نيجيرفان : مستعدون للحوار مع بغداد في أي وقت تشاء

أربيل ترى الإتهامات الإيرانية باطلة وطهران تواصل الحديث عن نظرية المؤامرة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

طهران – رزاق نامقي

وصف رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني اتهام طهران للإقليم بالظلوع في تظاهرات ايران بـ(الكوميدي والهزلي)، نافياً الاتهامات نفيًا قاطعا، فيما جدد الحرس الثوري الإيراني القول ان(أعداء أجانب) افتعلوا الاضطرابات التي اخمدها الشعب الإيراني بمساندة قوات الأمن . وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قد ادلى السبت بمعلومات تفيد بعقد اجتماع في اربيل قبل اشهر عدة حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الامريكية وهو رئيس قسم عمليات ايران، ومدير مكتب قصي بن صدام، وهاني طلفاح شقيق زوجة صدام وممثل البارزاني وممثل عن السعودية، تم خلاله تحديد موعد لبدء العمليات في ايران من خلال استخدام الفضاء الالكتروني مواقع الانترنت بهدف إسقاط النظام). وقال البارزاني خلال مؤتمر صحفي في السليمانية امس الاحد ان (التفكير بدور مفترض بالتظاهرات الايرانية الاخيرة هو تفكير كوميدي وهزلي اساسا ومضحك)، مضيفا (نحن غير ظالعين بمشاكل ايران التي هي جارة عزيزة علينا).واكد ان (الاقليم يتمنى على الدوام ان تكون لديه علاقات سليمة وايجابية مع ايران)، لافتًا الى ان (سياسة كردستان واضحة في هذا الجانب فهو لن يصبح عامل شر ومشاكل في المنطقة وانما هو عامل خير على الدوام).وشدد البارزاني على ان (ما يجري في ايران هو شان داخلي)، معربا عن امله في ان (تحل المشاكل فيها). وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزيي قد سارع الى نفي الاتهام الايراني .واكد دزيي في بيان السبت أن(حكومة الإقليم ترفض هذه التهمة المفبركة الباطلة البعيدة كل البعد عن الحقيقة رفضا قاطعا)، مضيفاً أن (إقليم كردستان أثبت أنه دائما عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو لم ولن يسمح بأن يكون سببا للفوضى وعدم الاستقرار في الدول المجاورة).ولفت الى أن (مثل هذه التصريحات لا تقدم أية خدمة للعلاقات القائمة بين إقليم كردستان وإيران). وفي طهران، جدد الحرس الثوري الإيراني الاتهامات وقال في بيان الاحد (لقد ساهم الشعب الإيراني العزيز والمؤمن والواعي والثوري، إلى جانب حضور عشرات الآلاف من قوات الباسيج المتطوعين، في إخماد أعمال الشغب مع قوات الشرطة ووزارة الأمن، وهزموا معا المؤامرة الأمريكية البريطانية الصهيونية السعودية التي خططوا لها إلى جانب المنافقين ومؤيدي الملكية وأبطلوا مفعول سحر الفتنة الجديدة). ويطلق المسؤولون الايرانيون تسمية المنافقين على اعضاء منظمة مجاهدي خلق. وتقدم البيان بالشكر إلى الشعب الإيراني وإلى قوات الباسيج والشرطة والأمن على (صنع هذه الملحمة). إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الأمن الداخلي الإ?راني سع?د منتظر المهدي الافراج بكفالة عن غالبية المعتقلين في أعمال الشغب الاخيرة ، مع بقاء العناصر الرئيسة وقادة التظاهرات قيد الاعتقال. وقال منتظر المهدي في تصريح ان (عدداً محدوداً وضئ?لاً من العناصر المغرر بها والمخلين بالأمن ومث?ري الشغب قاموا بتدم?ر الأموال العامة والخاصة وتهديد أرواح المواطنين وأموالهم في بعض المدن الصغيرة والكبيرة وبسيطرة استخباراتية دقيقة ، مع الاقتدار وضبط النفس، تم فصل المحتجين الذين كانت لهم مطالب مشروعة عن المخططين والمديرين لمشهد أعمال الشغب الذين تم رصدهم واعتقالهم)، مؤكداً أن (غالب?ة المغرر بهم تم الإفراج عنهم وفق مراحل وبكفالة وجرى اعتقال العناصر الرئيسة وقادة الشغب) . في المقابل، اتهم عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مهدي عقبائى في بيان تلقته ( الزمان) امس قوات الأمن والباسيج بتوجيه نيرانها مباشرة الى عدد من الشباب المتظاهرين في في ساحة (انقلاب) الجمعة الماضية واعتقلت أعدادا أخرى .وافاد ايضاً بإعتقال العشرات في مدينة تبريز عقب تظاهرات اندلعت خلال مباراة بكرة القدم في محيط الملعب وفي طريق كسايي السريع. واكد حصول تظاهرات جديدة في مدن اخرى واجهتها القوات الامنية بالقمع.وفي الشأن الكردستاني، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني الرغبة في ان يكون العراق عراقا ديمقراطيا موحدا، فيما جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني استعداد الاقليم للحوار مع بغداد في اي وقت تكون الاخيرة مستعدة لذلك.وقال القيادي في الاتحاد الوطني ملا بختيار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان البارزاني اعقب اجتماعاً للحزبين في السليمانية ان للحزبين(واجب مشترك لحل المشاكل في الاقليم والعراق، كما كنا دائما جزءا من حل المشاكل، وسنستمر في ذلك)، مضيفًا (لم يبق شيء الا وفعله الحزبان للعراق، لأننا نريد ان يكون العراق عراقا ديمقراطيا موحدا).وشدد ملا بختيار على ان (الإقليم ملتزم بالدستور)، كاشفًا عن (استمرار المفاوضات مع جميع الاطراف السياسية). ولفت الى ان (بغداد وافقت على ارسال رواتب وزارتي التربية والصحة في الإقليم، اضافة الى ان هناك حديثاً عن افتتاح مطارات الاقليم) ، مؤكدا ان (باب الحوار مفتوح من جانب حكومة الاقليم مع بغداد). وافاد بأن (الحزبين سيعقدان الاثنين اجتماعاً لمركز تنظيمات الاتحاد الوطني وفرع الحزب الديمقراطي في كركوك لصياغة رؤية مشتركة والعمل معا لاخراج المحافظة من هذا الوضع المزري الراهن المتمثل بتطويق عسكري للمدينة واطرافها والاوضاع المعاشية السيئة والسياسية الخطيرة).واضاف انه (يجب ان تصل تلك الاطراف الى قرار نهائي يخص الاوضاع الراهنة في كركوك).وبشأن زيارة وفد الاحزاب الكردية الثلاثة الى بغداد، قال ان (اعضاء هذه الاحزاب لم يجروا قبل ذهابهم الى بغداد اية مشاورات مع حكومة الاقليم او برلمانه، كما انهم لم يبلغوا احدا بالنتائج بعد عودتهم).وشدد على ان (اية حوارات مع بغداد يجب ان تكون من خلال وفد رسمي عن حكومة كردستان). من جهته، قال البارزاني خلال المؤتمر الصحفي ان (في اي وقت تكون بغداد مستعدة للحوار فإن الاقليم سيكون مستعداً للحوار وفي اطار الدستور)، متهمًا الحكومة الإتحادية بأنها(غير جادة بفتح حوار رسمي مع الاقليم لحل المشاكل العالقة). وتابع(نحن نعيش مرحلة سياسية واقتصادية جديدة في كردستان وخصوصا في ما يتعلق بالعلاقة بين الاقليم وبغداد)، مضيفاً (أبدينا الاستعداد للتحاور مع بغداد لحل جميع الملفات منذ عام 2003 وفق الدستور حتى الآن).وبشأن اجتماع الحزبين، قال انه (كان مهماً حيث بحثنا مسألة الحوار مع بغداد، وقد اتفقنا على وحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الاقليم)، لافتاً الى ان (علاقة الحزبين شهدت تطورا وازدهارا)، مشددًا على (ضرورة التنسيق بين الحزبين وباقي الاحزاب الاخرى بشأن كل ما يحدث في كردستان).وبخصوص زيارة وفد الاحزاب الكردية الى بغداد، قال البارزاني انه (كان من المفترض ان يضم الوفد ممثلين عن جميع الاحزاب وليست ثلاثة فقط)، مضيفًا ان (الذهاب الى بغداد للتفاوض يجب ان يرتكز على شرعية اساسية للتمثيل في كردستان تكون عبر برلمان الاقليم، وان حكومة الاقليم هي المعنية بالتفاوض).