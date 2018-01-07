‎تحذير من تجمد جسم الانسان خلال عشر دقائق

‎موجة صقيع قطبية في الولايات المتحدة وكندا تعرقل حركة الطيران

‎نيويورك- الزمان -(أ ف ب) –

‎أدت موجة الصقيع التي تضرب شرق الولايات المتحدة وكندا حيث سجلت درجات حرارة قياسية أدنى بكثير من معدلاتها خلال هذه الفترة من السنة، الى حالة من الفوضى في مطار نيويورك واضطرابات في حركة الملاحة الجوية بشكل عام. ‎وفي كندا، أشارت التوقعات إلى اقتراب درجات الحرارة من خمسين درجة مئوية تحت الصفر في شمال أونتاريو وكيبك. ‎وحذر مسؤولون من أن الرياح القطبية الشديدة البرودة قد تجعل درجة الحرارة تعطي شعورا وكأنها 43 درجة مئوية تحت الصفر في مناطق شرق الولايات المتحدة مشيرين إلى مخاطر تعرض أي جزء مكشوف من الجسد الى الاصابة بالتجمد في غضون عشر دقائق فقط. ‎وتأتي موجة الصقيع عقب إعصار قضى بسببه 19 شخصا في الولايات المتحدة امتد من تكساس إلى ويسكونسن، وفقا لوسائل إعلام أميركية. ‎وتساقطت الثلوج بكثافة جراء إعصار الخميس على الساحل الشرقي وسط درجات حرارة متجمدة ورياح عاتية، ما تسبب بإلغاء رحلات جوية. ‎والسبت، بقيت أكثر من 3420 رحلة ضمن الولايات المتحدة أو منها وإليها متأخرة، حيث كان مطارا جون إف كينيدي الدولي في نيويورك وتشارلستون في كارولاينا الجنوبية بين الأكثر تأثرا. ‎وأعلنت هيئة الموانئ التي تدير مطارات منطقة نيويورك أنه سيتم الحد من الرحلات الى جون اف كينيدي. ‎وأضافت أن الزيادة في عدد الرحلات التي تمت إعادة جدولتها بسبب العاصفة والدمار الذي خلفه الإعصار في التجهيزات تسببا في تأخر وصول الطائرات والركاب الى البوابات. ‎من جهته، أفاد موقع «فلايت رادار24» لتتبع حركة النقل الجوي في العالم أن 12 رحلة دولية على الأقل انتظرت بين ساعتين وأربع للوصول إلى بوابة من أجل انزال الركاب. ‎- تحويل رحلات – ‎واشتكى ركاب من أنهم علقوا على المدرج لساعات وواجهوا تأخيرا مطولا للحصول على أمتعتهم وهو ما حول تجربة السفر خصوصا لاولئك المصحوبين بأطفال وللمسنين إلى مأساة. ‎وكتب أحد الركاب ويدعى جيمس ألين عبر موقع «تويتر» «بدأ صبري ينفد»، مشيرا إلى أنه سافر على متن طيران «فيرجن اتلانتك» واضطر للانتظار ثلاث ساعات على المدرج قبل الوصول إلى البوابة ومن ثم ساعتين إضافيتين بانتظار الأمتعة.

‎وكتب «هناك طفلان جائعان وعطشى وانهكهما التعب دون وجود أي مساعدة في قاعة انتظار الأمتعة

‎وعادت طائرات وصلت عبر المحيط الأطلسي أدراجها بما فيها رحلة لطيران «ايروفلوت» قادمة من موسكو متوجهة إلى ايسلندا.

‎وتم تحويل مسار رحلة تابعة لخطوط الطيران النروجية قادمة من لندن إلى مطار ستيوارت الدولي (112 كلم شمال مانهاتن) فيما أفاد موقع «فلايت رادار24» أنه تم تحويل رحلة تابعة للخطوط اليابانية من طوكيو إلى بوسطن.

‎وزاد من حالة الفوضى ارتطام جناحي طائرتين احداهما تابعة لشركة «تشاينا ساثرن» الصينية والأخرى للخطوط الجوية الكويتية في مطار جون إف كينيدي الجمعة حيث تأذت الطائرتان لكن دون وقوع إصابات، وفقا لمسؤولين.

‎وأفادت خدمة الأرصاد الوطنية في نيويورك أن درجات الحرارة انخفضت بنحو 25 درجة عن معدلاتها الطبيعية.

‎ورجح خبراء الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض القياسي لدرجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل وسط توقعات بهطول أمطار وسط الصقيع في المناطق الممتدة من كانساس إلى تينيسي مشيرين إلى مخاطر تعطل حركة السير على الطرقات بفعل الجليد.

‎اما في ماونت واشنطن بنيو هامشير، فسجلت ثاني أكثر درجة برودة في وقت مبكر السبت حيث بلغت الحرارة 38 درجة مئوية تحت الصفر.

‎وفي شرق كندا التي عانت من البرد الشديد لمدة أسبوعين، تأخرت رحلات وتم إلغاء أخرى في مطار تورونتو فيما اجتاحت فيضانات بعض المناطق في كيبيك.

‎وحذرت خدمة الأرصاد الكندية من أن «أي جلد مكشوف قد يتعرض إلى التجمد في غضون دقائق خصوصا مع الرياح المتجمدة» داعية السكان إلى «ابقاء تجهيزات الإسعاف» في مركباتهم.