6 مليارات يورو عائدات بث الدوريات الأوربية

برشلونة أكبر المستفيدين من حقوق النقل التلفزيوني في الليغا

{ مدن – وكالات: تجاوزت العائدات التي حققها البث التلفزيوني لمباريات الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى حاجز الستة مليارت يورو خلال منافسات الموسم الماضي (2016-2017)، وهو الرقم الذي يؤكد أهمية النقل التلفزيوني كأحد أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها خزائن الأندية الأوربية خاصة الكبيرة منها للحفاظ على استمراريتها. ووفقا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إيرادات البث بلغت الموسم المنصرم ستة مليارات و 505 ملايين يورو، مع تسجيل تباين وفارق شاسع بين الدوريات الكبرى، وأيضا بين حصص الأندية في كل دوري، حيث تظهر الأرقام وجود اختلال كبير في سلم توزيع تلك العائدات بين الأندية.

حقوق البريمرليغ

وحقق الدوري الإنكليزي الممتاز أكبر الإيرادات بعدما بلغت مليارين و 754 مليون يورو، بنسبة تقدر بـ 42.3% من إجمالي إيرادات الدوريات الخمسة الكبرى، أي تقريبا نصف الإيرادات الإجمالية، حيث يعزى ذلك إلى إرتفاع عدد المشاهدين لمسابقة البريميرليغ سواء في إنكلترا أو المملكة المتحدة او خارجها بفضل الأسماء اللامعة التي تضمن المتعة للمشاهدين بسبب ارتفاع حدة التنافس على كافة المراكز، بعدما اخذ الترتيب العام النهائي للدوري كمعيار لتوزيع العائدات. وحصل تشيلسي البطل على أعلى نصيب من هذه التركة بعدما نال 173 مليون يورو ليكون صاحب أعلى إيرادات من البث في قارة أوربا. ومن اللافت للنظر في البطولة الإنكليزية، أن أصحاب المراكز السبعة الأولى، قد نالوا أرباحاً اكبر من كافة أبطال بقية الدوريات الأوربية، وهو ما يؤكد الفارق بين عقود البث التلفزيوني لهذه الدوريات. وجاء في المركز الثاني الدوري الإسباني الذي حقق عائدات بنحو مليار و 247 مليون يورو، بنسبة بلغت 19.2% من إجمالي الدوريات، نال منها نادي برشلونة حصة الأسد، بعدما أنعش خزينته بـ 146 مليون يورو. وحل ثالثاً الدوري الألماني بقيمة أرباح تقدر بمليار ومليونين يورو بنسبة بلغت 15.4 بالمئة، حيث حصل منها نادي بايرن ميونيخ على أعلى حصة، بعدما نال 95 مليون يورو بفضل احتكاره نسبة المشاهدة محلياً و خارجياً . وفي المركز الرابع تواجد الدوري الإيطالي دون ان يصل سقف إيراداته إلى المليار يورو، بعدما بلغت 924 مليون يورو، بنسبة 14.2 بالمئة، نال منها البطل يوفنتوس نحو 105ملايين يورو، و ثانياً ميلان بـ 80 مليون يورو، والذي أثبت أنه لا يزال يحتفظ بشعبيته الجارفة رغم تراجع نتائجه وغيابه عن المنصات المحلية والقارية. ويأتي خامساً الدوري الفرنسي الذي حقق إيرادات بلغت 578 مليون يورو، تمثل ما نسبته 8.9 بالمئة فقط من الإجمالي نال منها نادي باريس سان جيرمان نحو 57 مليون يورو، نتيجة لزيادة الطلب على مبارياته من قبل القنوات الناقلة، بعدما أصبح يضم ضمن صفوفه نجوماً كبيرة من مختلف الجنسيات.

برشلونة أكبر المستفيدين

وكشفت رابطة الدوري الإسباني عن العائدات التي حققتها مسابقة الليغا من بث مبارياتها وحصص كل نادٍ من الأندية العشرين خلال موسم (2016-2017). وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا، فان إيرادات بطولة الدوري الإسباني من البث التلفزيوني، قد بلغت مليارا و 246 مليون يورو خلال منافسات الموسم المنصرم. هذا ونال نادي برشلونة (وصيف البطل) حصة الأسد من العائدات التلفزيونية بالنظر إلى شعبيته التي انعكست بزيادة مشاهدي مبارياته، مما جعل خزينته تنتعش بإيرادات تقدر بـ 146 مليون يورو مقابل 140 مليون يورو نالها غريمه نادي ريال مدريد (بطل المسابقة). وحصل نادي أتلتيكو مدريد الذي أنهى موسمه في المركز الثالث على 99 مليون يورو، في حين نال نادي إشبيلية صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب على 65 مليون يورو، بينما استفاد نادي فالنسيا من إيرادات قدرها 67 مليون يورو بفضل شعبيته، رغم النتائج المتواضعة التي سجلها الخفافيش في الموسم المنصرم، إذ اخفق حتى في التأهل لإحدى المسابقتين القاريتين.

وفي ذات السياق، حافظ نادي اتلتيك بيلباو على مركزه الرابع من حيث توزيع أرباح البث التلفزيوني، بعدما دعمت خزينته بـ 71 مليون يورو، رغم أنه كان سابعاً في سلم الترتيب، إلا أن ندية مواجهاته خاصة ضد قطبي العاصمة الريال و الأتلتيكو وبرشلونة، قد رفعت من نسبة مشاهدة مبارياته. أما اضعف نصيب من إيرادات البث التلفزيوني لمباريات الليغا فكان من نصيب ناديي ديبورتيفو ألافيس وليغانيس بـ 39 مليون يورو.