عبطان يتوقّع إفتتاح ملعب الزوراء قريباً

بغداد – الزمان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، موعد افتتاح ملعب الزوراء لكرة القدم.

وأوضح الوزير عبد الحسين عبطان في بيان ، أن …سرعة العمل في ملعب الزوراء جيدة وحسب المخطط وسيتم إكمال أعمال الكونكريت نهاية هذا الشهر.، مبينا أن …المباشرة بإكمال البنى التحتية للأرضية ستحدد خلال الشهر الثاني ومن ثم زراعة الأرضية.

وأشار عبطان إلى …تحديد الكراسي بلونين أسود وأبيض، وسيتم طرح عدة تصاميم على جمهور الزوراء لاختيار الأفضل، مؤكدا أن الوزارة بانتظار وصول نماذج حديد المسقفات خلال هذا الشهر.وتابع وزير الشباب والرياضة أن …تاريخ الافتتاح سنحدده نهاية الشهر الثاني بعد أن نتأكد من توقيتات إنجاز الفقرات.