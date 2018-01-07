النفط يضع حجر أساس قصر ضيافة ومجمع سكني لسومو

العراق والجزائر يبحثان تفعيل عقود شراكة إستثمار الغاز

بغداد – شيماء عادل

بحث وزير النفط جبار علي اللعيبي مع نظيره الجزائري مصطفى قيطوني توسيع دائرة الشركة وتحقيق خطوات نحو عقد تعاون مع شركة سوناطراك لتطوير قطاع صناعة الغاز في البلاد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز). واكد اللعيبي ان (العراق حريص على تطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما ان الوفد الشقيق سيلتقي جميع المسؤولين في الشركات النفطية الوطنية والدوائر المعنية بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة التي يسعيان لها)، معربا عن امله بـ(تحقيق خطوات ملموسة نحو عقد تعاون شراكة مع سوناطراك التي يمكن الاستفادة من خبرتها في تطوير صناعة الغاز والاستثمار الامثل لتلك الثروة فضلا عن المجالات الاخرى ). من جانبه قال قيطوني ان (الهدف من تلك الزيارة هو لاجراء المباحثات والمشاورات واللقاءات مع اشقائناً في العراق وذلك لتعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات استثمار الغاز والاستكشافات النفطية وغيرها ولاسيما وان شركة سوناطراك الجزائرية تمتلك الخبرة الكبيرة لتحقيق الاهداف المشتركة بين الاشقاء في العراق والجزائر). ووصل قيطوني بغداد على راس وفد لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الوزارة . من جهة اخرى وضع اللعيبي حجر الاساس لمشروعي قصر الضيافة ومجمع سكني لشركة تسويق النفط العراقية. نقل البيان عن اللعيبي تأكيده خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروعين ان (الوزارة حريصة على توفير الحياة الحرة لمنتسبي القطاع النفطي وبما يلبي طموح العاملين في الحصول على السكن المناسب لتحقيق استقرارهم الوظيفي والمعيشي)، لافتا الى ان (الوزارة كانت قد اوعزت في وقت سابق الى الشركات العالمية التي تقوم بتطوير الحقول النفطية ببناء مدن نفطية في كل من محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط والنجف وكربلاء وغيرها وفق تصاميم معمارية عصرية وحديثة تضم المجمعات السكنية والخدمية والترفيهية والمراكز الصحية والمستوصفات ورياض الاطفال والمدارس والساحات الرياضية وغيرها)، موجها (بتخصيص قطع اراضي سكنية للعاملين في القطاع النفطي لتشيد مساكن لهم ولعوائلهم من أجل تطوير الصناعة النفطية والغازية والعمل على زيادة الانتاج وتعظيم الايرادات المالية دعما للاقتصاد الوطني الذي يعتمد على ذلك)، واوضح اللعيبي ان (مشروع المجمع السكني الذي يشيد على أرض الشركة استثماري تبلغ مساحته نحو 32 دونم)، مبينا ان ( الهدف من المشروع هو بناء وحدات سكنية عمودية وفق قانون هيئة الاستثمار الوطنية رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته حيث سيشمل بناء وتشيد 453 وحدة سكنية وبمساحات مختلفة وذلك لاتاحة الفرصة للعاملين في الشركة لاختيار مايتناسب مع قدراتهم المالية والاجتماعية )، وتابع انه (نظراً لمتطلبات الحاجة الملحة في توفير سكن لائق للضيوف وللمسؤولين أوعزنا بتنفيذ مشروع قصر الضيافة لتوفير متطلبات السكن والاقامة والضيافة بما ينسجم مع حجم ومكانة هذا القطاع ودوره المهم)، منوها الى ان (المشروع يتألف من 6 طوابق ويضم 38 غرفة تنفذ وفق مواصفات فنادق الدرجة الاولى كما سيوفر الإيرادات المالية ويقلل من حجم الإنفاق والهدر).