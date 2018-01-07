رصيف الكتب ـ فارس السرّدار

الرصيف غالبا ما يقترن، بما هو ليس نخبويا، اي ما هو عام ومختلط تحاول فيه القيم ان تتوائم بكثير من الدفع لتبقى بعيدة عن التشاحن والتصادم، وكظم الانفعال، لان الرصيف الجامع لبيئات متنوعة ومتقاطعة ثقافيا واجتماعيا واثنيا، اذن هو المحك الأكثر تعبيرا عن كل ما يتبناه المجتمع. وهو الأكثر تعبيرا عن حضارة المكان الذي يكون فيه، وغالبا ما نجد تفاوتا بينا ما بين رصيف هنا ورصيف هناك في نفس المدينة، فقط باختلاف الاحياء التي دائما ما تؤسس وفق انتماء طبفي او وظيفي، فأحياء العمال تختلف عن احياء المهندسين او الاطباء وحتى المعلمين من حيث التاثيث وطبيعة الاسواق نوعية البضائع المعروضة واجهات البيوت. لكن يبقى الرصيف، أي رصيف يلم كل الأطياف باختلاف مستوياتها. ما يهمنا هنا هي ظاهرة رصيف الكتب، هذا التخصيص الملفت للنظر، نعم لا يخلو شارع من شوارع مدينة الموصل قبل ما حل بها من دمار ، الا وفيه مكتبة او مكتبتان، حتى وان كانت لبيع القرطاسية، الا انك تجدوفيها حتما رفا او رفين تعرض كتبا يروج لها ،قد تكون قصص اطفال او بعض العناوين البسيطة لكنها تكشف عن ميل معين يروج لاتجاه فكري ما. تتغير هذه الاتجاهات بانقلابات ارتدادية تتوائم وما تتبناه الحكومات وتوجهها الفكري الذي تحرص على اشاعته، لا يخفى على أي مراقب ان من كان محروما ومتابعا او مرصودا طيلة فترة معاصرة اجيالنا نحن ابناء الارتجاجات السياسية العنيفة والحروب المتتالية من تاريخ العراق السياسي والفكري ، هو ما له علاقة بالحداثة والتطور والتقدم من قبل التراثيين والقوميين والاممين والمتدينين والاسباب واضحة لا تحتاح الى تبيين. ما حدث بعد داعش جاء ردة فعل قوية وعلى كل الصعد بعضها اشبع بسهام النقد لانه سطحي وقشري وبعضها تلقى استحسانا رائعا. قد تكون تقليعات الملابس وتصفيفات الشعر والامبالة النابعة من عبثية غير مسؤولة والتجاوز على اشارات المرور والتجاوز على الارصفة والاماكن العامة والساحات ممن حضي بسهام النقد اما ظاهرة نزول الكتاب الى الرصيف، وافتتاح رصيف له، والذي لم يات ليجتر كتب الماضي كما كان يحصل في معارض الكتب الغابرة بل يمكن تحسس الاختلاف من خلال العناوين التي تحاول ان تكسر او تجدد بالمضامين اضافة الى اتساع عملية النشر في المدينة وافتتاح مطابع ودور نشر عدة أثراها كتاب وشعراء وباحثين موصليين بعناوين عدة بدات تجد رواحا ملفتا للنظر بخلاف ما كانت عليع المدينة قبل حقبة داعش. من هنا فظاهرة رصيف الكتب بهذه العحالة تسجل وبجدارة معيارا للتحول ومؤشرا يفصح عن رد ة فعل ايجابية تنحى باتجاه ما هو حضاري، ممتلئ برغبة النهوض الذي يبدو أن المدينة برمتها قد ادارت الدفة استجابة لأتجاه الريح التي تدفع بالاشرعة على الرغم مما اعتلاها من تشققات تم رتقها على عجل لتستقبل افق المستقبل. مما يؤكد مل ذهبت اليه ان الرصيف لا يعتني ببيع الكتب ونوعيتها المختلفه بل هو يؤسس لنشاطات اخرى وجدت لها متسعا بين فعاليات بيع الكتب واهداء البعض لها وتوقيع الكتاب والمؤلفين لكتبهم على الرصيف حديثة الصدور، ثمة فعاليات اخرى ترافق هذا الزهو كان تجد من يقرا لكقصيدة يرافقه عازف عوظ او كمنجة ، او يجتمع اكثر من عازف ليلونوا فضاء الرصيف بمعزوفات تراثية تذكر بزهو المدينة ومنجزها الحضاري الملف للنظر . كما لم يتخلف الفن التشكيلي عن المشاركة بتواضع بين متخذا من سياج الجامعة الذي اعيد بناؤه على عجل كبارتشن واسع يتكئ عليه الرصيف ويعلف عليه الفنان التشكيلي لوحاته. وبعدكل هذا ،يمكنك ان ترى المراة كيف تزاحم الرجل في التصفح والانتقاء ، للعناوين واسماء المؤلفين الذينكان اقتناء كتبهم وقراءته محصورة به . هو ذا ايذان بايقاع جديد يدب واثقا ومصرا على جعل هذاه الظاهرة تقليدا يأخذ شكل الكرنفال، واعلان بضرورة قراءة اخرى لخارطة المجتمع الذي يحاول ان ينبجس من تحت رماد الدمار.