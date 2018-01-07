حزب صالح يختارأبوراس رئيساً ويؤكد رفضه التدخل السعودي في اليمن

سقوط طائرة للتحالف في عملية ضد الحوثيين

صنعاء- الزمان : اختار حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن رئيسا جديدا له خلفا للرئيس اليمني الاسبق علي عبدالله صالح الذي قتل على ايدي حلفائه المتمردين الحوثيين في الرابع من كانون الاول/ديسمبر 2017. وتجنب الحزب النافذ في بيان صدر عنه في صنعاء الاحد مهاجمة المتمردين الشيعة، بل دعا الى مصالحة يمنية شاملة، بينما هاجم التدخل السعودي داعيا الى مقاومة ما اعتبره «عدوانا وحصارا». وقال البيان ان اللجنة العامة للحزب اجتمعت الاحد في صنعاء، وقررت بالاجماع ان يقوم صادق أمين أبوراس الذي كان نائبا لرئيس الحزب علي عبدالله صالح، برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام «خلال الفترة القادمة». وذكرت اللجنة ان رئاسة أبوراس، وزير الزراعة السابق الذي ينظر اليه على انه كان أحد أقرب مسؤولي الحزب الى صالح، ستستمر على الاقل حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب، مشيرة الى وجود «صعوبات» تمنع هذا الانعقاد في الوقت الحالي.

كما قررت اللجنة تشكيل «قيادة تنفيذية جماعية» مؤلفة من خمسة مسؤولين يقودهم أبوراس. فيما أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية ان خللا فنيا تسبب في سقوط احدى طائراته الاحد في منطقة عمليات ضد المتمردين الحوثيين، مشيرا الى تنفيذ عملية خاصة تم خلالها انقاذ الطيارين ونقلهما الى المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن طيار تركي المالكي لوكالة فرانس برس ان «طائرة تعرضت لخلل فني عند الساعة 15,40 (بتوقيت السعودية) وسقطت (…) في منطقة عمليات» في اليمن لم يحددها.

واضاف «لم يتعرض الطيارين لأي أذى»، من دون ان يذكر جنسيتيهما، مضيفا «تم تنفيذ عملية خاصة مشتركة واخلاؤهما بكل كفاءة واحترافية».

وتابع ان «الطيارين تمت اعادتهما الى المملكة وهما بصحة عافية، وسيعودان قريبا لتنفيذ مهماها».

وأصدر التحالف في وقت لاحق بيانا نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية أعلن فيه ان الطائرة التي سقطت سعودية، وان عملية الانقاذ تمت بمشاركة قوات برية.

من جهتهم، اعلن المتمردون الحوثيون انهم اسقطوا الطائرة فوق صعدة، معقلهم الرئيسي في شمال البلد الغارق في نزاع مسلح.

ولم يشر بيان حزب المؤتمر بشكل مباشر الى الحوثيين، لكنه دعا الى «استكمال عملية الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين من قيادات وكوادر واعضاء وانصار وحلفاء المؤتمر» وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات الحزب.

كما دعا الى «سرعة الافراج عن أبناء واقارب الزعيم علي عبدالله صالح»، مشددا على اهمية «الحفاظ على وحدة الصف الداخلي» وعدم السماح بإثارة»قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان».

في موازاة ذلك شدد الحزب على انه سيظل على موقفه «رافضا ومقاوماً للعدوان والحصار الذي أستهدف بلادنا»، في اشارة الى التدخل السعودي، مؤكدا ان مقتل زعيمه على ايدي الحوثيين لن يدفعه «لمهادنة العدوان».