الفياغرا لا تصلح لجميع الرجال

لندن – الزمان

تابع علماء من جامعة مانشستر البريطانية الحالة الصحية لعدة آلاف رجل، وتبين لهم أن أقراص «الفياغرا» وغيرها من المستحضرات الطبية المشابهة، لا تصلح لعلاج جميع الرجال من الضعف الجنسي، لذلك فهم ينصحون منتجي هذه المستحضرات الطبية بضرورة توضيح ذلك في تعليمات الاستخدام التي ترفق بها. يقول العالم ديفيد لي، «إضافة لهذا اكتشفنا أن الرجال الذين يتعاطون هذه المستحضرات، أو الذين يعانون من العجز الجنسي، يعانون بشكل اساسي من ارتفاع ضغط الدم أو مستوى السكر في الدم. لذلك يجب على الأطباء أن يكونوا أكثر شفافية خلال مناقشتهم المسألة مع المرضى، وتوضيح الأعراض الجانبية التي قد تظهر لديهم من تعاطي المستحضرات الخاصة بالنوع الثاني من السكري أو ضغط الدم». كما اتضح لفريق البحث، نتيجة متابعتهم لأكثر من 2500 رجل أعمارهم بين 50 و87 سنة كان خمسهم يعاني من مشاكل جنسية، أن «الفياغرا» ليست قادرة على كل شيء، وأنها لا تصلح لجميع الرجال.

وحسب رأي العلماء، يعود السبب في ذلك الى أن «الفياغرا» والمستحضرات المماثلة لا تعالج المشاكل النفسية الناتجة عن العجز الجنسي، وغير ذلك من المسببات. لذلك على الطبيب المعالج إضافة الى وصفه الدواء اللازم، أن يساعد المريض نفسياً.