرأ أبداً، ترانيمٌ عسيفة ونغمٌ ناحل وكلمات أرجة بالعشق وحروفٌ عاطرة، كل قصيدة تجسّد وحدةً متكاملة في الغرض والحنوّ والفكرة، والديوان كله رابطة حسيّة وثيقــــــــة وكتلة متأجّجة من عواطف المشغوف وإلتعاج فؤاده.

الشاعر قدّم دواويناً مهــــــــــمّة كـ (خـــــــذني إلى المسجد الأقصى) و(نبوءات الجائعين) و (عيني عليكِ حبيبتي) فيها البرّ والتفاني، وقعر الأنين الصادر عن تأوّه الكلمات والأحاسيس، ولكن الزنابق مُنفرد عن بقيّة الدواوين بمشاعر غرامٍ متوقّد بشكلٍ متنافر، يميّزه تلك العاطفة العنيفة الجارفة في الهوى، إنه الحب الذي كلما أنافكَ وصّباً زدتَ له عشقاً، هذا كانَ راقياً، منيناً، حادّاً، مسعّراً في الكتاب بطريقة نابغة، بحيث تظلّ تعومُ في أبياته ولا يخبو الضمأ إليه. إنّ ما يميّزه أيضاً صدق الحنانِ والشعور، وعُمق العذاباتِ والألم في النصوص، واللوعة المُنبثقة من شجن الحروف، تلك العاطفة البهيجة في صبوةِ كلّ جميل. فعلاً مع كلّ بيتٍ أو سطر تنبتُ الزنابقُ الزاهية بين الجوانح.

شكراً و شِعراً لـ (ميسون) فلولاها لما قرأنا وعرفنا كلٌ هذا الجمال الذي تدفّق من قلم العاشق الأديب أيمن العتوم.