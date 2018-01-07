وساطة خليجية بين مصر والسودان 

أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة- مصطفى عمارة

أعلن رئيس الوزراء المصري الاسبق أحمد شفيق الأحد قراره عدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام، متراجعا بذلك عن تعهده خوض الاقتراع الذي يرجح أن يفوز فيه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. وقال في بيان نشر على صفحته بموقع «تويتر» «بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة. ولذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة2018». فيما كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ان دولاً خليجية وعلى راسها السعودية تقوم حاليا بالتوسط لانهاء الخلاف بين مصر والسودان لمنع تصعيده بعد قرار الخرطوم سحب سفيرها من القاهرة للتشاور على خلفية الخلافات بين الدولتين حول عدد من الملفات . واضاف المصدر ان هناك توجها مصرياً للتهدئة من خلال العمل على تفكيك الازمات التى تمر بها العلاقات بين البلدين وفى مقدمتها الخلاف حول مثلث حلايب وشلاتين من خلال العمل على تحويل تلك المنطقة الى منطقة تكامل كما ستعمل مصر الى طمانة السودان وتبديد مخاوفها من تحويل الخلاف بين البلدين الى صدام عسكري. فيما كشف النائب ماجد ابوالخير وكيل لجنة الشئون الافريقيه بمجلس النواب ان اللجنة سوف تعمل خلال الايام القادمه من خلال الدبلوماسية الشعبية لازالة الخلافات بين الدولتين، واشار الى ان تعاون السودان مع الانظمة المعادية لمصر صعد الخلاف بين الدولتين ،بينما اتهم محمد طاهر سد وشيخ مشايخ البشارية الناطق الرسمى باسم قبائل حلايب وشلاتين الاخوان المتواجدين بالغرب من البشير فى الحكم بالوقوف وراء التصعيد ،مؤكدا ان البشير اصبح معزولا عن شعبه وان الشعب السوداني من القاهرة، وتعليقا على قرار السودان بسحب سفيره من القاهرة اكد د/ عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق فى تصريحات للزمان ان التصعيد السوداني الاخير ليس فى صالح مصر،وان مصر يجب ان تتعامل مع الازمة فى سياق هادئ وتعمل على الوصول الى حلول مرضية للطرفين فى خلافهما حول عدد من الملفات .كما دعا وسائل الاعلام المصرية الى الكف عن الهجوم على السودان لان ذلك يمكن ان يؤدى الى رد فعل قوى من السودان لاسيما ان مصر لاتملك اوراق ضغط عليها . واضاف د/ عاطف سعداوى الخبير بمركز الدراسات السياسيه للاهرام ان الخطوة السودانية بسحب سفيرها من مصر يجب ان تواجه بنوع من ضبط النفس لان اي تصعيد ليس فى صالح البلدين واضح ان تقارب السودان مع كل من قطر وتركيا ووقوفها

بجانب اثيوبيا فى مفاوضات سد النهضه ادى الى تصعيد الخلاف بين البلدين .