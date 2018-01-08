على ذمة قلم

مقترح للنزاهة ووزارة الثقافة – علي الشاعر

حسنا فعلت هيئة النزاهة عندما شكلت فريقا متنقلا لزيارة الوزارات العراقية ومنها وزارة الثقافة والسياحة والاثار. الهدف من استحداث الفريق كما عرفنا هو الاطلاع المباشر على عمل الوزرات العراقية والتقصي عن ملفات الفساد ، ولاسيما وان هناك الكثير من الملاحظات التي ترتقي لمستوى الفساد المالي والاداري وخاصة في ما يتعلق بالاجراءات الادارية والمالية المعمول بها داخل الوزارات والحيف الذي يتعرض له صغار الموظفين من خلال شخصنة النجاح والفشل وحصرها في اشخاص محدودين جدا وهذا ماوفر الفرصة للبعض من التهرب من الفشل وفي الوقت نفسه يتيح للبعض من الاستفادة من النجاح واستغلاله من اجل التصرف بمقدرات المال العام وفق الاهواء الشخصية.

لذا نجد ان من المفيد ان يقوم فريق النزاهة بادراج البعض من الملاحظات وفي مقدمتها موضوع الدرجات الخاصة التي لها الاثر المهم في الفساد بشتى انواعه حيث نجد ان اغلب اصحاب الدرجات الخاصة واقصد المدراء العامين والوكلاء ومن يحمل درجتهم لم يتم تغييرهم منذ اكثر من 14 عاماً حيث يشعر البعض من هؤلاء ان المكتب الخاص به عبارة عن (مملكة) خاصة به بما تحمله مفردة (المملكة) من معنى حيث المخصصات التي تشمل النثرية والوقود والمكافآت والايفادات والنسبة المؤية من عقود شركات التنظيف والكافتريا والامتيازات الاخـــــــــــرى له ولمن يسبح بحمده ويخدمه من الرجال والنساء والاصدقاء المقربين والمنتفعين الذين منهم من صرف 150 مليون دينار على مولدة كهربائية لاوجود لها في الدنيا والاخرة .

ومن الملاحظات الاخرى التي لابد ان تدرج وتكون امام انظار السيد رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة موضوع مكاتب المفتشين ودورهم السلبي الذي وصل الى حد التستر على الفساد الاخلاقي والمالي والاداري والملفات والشكاوى التي قدمت الى فريق النزاهة والتي كانت محفوظة ومركونة منذ اشهر في مكتب المفتش العام الا دليل اخر على فشل مكتب المفتش العام في بعض الوزارات.

والملاحظة المهمة التي لاتقل اهمية وخطورة هي الاطلاع على قوائم المنحة والدور السلبي لبعض الاشخاص في الاتحادات والنقابات ودور البعض من المسؤولين في ادارج اسماء لاتعد ولاتحصى ضمن المشـــــــــــمولين بمنحة الصحفيين والفنانين والشعراء وهذا ما اساء اساءة كبيرة للمشمولين بتلك المنحة .

لهذا نتمنى على السيد رئيس الوزراء الايعاز الى هيئة النزاهة بفتح مكاتب مصغرة لها في الوزرات تمتلك صلاحيات قانونية في مراجعة كاملة لكل الاجراءات الادارية والمالية والفنية الخاصة بعمل الوزرات لتكون هيئة النــــــــزاهه حاضرة دائماً لمراجعة اجراءاتها الادارية ومنع استغلال النفوذ الرشوة بعد ان اثبت الفريق الحالي النجاح الواضح في معالجة الكثير من ملفات الفساد المالي والاداري والتي لم يتخذ فيها أي قرار بالرغم من مرور اكـــــثر من ستة اشهر والبعض الاخر تجاوز العام وما النتائج التي تحققت اخيرا من التقرير الخاص بهيئة السياحة الذي اعده فريق النزاهة الا دليل على نجاح هذا الفريق حيث ان معلوماتنا الدقيقة اكدت قيام رئيس الوزراء والامــــــــانة العامة لمجـــــــــلس الوزراء بمخاطبة وزارة الثقافة بخصوص الملاحظات والمقترحات التي وردت في تــــــقرير فريق النزاهة .

وهذا دليل على حرص من رئيس الوزراء وهيــــــــــئة النزاهة على تقويم الأداء ومراجعة الإجــــــــــراءات الإدارية المعمول بها .

املنا بالــــــسيد رئيس الوزراء ان يجعل من شعار مكافحة الفساد ومحاربته والقضاء عليه حقيقة واقعة نشعر بها ونلمسها في القادم من الايام .