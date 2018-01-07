وفاة خطيب اثناء خطبة عن الموت

القاهرة -الزمان

توفي إمام وخطيب أحد المساجد في مصر أول أمس (الجمعة)، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أعلى المنبر خلال إلقائه خطبة الجمعة والتي كان يتحدث خلالها عن الموت. وذكرت مصادر وفقاً لصحف مصرية، أن خطيب مسجد الشيخ إبراهيم الشلقامي بمحافظة المنيا في صعيد مصر (65 عاماً) فاجأ المصلين بالتوقف عن الخطبة فجأة وجلوسه على الكرسي أعلى المنبر ليدخل في سكرات الموت، فيما حاول المصلون وأحد الأطباء إسعافه دون جدوى. وأوضحت المصادر أن اللافت في وفاة خطيب المسجد توقيتها، حيث حدثت بعدما أطلق الراحل وصيته للمصلين بضرورة الاستعداد للموت ولقاء الله من خلال العمل الصالح ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمواظبة على الصلاة، لافتةً إلى أن التقرير الطبي أثبت وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.