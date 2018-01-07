العبادي:عدم القضاء على الفساد الموجود بيننا سيعيد داعش الى العراق

لعيبي:تصدير نفط كركوك إلى إيران

بغداد- كريم عبد زاير

كشف وزير النفط العراقي جبار لعيبي الأحد أن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية كانون الثاني الجاري.فيما جرت امس مباحثات نفطية عراقية جزائرية للاستثمار والتطوير . قال رئيس الوزراء العراقي إن الفساد «موجود بيننا» محذرًا من ان عدم القضاء عليهسيعيد داعش الى العراق ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي الى الحفاظ علىالنصر ودعم الاستقرار الأمني والاستفادة من الدرس القاسي باحتلال داعش للمدن .. وقالفي كلمة خلال احتفالية كبرى اقيمت في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) الاحدبمناسبة اعلان النصر العسكري على داعش في العاشر من الشهر الماضي «ان العراقيينبصبرهم وعطائهم ووحدتهم قد حققوا الانتصار على الارهاب». واضاف « يجب ان لا ننسى الفاجعة الكبيرة باحتلال داعش لمدننا حيث خسرنا المدنواُلحقَ الدمار بها ونتج عن ذلك أعداد كبيرة من النازحين وبعدها قدّمنا التضحيات منابطال العراق الذين هبوا للدفاع عن بلدهم» وقال اللعيبي في تصريح صحفي الاحد إن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير، وسنبدأ عمليا قبل نهاية الشهر. واضاف ان هذه الخطوة جاءت في إطار اتفاق ثنائي بين العراق وإيران في كانون الاول الماضي على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق. يذكر أن مبيعات خام كركوك توقفت منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من البيشمركة الكردية في أكتوبر تشرين الأول 2017.