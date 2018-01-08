الكيلاني لــ (الزمان): أغلب المشاريع البلدية تستخدم لأغراض إنتخابية

بيئة ديالى تشرف على إعدام عشرين ألف دجاجة في جديدة الشط

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اشرفت مديـــــرية البيئة في محافظة ديالى ، على إعدام عشرين الف دجاجة كإجراء وقائي بسبب وباء أنفلونزا الطيور ،فيما اكدت ان متابعتها مستمرة لجميع حقول الدواجن في المحافظة .

وقال مدير البيئة عبد الله هادي الشمري لــ ( الزمان ) ، انه ( بسبب وباء انفلاونزا الطيور الذي ظهر الاسبوع الماضي في بعض حقول الدواجن الواقعة قرب ناحيةً جديدة الشط التابعة لقضاء الخالص ، فقد اشرفنا شخصيا وكوادرنا الميدانية على اعدام عشرين الف دجاجة بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المحافظة ) .

وبين الشمري ، ان ( هناك متابعة جدية من قبل فرقنا الميدانية لحقول الدواجن في ناحية جديدة الشط والمناطق الاخرى في المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية ، اضافة الى اصحاب الحقول ، للحد من انتشار المرض ، كونه وباء معدياً يؤثر سلبا على الثروة الحيوانية في عموم مناطق المحافظة والمحافظات المجاورة ) .

انعدام الخدمات

الى ذلك اكد عضو في مجلس محافظة ديالى ، ان اغلب المشاريع البلدية بديالى تستخدم لأغراض انتخابية ، مشيرا الى ان هناك مناطق تعاني من انعدام الخدمات البلدية .

وقال عضــــو المجـــــــــلس عامر الكيلاني لـ (الزمان ) ، ان (محافظة ديالى من المحافظات التي تعرضت للإرهاب وقدمت الكثير من التضحيات ، فيما تعرضت اغلب بناها التحتية الى التدمير ولم يتم اعادتها حتى الان على الرغم من مطالباتنا للحكومة المركزية والمنظمات الدولية ) .

واضاف الكيلاني ، انه ( ما متوفر من خدمات بلدية في اقضية ونواحي المحافظة يتم تسخيرها من قبل ساسة المحافظة لأغراض انتخابية لمناطق معينه ، فيما هناك مناطق تعاني من انعدام الخدمات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاخرى الواجب توفرها اسوة ببقية المناطق الاخرى ) . واكد عضو مجلس ديالى ، ان ( اغلب المسؤولين عن ادارة الخدمات لا يستطيعون الوقوف بوجه الساسة من اجل جعل جميع المناطق متساوية في توزيع الخدمات )، داعيا الحكومة المحلية ، الى ( وضع حد لهذه المأساة كونها اصبحت تؤثر سلبا على حياة المواطنين وتثير استياء البعض منهم كون الساسة انتخبوا ليكونوا جهات رقابية على اجهزة الدولة وليس جهات تستغل الخدمات لأغراضها الانتخابية للمرحلة المقبلة او المنافع الذاتية ).