2018 إنهيار آخر لقيمة الإنسانية والحضارة – إيفان علي عثمان

دون ان ادخل في سجال ثوري مع الذات وبدون اي مقدمات نارية كتلك التي ابدأ بها قصائدي ومقالاتي فأن عام 2018 لن يكون افضل من عام 2017 هنا مربط الفرس وهنا وضعت يدي على الالم وهنا يكمن الجرح الكبير ومن يخرج ويهل على البشرية بخطاب اوله يبدأ بالأمل وينتهي اخره بالحلم فهذا ضرب من الجنون وكذب وافتراء وضحك على قلوب وعقول البشر فعام 2017 لم يخرج من جعبته سوى الدم والدمار والجوع وهو كان امتدادا طبيعيا لرفيقه السابق 2016 وما قبله 2015 و2014 اذن المنطق والواقع والحدث يكشف عن خفاياه واسراره ان عام 2018 سيكون جسرا للتواصل بين الاعوام السابقة واللاحقة ولن يمر فوق هذا الجسر سوى الدم والدمار والجوع فبنو البشر لن يجتمعوا على طاولة واحدة ولن يقوموا بتأدية طقوس الغفران ومن المستحيل ان يسلكوا طريقا معتدلا ونهجا مثاليا لنسج خيوط حياة افضل فعام 2018 قادم وهو عبارة عن وعاء خالي بلا روح ليس فيه اي شوائب ورواسب لكن بنو البشر سيصنعون من لا شيء اعظم الهزائم والانتكاسات والتي ستصنف من وجهة نظرهم على انها انجازات وملاحم وانتصارات لكنها في الحقيقة لا تحمل اي مفهوم فكري وفلسفي واخلاقي يمت بتأريخ نقاء الحضارة ورقي الانسانية فكل اناء بما فيه ينضح وبالتالي لن يتغير شيء سوى رقم وهذا الرقم ما هو الا انهيار اخر لقيمة الانسانية وتحطيم لذات الحضارة فالبشر بطبيعتهم قوم غريب عجيب فيهم اجمل الصفات وفي النصف الاخر يحملون طباع سيئة لا يتخيلها العقل الحر فالحرب والقتل والدمار والجوع والفقر وانعدام التعليم والوعي وضياع قيمة الفكر والثقافة واندثار معالم التطور والتمدن وغيرها ما هي الا صفات يحملها البشر وما خفي كان اعظم وهم ذاتهم الذين يقولون ويعيدون ويهللون ويطبلون للمأسي والكوارث التي صنعوها ففي عام 2017 امم جاعت واجساد بريئة رحلت واراض شاسعة دمرت وصواريخ هدمت ودخان قنابل نحر الانفاس وفقراء ماتوا قهرا وكادحين واجهوا رعب البطالة وازمات وهمية وقضايا مصطنعة وأمور مفتعلة حطمت دول وشعوب فكل شيء سار عكس المنطق وكل شيء سلك طريقا معكوسا والحقيقة ضاعت والجهل تفشى وبين باحث عن الخبز ونائم على الحرير انفرد العالم بالعزف وحيدا وخرج عن سرب كل الشرائع والقوانين فالأرهاب يسرح ويمرح في ارجاء الارض ويتلاعب بأرواح ومصائر البشر اي كل ما دار في 2017 عبارة عن كوارث ومأسي صنعها الانسان بجبروته بطغيانه بدكتاتوريته بجنونه اذن من المستحيل ان يحمل 2018 الخير للبشرية والحضارة فلا خير فيه لأن سابقه لم يأتي بالخير هنا يخرج العقل الحر عن صوابه فالمبادىء والقيم اصبحت حبرا على ورق وتم الاستعانة بمفاهيم الحقد والكراهية كوسائل لخلق بؤر شاسعة من الصراعات التي لا حصر لها فالعالم اليوم يغلي على صفيح ساخن وبات اللهب ساطعا للقضاء على كل شيء واي شيء ففي عالم تسوده لغة القوة والمصالح لا يمكن ان يحمل اعوام مفعمة بروح الفرح والسعادة والرفاهية .