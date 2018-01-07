نابولي يحافظ على الصدارة ولاتسيو يكتسح سبال

أتلتيكو ينتصر وخطة بيرنلي تنهار أمام أسلحة السيتي

{ مدن – وكالات: أكدت تشكيلة مانشستر سيتي أمام ضيفه بيرنلي مساء اول امس السبت في دور الـ64 من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، أن المدرّب الإسباني جوسيب جوارديولا يسعى للفوز بكل الألقاب المتاحة أمامه في الموسم الكروي الحالي، رغم تصريحاته السابقة بشأن صعوبة تحقيق ذلك. وتغلّب مان سيتي على بيرنلي بنتيجة (4-1)، ليتأهل إلى دور الـ32 من أقدم مسابقة كروية في العالم، وقدّم وجبة هجومية دسمة في الشوط الثاني، بعدما أنهى الشوط الأول متخلفا بهدف نظيف. الملاحظ في تشكيلة مانشستر سيتي لهذه المباراة، ورغم خلوّها من أسماء إيديرسون وكايل ووكر وكيفن دي بروين، تمتّعها بالقوة والعمق اللازمين لتحقيق الفوز بأريحية. لعب المدافع الإنكليزي جون ستونز إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي في عمق الخط الخلفي، أمام الحارس التشيلي كلاوديو برافو، ضمن منظومة اللعب 4-3-3، ولعب الأوكراني ألكسندر زينتشينكو في مركز الظهير الأيسر، مقابل تواجد البرازيلي دانيلو على الناحية اليمنى.

خطأ لا يغتفر

ارتكب ستونز خطأ لا يغتفر أدى لدخول مرمى سيتي هدف في الشوط الأول، لتتأكد حقيقة أن الدولي الإنكليزي القادم من إيفرتون صيف عام 2016، يحتاج لمزيد من العمل كي يتحول إلى أحد أفضل مدافعي الدوري الإنكليزي الممتاز. في المقابل، قدم زينتشينكو مباراة مميّزة على الناحية اليسرى، وبوجود فابيان ديلف أيضا، قد يمتنع جوارديولا عن التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز، بانتظار عودة الفرنسي بنجامين ميندي من الإصابة. في خط الوسط، شكّل دافيد سيلفا وإلكاي جوندوجان ثنائيا متفاهما في صناعة الألعاب أمام لاعب الارتكاز البرازيلي فرناندينيو. وأدى جوندوجان على وجه الخصوص بشكل مميز دورًا جديد، ليؤكد أنه البديل الأنسب لسيلفا ودي بروين في حال غياب أي منهما، بيد أن الثاني دخل في الشوط الثاني ومارس هوايته في التمرير الدقيق ليساهم في تسجيل الهدف الرابع. وتكوّن خط الهجوم من الثلاثي رحيم سترلينج وليروي ساني وسيرجيو أجويرو، والأول قدّم مباراة هادئة، في وقت برع فيه الثاني بانطلاقاته الخطيرة من الناحية اليسرى، أما الثالث فأظهر علو كعبه بهدفين في غضون دقيقتين فقط، علما بأنه خرج في الشوط الثاني ودخل مكانه البرتغالي برناردو سيلفا الذي ترك بصمته بالهدف الرابع.

انهيار خطة بيرنلي

أما بيرنلي، فاعتمد مدربه شون دايتش على طريقة اللعب 4-5-1، والهدف من هذه الخطة كان تشديد الخناق على صانعي اللعب في مانشستر سيتي وعدم توفير المساحات أمامهم، وهي خطة نجحت نوعا ما في الشوط الأول، لكنها انهارت تماما بمجرد تلقي مرماه الهدف الأول. ولجأ دايتش إلى الدولي الويلزي سام فوكس كرأس حربة، ونقل أشلي بارنز إلى مركز متأخر على طرفي الملعب، في خماسي خط الوسط الذي تكون من جيف هندريك ويوهان بيرج جودمودسون ولويس كوك وأشلي ويستوود، لكن الفريق افتقد للفاعلية الهجومية بغياب لاعب الوسط المهاجم ستيفن ديفور الجالس على مقاعد البدلاء. وارتكب دفاع بيرنلي مجموعة من الأخطاء المؤثرة في الشوط الثاني، والأمر نفسه ينطبق على حارس المرمى نيك بوب، رغم أنه تلقى إشادات كبيرة من نقاد الكرة الإنكليزية في الأسابيع القليلة الماضية.

عقبة خيتافي

وتغلب أتلتيكو مدريد، على ضيفه خيتافي، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما، اول امس السبت، في إطار الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإسباني. سجل لأتلتيكو مدريد، أنخل كوريا في الدقيقة 18، ودييجو كوستا في الدقيقة 68 .

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 39 نقطة، في وصافة ترتيب الليجا، بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 23 نقطة، في المركز الثامن. وأنهى أتلتيكو مدريد، الشوط الأول، متقدما بهدف نظيف سجله أنخل كوريا في الدقيقة 18، عندما توغل أنطوان جريزمان بالكرة، قبل أن يمرر إلى كوريا داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى. وفي الشوط الثاني، أضاف دييجو كوستا، الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 68، عندما مرر سيمي فرساليكو، الكرة داخل منطقة الجزاء، قابلها كوستا بتسديدة قوية سكنت المرمى. وذهب كوستا، للاحتفال مع الجماهير في المدرجات، التي قامت باحتضانه، وهو ما يعاقب عليه القانون بالبطاقة الصفراء، والتي كانت الثانية في حق مهاجم الروخي بلانكوس، ليتم طرده في ظهوره الأول بالليجا هذا الموسم. وكان دييجو كوستا، قد تلقى البطاقة الصفراء الأولى قبلها بـ 6 دقائق فقط، بعد أن ضرب لاعب خيتافي بيده، أثناء محاولته حماية الكرة.

نابولي يحافظ على الصدارة

وحافظ نابولي على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه بهدفين نظيفين على هيلاس فيرونا في مباراة الجولة الـ20 من المسابقة. افتتح كاليدو كوليبالي التسجيل في الدقيقة 65 وأضاف خوسيه كاييخون الهدف الثاني في الدقيقة 78 ليرفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 51 نقطة على بعد أربع نقاط من ملاحقه يوفنتوس الذي سيحل الليلة ضيفا على كالياري. في المقابل توقف رصيد فيرونا عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير بالجدول. واكتسح لاتسيو مضيفه سبال بخمسة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس في حين تجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر. سجل لويس ألبرتو الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الخامسة قبل أن يحرز شيرو إيموبيلي أربعة أهداف في الدقائق (19 و26 و41 و50) بينما جاء هدفا أصحاب الارض عن طريق مريكو أنتينوسكي في الدقيقتين (8 و30). وتغلب ميلان بهدف نظيف لمدافعه ليوناردو بونوتشي في الشوط الثاني على ضيفه كروتوني ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر في حين توقف رصيد الضيوف عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر. وبهدف نظيف أيضا أحرزه اللاعب أندري جالبينوف فاز جنوى على ضيفه ساسولو ليتساويان بـ21 نقطة في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب. وواصل بينفينتو متذيل الجدول صحوته بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي منذ بداية الموسم على حساب ضيفه سامبدوريا (3-2) ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأخير، في حين توقف رصيد سامبدوريا السادس في الترتيب عند 30 نقطة. أحرز لاعب بينفينتو ماسيمو كودا هدفين (69 و80) وأضاف إنريكو بريجونولا الثالث (91). بينما سجل لسامبدوريا الذي كان قد افتتح التسجيل في المباراة جيانلوكا كايراري (46) وداويد كوفنانسكي (94).