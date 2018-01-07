إتحاد القوى يخيّر بين الإنسحاب أو تضمين حقوق المناطق المحررة

نائب لـ (الزمان): الموازنة تخلو من الوظائف ومثقلة بالديون الخارجية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين بعد اخفاقه مجددا بتمرير قانون موازنة العام الجاري، بسبب تهديد بعض الكتل السياسية بالانسحاب من الجلسات في حالة عدم تضمين حقوق المناطق المحررة والمحافظات المنتجة للنفط. وقال النائب عبد الهادي موحان لـ(الزمان) امس ان (البرلمان انجز برئاسة سليم الجبوري خلال الجلسة الاولى مناقشة قانون مجلس النواب وتشكيلاته كونه من القوانين المهمة التي تحدد الجهات المرتبطة بالبرلمان وكذلك الدور الرقابي ولاسيما انه الجزء المكمل للنظام الداخلي حتى يعمل ضمن قانون وفق ما جاء بالدستور)، مشيرا الى ان (الجلسة الثانية تضمنت موضوع الموازنة حيث قدم اتحاد القوى العراقية مطلب يهدد فيه بالانسحاب اذا تمت القراءة الاولى للقانون)، مبينا ان (الاشكالات التي حدث على القانون هي نتيجة مطالب بعض الكتل بتضمين حقوق المناطق المحررة وكذلك تطبيق نظام البترودلاور للمحافظات المنتجة للنفط وفق القانون وليس ضمن النسب التي حددتها الحكومة من خلال قيام تلك المحافظات باختيار واحد من ثلاثة خيارات)، واكد موحان ان (جدلا حدث بين الجبوري وكتلة الاحرار بسبب الاستقالة المفاجئة للنائب مطشر السامرائي لانه لا توجد اسباب حقيقية لهذا الموضوع وانما كما يشاع بوجود صفقة مع مثنى السامرائي) على حد تعبيره. مشيرا الى (التصويت على قرار يدين القرار الصادر من رئيس الولايات المتحدة بشأن القدس ويعده استفزازيا للسلم والامن كما صوت البرلمان على قرار اخر يلزم الجهات المعنية بتسهيل اجراءات تصدير الكتاب العراقي)، مشيرا الى انه (تمت مناقشة تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008 بالاضافة الى قراءة قانــــون حقــوق التركمـــان)، واوضح موحان ان (المجلس باشر بالقراءة الاولى لمشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات على ان يتم اكمال قراءته في جلسة اليوم). من جانب اخر دعا الجبوري لجنتي المالية والاقتصادية النيابيتين الى انجاز المشاورات الخاصة بالموازنة لغرض ادراج مشروع القانون على جدول الاعمال. ونوه الجبوري خلال الجلسة الى (عرض مسالة القناعة من عدمها بشان اجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد في جلسة الاحد المقبل على ان يتم في جلسة الاثنين المقبل تحديد موعد لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي)، مشيرا الى ان (البرلمان بصدد اصدار قرار برفع الحصانة عن كل من ورد اسمه بكتب من مجلس القضاء الاعلى للذهاب الى القضاء لحسم القضايا)، وبشأن اخر قال الجبوري ان (القانون اعطى الحق لاي نائب اذا شاء بتقديم الاستقالة وهذا ماجرى مع السامرائي الذي تقدم بالاستقالة لاسباب مرضية)، مبينا ان (البديل عن النائب المستقيل امر تحدده مفوضية الانتخابات). وطالبت حركة التغيير النيابية بالتريث في قراءة الموازنة بسبب وجود ملاحظات تتعلق بنسبة الاقليم والنفقات السيادية. واكد نائب رئيس الكتلة امين بكر في تصريح امس إن (هناك الكثير من الملاحظات على الموازنة بعضها يرتبط بنسبة الاقليم وايضا حصته من القروض الخارجية التي يدفع جزءا منها خلال مرحلة التسديد اضافة الى مستحقات قوات البيشمركة ومحافظة حلبجة وتخصيصات تطبيق المادة 140 من الدستور)، وتابع ان (الموازنة خلت من الدرجات الوظيفية رغم ارتفاع نسبة البطالة بين فئة الخريجين اضافة الى خلوها من المشاريع الاستثمارية والخدمية واثقالها بديون اضافية تدفع ثمنها الأجيال المقبلة). واتهم نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري الحكومة بالاخفاق في برد اعتبار محافظة نينوى بعد هزيمة داعش. وقال الشمري في تصريح امس إن (الحكومة اخفقت برد اعتبار المحافظة عقب هزيمة داعش كونها اهملت القطاعين الامني والخدمي)، داعيا الى (اعادة المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية أسوة بباقي المحافظات كخطوة لاعادة بناء هاتين المؤسستين). بدوره، طالب عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية طالب المعماري بتنفيذ قانون رقم 67 المتضمن تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل على الكليات والمعاهد. وقال المعماري في تصريح امس إنه (سبق وأن شرع مجلس النواب قانون رقم 67 لتشغيل الخريجين الثلاثة الأوائل في الأقسام العلمية والإنسانية في الكليات والمعاهد العراقية الا انه لم نلاحظ أي التفاتة من الجهات المعنية لهذا القانون).