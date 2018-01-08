أزمة المثقف السياسي في كتب شعبان – حمدي العطار

الثقافة وهاجس وقلق المثقف كانت حاضرة بقوة في الجلسة الثقافية للمفكر عبد الحسين شعبان في الاتحاد العام للادباء والكتاب، ولا يوجد كتاب له يخلو من تلك المداخلات التي تشير الى موقف المثقف من القضايا العامة والمثقف الوضعي النقدي الذي يصفه شعبان هو الذي (يرفض أن يكون هامشيا ويتطلع الى التغيير والتأثير ) وقد يرى شعبان عبر ما كتبه عن الجواهري بإنه خير من يمثل هذا المثقف الوضعي النقدي الي تحول من (الفقه والعمامة الى الشعر والحانة، ومن البلاط الملكي الى الصعلكة والصحافة، ومن الاستقرار الى الهجرة والسفر) .

ويعود شعبان بذاكرته التي يحسد عليها ويتحدث عن لقاءاته بالجواهري ومنها في ساحة الكشافة سنة 1959 في حفل كبير كان فيه عريف الحفل الراحل “جلال الطلباني” وممثل الحزب الشيوعي (عبد القادر اسماعيل) كان شعبان يرى في الجواهري طفلاً صغيراً متمرداً عاش الى اخر يوم في حياته متمردا ،يقول كنت اقول له انت اكبر مسؤول يجمع الادب والاعلام (رئيس اتحاد الادباء ، نقيب الصحفيين) ويسترسل شعبان ليتناول علاقة الكتاب وتأثيرهم على الزعماء في ثنائية ( ستالين – جدانوف) و(كاسترو – ماركيز) و(ديغول – أندريه مالرو) و(جمال عبد الناصر- محمد حسنين هيكل) و (عبد الكريم قاسم – الجواهري) و(صدام حسين – حسن العلوي) ولا يرى شعبان بأن الزعماء افضل من الكتاب!

يؤسفني إن تضم الاحزاب بعض الاعضاء الذين لا يملكون ثقافة تؤهلهم ان يستوعبوا طروحات ومبادئ الحزب وهذه الخاصية تمثل نقطة سوداء اذا كان ذلك الحزب يطلق عليه (حزب المثقفين) ولذلك كنت ارى شعبان كأنه يدعو المثقف الى عدم الانتماء الحزبي في كتابه (المثقف وفقه الازمة) ما بعد الشيوعية الأولى ، فهو يرى أن على المثقف إن يكون (حرا – صادقا- متسامحا – ناقدا) فيما يرى السياسي يتصف (بالتبريرية _ومستعد للاستعباد ،وان يكون مروجا، وأحيانا كاذبا) هو يرى المثقف عليه ان يبحث عن الحقيقة وليس هدفه تضليل الناس واخفاء الحقائق! “المثقف هو القطب الاكثر فاعلية في العملية الانتاجية الفكرية لأنه ينتمي الى خطاب ثالث غير الانتماء التقليدي السياسي والاجتماعي التخصصي) والمثقف نظرا لحساسيته التي ينعتها بعض السياسيين (بالنرجسية) و(الانانية) قد يتعرض الى الصدمة بشكل مؤثر في حالة الفشل السياسي الحزبي الذي يتطلب”تربية حزبية حازمة يتطلبها العمل الحزبي ، وهذه التربية تولد نزعة شمولية تقديسية – دكتاتورية-” وعندها يجد المثقف – السياسي ، ذلك تناقض والتقاطع بين وظيفتين الاولى تجذبه الى الموضوعية والحياد والاختيار وحرية النقد والاخرى تستوجب عليه ممارسة موهبته من اجل المصالح الحزبية والمواقف احيانا غير مقتنع بها! ،وقد تنسى الاحزاب الشيوعية مقولة لينين بأن الدولة السوفيتيه قادرة على خلق الاف المهندسين والاطباء والاداريين لكنهم عاجزون على خلق كاتب وشاعر واحد! شعبان كان لا يستطيع ان يمسك تفاحتين في يد واحدة (الثقافي والسياسي) لذلك اختار الثقافة ،مستندا على مقولة انجلز (علينا تبديل استراتيجيتنا وذلك لمواكبة التطور)