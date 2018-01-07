رئيس الوزراء يتعهد بحلّ مشكلة المطار الدولي وإستكمال المشاريع

مجلس النجف لـ (الزمان): العبادي أبدى تجاوباً كبيراً مع طلبات المحافظة

النجف – سعدون الجابري

اشاد مجلس محافظة النجف بتجاوب رئيس الوزراء حيدر العبادي مع القضايا التي طرحها المسؤولون المحليون خلال زيارته الى المحافظة امس، مؤكداً ان رئيس الوزراء تعهد بتذليل جميع العقبات التي تقف حائلاً دون تحسين الخدمات . وقالت عضو المجلس سهام المحنة لـ(الزمان) امس ان (زيارة العبادي كانت مفيدة اذ طرحنا عليه المشكلات التي تعانيها المحافظة وتعهد بحلها جميعاً بإستثناء التعيينات)، موضحة ان (العبادي تجاوب مع طلبنا بحل مشكلة المطار ووافق على ان تكون الواردات للمحافظة لكنه اشترط تعيين ادارة جديدة له خلال الايام المقبلة تتولى الامور عملياً). وكان العبادي قد اصدر امراً في وقت سابق بتنحية مدير المطار واستبدال الادارة وفي اثر ذلك اصدر مجلس المحافظة قراراً مماثلاً غير ان الادارة السابقة لاتزال تمارس مهانها. واشارت المحنة الى ان (العبادي وافق على عملية منح اراض للفئات المستحقة ولاسيما الصحفيين الا انه اقترح ان يكون الامر عبارة عن مجمعات سكنية يتولاها مستثمر لتعم الفائدة )، مضيفة ان ( رئيس الوزراء وافق على طلبات كثيرة للمحافظة منها استكمال مشروع المستشفى الألماني وانشاء جسر الرضوية على طريق المنذرية ومشروع ماء المحافظة الكبير ومشروع المجاري وابدى ترحيبه ايضاً بنقل الصلاحيات الى المحافظات)، مؤكدة ان ( العبادي ابدى اهتمامه بتحسين الواقع التبروي في المحافظة اسوة بالقطاعات الاخرى). وكان العبادي قد وصل الى النجف صباح امس لحضور احتفالية النصر. وفي كلمة له القاها خلال الاحتفالية ، دعا العبادي الى الافادة من الدرس القاسي باحتلال تنظيم داعش للمدن، مؤكداً ان اولى خطوات محاربة الفساد بدأت من الجيش.ونقل بيان لمكتبه عنه قوله (اننا نحتفل معكم بالنصر في مدينة امير المؤمنين عليه السلام مدينة العلم والعطاء ومدينة الفتوى المدوية للمرجعية الدينية العليا، مبينا ان هذا النصر هو نصر الابطال المقاتلين والمجاهدين).واضاف (يجب ان لا ننسى الفاجعة الكبيرة باحتلال داعش لمدننا حيث خسرنا المدن واُلحقَ الدمار بها ونتج عن ذلك أعداد كبيرة من النازحين، وبعدها قدّمنا التضحيات من ابطال العراق الذين هبوا للدفاع عن بلدهم).واكد ان ( فترة الخصام والعناد لن تعود ولن يتم اعادتنا للمربع الاول من خلال النزاعات والفساد)، مشيرا الى ان (العالم تفاجأ بالانتصار المتحقق وعدّه اعجازاً، وهذا هو الانتصار الاول، اما الانتصار الثاني فكان بانتصارنا على محاولات التقسيم واثبتنا اننا وطن واحد ونفتخر بتنوعنا). وأضاف (انتصرنا على محاولات الانفصال وتعاملنا مع العراقيين بالدرجة نفسها ولا نفرق بين العراقيين).وتابع ان (هناك من حاول ان يفرّق بين قواتنا البطلة ولكنه فشل)، وتابع أنه (لا ينبغي أن نفرق بين صنوف القوات الأمنية، فالبعض حاول أن يثير الجيش ضد الحشد ولكن فشل، فهذه كلها قوات نظامية وتأتمر بأمر القيادة العامة للقوات المسلحة)، مشددا على ان (السلاح يجب ان يبقى تحت اطار الدولة).ولفت الى ان (اول خطوات محاربة الفساد بدأت في المؤسسة العسكرية والأمنية ولم يتم تغيير الجنود اوالقادة فيها ولكن تحوّل الجيش البطل الى جيش منتصر وعزيز على ابناء بلده وفخر لهم، ونحن مستمرون ببنائه وفق اسس سليمة بعيدة عن الفساد) ، مضيفاً (اننا انتصرنا في هذه المواجهة وضربنا رأس الافعى ومن حق ابناء العراق ان يفتخروا بنصرهم، فهناك من اراد ان يبيع النصر لهذه الدولة او تلك ولكن نقول لهم إن النصر عراقي وتحقق من ابناء هذا البلد). ومضى قائلاً (يجب أن نبدأ الاعمار والبناء، كما يجب أن تكون مسوؤلية المسؤول خدمه الناس)، لافتاً الى أن (الحرب استنزفت الكثير من ميزانية البلد، والعراقيين بوحدتهم انتصروا).