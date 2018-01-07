المفوضية تمدّد تسجيل التحالفات الإنتخابية إلى الخميس المقبل

بغداد – داليا احمد

وافق مجلس المفوضين على تمديد تسجيل التحالفات الانتخابية الى يوم الخميس المقبل . وأعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي عن (موافقة المجلس على تمديد تسجيل التحالفات الانتخابية الى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل). وفي محافظة بابل اكد مكتب إنتخابات المحافظة وصول 3120 صندوق اقتراع الى مخازنه، مشيرا الى ان ذلك يأتي في اطار الاستعداد المبكر للإنتخابات المقبلة.وقال مدير المكتب تأميم السعيدي في بيان امس ان (3 الاف و120 صندوق اقتراع وصلت للمخازن تمهيدا للإنتخابات المحلية والتشريعية المزمع اجراؤها في ايار المقبل)، مؤكدا (استعداد المكتب فنيا ولوجستيا وامنيا للإنتخابات بالإضافة إلى مواصلة الحملة الاعلامية لتوعية الناخبين)، مبينا ان (وصول صناديق الاقتراع لمخازن المفوضية جاء في اطار الاستعداد المبكر للإنتخابات)، مشيرا الى (تهيئة الجوانب الاساسية التي من شأنها ان تسهم في انجاح وتنظيم المرحلة المقبلة). وكشف رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي خلال تضييفه في البرلمان عن ان اجهزة التحقق في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار تعرضت للسرقة والتخريب من قبل داعش ، الامر الذي يستدعي اكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الاشهر المقبلة. و دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي المفوضية الى العمل باستقلالية وحياد. وقال بيان ان (العبادي بحث مع المفوضية الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات وتلبية جوانبها المالية والادارية والمتطلبات الفنية والاجهزة والمعدات اللازمة في مختلف مراحل التسجيل والاقتراع والفرز وانتهاءً بآليات اعلان النتائج وكذلك الامور المتعلقة بمشاركة النازحين والعائدين الى المحافظات المحررة لغرض تهيئة الاجواء المناسبة لمشاركتهم)، وشدد العبادي على (ضرورة تحديث المواطنين لسجلاتهم الانتخابية ودعوة وسائل الإعلام الوطنية لتشجيع المواطنين للحصول على البطاقة الانتخابية وحثهم على التسجيل والمشاركة الواسعة في الانتخابات بموعدها المقرر). من جهة اخرى قال رئيس البرلمان سليم الجبوري ان مجلس النواب يعمل على تعديل قانون الانتخابات لاجرائها ضمن التوقيتات المحددة.

وقال بيان امس ان (الجبوري استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش وبحثا اخر مستجدات الوضع السياسي والامني والانساني)، واضاف الجبوري أن (مجلس النواب يعمل على تعديل قانون الانتخابات وتهيئة الاجراءات الضرورية كافة من اجل اجرائها ضمن توقيتاتها الدستورية وبما يضمن حقوق الجميع)، داعيا الى (استمرار الدعم الدولي للعراق ولاسيما اغاثة النازحين والعمل على اعادة اعمار المناطق المحررة لاعادة نازحيها ).