اطلاق سراح وجبة من المتظاهرين وجلسة مغلقة للشورى الايراني لمناقشة الاحتجاجات

مقتل أكثر من ألفي مقاتل أفغاني دربتهم ايران في سوريا

طهران- بيروت -الزمان

عقد مجلس الشورى الايراني جلسة مغلقة الأحد لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها ايران الأسبوع الماضي، فيما نظمت تظاهرات تأييد جديدة للنظام في عدة مدن. وقال النائب الإصلاحي غلام رضا حيدري للموقع الالكتروني التابع لمجلس الشورى إن «مسؤولي الأمن أكدوا إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين اعتقلوا» خلال موجة الاحتجاجات التي بدات في 28 كانون الأول/ديسمبر. وقد تحدث عقب جلسة استمع النواب خلالها إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الاستخبارات محمود علوي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بشأن التظاهرات التي تخللتها اعمال عنف. من جهته، أشار نائب آخر هو محمد رضا كشوي أن معظم المعتقلين هم أشخاص عاطلون عن العمل و»لا يحملون شهادات جامعية». وقال للموقع إن «اجتماع مجلس الشورى نظر مبدئيا في ظروف هؤلاء الاقتصادية والبطالة. يحاول العدو التغلغل في البلاد عبر استغلال هذه القضايا». وأكد النائب بهرام بارساي على أنه يجب إلقاء اللوم على عقود من سوء الإدارة بدلا من تحميل الرئيس حسن روحاني المسؤولية. وقال «آمل بأن نواجه الحقيقة ونتعلم الدروس من أخطاء الماضي». وأعلنت الشرطة في وقت سابق إطلاق سراح العديد من المعتقلين إلا أنها أكدت أن مثيري الاحتجاجات الرئيسيين «في قبضة العدالة». وأعرب بعض النواب عن قلقهم بشأن القيود التي وضعت على الانترنت خلال الاضطرابات، بما في ذلك الحظر الذي فرض على تطبيق «تلغرام» للرسائل النصية الذي افاد مسؤولون أنه استخدم لإثارة العنف. وكتب المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى بهروز نعمتي على صفحته في موقع «انستاغرام» الذي حظر مؤقتا كذلك خلال الاحتجاجات ان «مجلس الشورى لا يؤيد استمرار التدقيق الذي يخضع له تلغرام، لكن (على التطبيق) ان يتعهد بأن لا يُستخدم كأداة من قبل أعداء الشعب الايراني». على صعيد اخر ، قُتل أكثر من ألفي «متطوّع» أفغاني دربتهم ايران في سوريا، خلال مشاركتهم في القتال الى جانب النظام السوري خلال السنوات الخمس الماضية، حسب ما نقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤول أفغاني. وينتمي هؤلاء إلى «لواء الفاطميين» المؤلف من مجندين أفغان شيعة، والذي يعتبر من بين القوات الرئيسية التي دربها ضباط ايرانيون للقتال في سوريا. والمعروف ان ايران تدعم عسكريا نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الفصائل المعارضة والجهاديين.

وصرّح حجة الاسلام زهير مجاهد احد المسؤولين الافغان في هذا اللواء أن «اللواء قدم أكثر من ألفي شهيد كما اصيب ثمانية آلاف من عناصره بجروح منذ تدخله في سوريا قبل خمس سنوات». وبث التلفزيون الايراني الرسمي في السنوات الأخيرة تقارير حول مشاركة مقاتلين أفغان في المعارك في سوريا على جبهات عدة، خصوصا ضد تنظيم الدولة الاسلامية. ويتألف لواء الفاطميين من مقاتلين سابقين ينتمون الى الأقلية الأفغانية الشيعية «الهزارة» التي كانت تحارب مقاتلي طالبان، بالاضافة الى مقاتلين أفغان كانوا يقاتلون الى جانب ايران خلال الحرب مع العراق (1980-1988)، بحسب صحيفة «شرق» الايرانية. وقد قُتل نحو ثلاثة آلاف مقاتل أفغاني خلال الحربالايرانية-العراقية، بحسب مجاهد. وتمنح ايران الجنسية الايرانية الى عائلات المقاتلين الأجانب الذين «يسقطون شهداء» في النزاع في سوريا والعراق. كما تعلن رسميا انها ترسل «مستشارين عسكريين» ايرانيين الى سوريا، بالاضافة الى مقاتلين «متطوعين» يأتون من أفغانستان وباكستان. وتفيد وسائل اعلام ايرانية بشكل منتظم عن مقتل «متطوعين» أو «مستشارين».