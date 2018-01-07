من أجل حياة فضلى – عبد الكريم يحيى الزيباري

يجب أنْ نستعد للتغيير الذي يبشِّرُنا بهِ الرجل منذ أول يوم جلس فيه على الكرسي، وما زال يكرر البشارة ويعمل جاهداً متعباً كجولة الحارس المنفرد المتعب الوسنان في ليلة شتاء باردة! ماذا نفعل لنكون على أهبَّة الاستعداد؟ نفصل الحمقى والمغفلين، نعزلهم عن الوظيفة العامة. سيطعنون بالقرار بما لديهم من نفوذ وثروات، وينقضونه بتظلم إلى المسؤول الأعلى أو عن طريق قضاء الإلغاء.

ماذا نفعل إذن؟ نميز الحمقى والمغفلين عن غيرهم، ونتوقف عن منح المناصب لمن يدفع الثمن، سواء كان الثمن عدَّاً أو بشفاعة رئيس الحزب أو رئيس العشيرة! كلُّ من يهدم وطناً ليملأ بطنهُ وبطون أبنائه وأصهاره هو أحمق باتفاق علماء العالَم القديم والحديث، لأنَّ هدم الوطن سينجرُّ عليه، وسيجد نفسه وأهله في حربٍ أهلية أو معلَّقاً في مشنقة كصدام والقذافي أو سجيناً كمبارك.

في أبسط وأسرع قاعدة اختبار عرفته البشرية، لتمييز الحمقى والمغفلين، عن العقلاء: حَدِّثْ العاقل بما لا يعقل، فإن صدَّق فلا عقلَ له! فإنْ قال قائلٌ: لا يمكن التعايش مع الفساد في الأجهزة الأمنية! العبارة تتكون من شَقَّين:

1- لا يمكن التعايش.

2- الفساد في الأجهزة الأمنية.

ونستنتجَ انعدام الفساد في الأجهزة الأمنية، لأنَّ التعايش حياة، والمعنى: لا توجد حياة بوجود الفساد في الأجهزة الأمنية. وها نحن نعيش ونتنفس ونأكل ونضحك وننام، وما دمنا أحياء، فلا يمكن أنْ يكون هناك فساد في الأجهزة الأمنية!

يا إلهي كيف أصدِّق هذا الكلام؟ هذا العراق العظيم! بلد الحضارات! هذه الأحزاب العظيمة ورؤساؤها المناضلون، كيف يرضون بوجود الفساد؟ لماذا لا يحاربونه؟ كيف لم يسمعوا بحديث (لا يؤمن أحدكم يبات شبعان وجاره جائع) أو مقهور أو مظلوم لا يجد مَنْ يمدُّ لَهُ يد العون، ونصف البلد تحت خطِّ الفقر! هؤلاء الذين جاهدوا ضدَّ أشرس الأنظمة الاستبدادية، وتعرضوا للملاحقة والمطاردة، وكلهم أو أكثر من نصفهم يعود نَسبهم إلى آل البيت عليهم سلام الله، الذين اشتهروا بأنَّهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصَةٌ وفقر، واشتهروا بالعزلة التامة أو مقارعة الظالم، هذا البلد الذي قال المختار (العراق أكثر دول المنطقة أمناً واستقراراً) وكيف لا يكون؟ وفيه أكبر جيش وأكبر جهاز شرطة وأكبر الأجهزة الأمنية سلاحاً ومرتبات ونفقات ونثريات وتجهيزات! كيف يكون أكثر دول المنطقة أمناً واستقراراً، ثم يوجد فيه أجهزة أمنية فاسدة؟

يا للمصيبة! كيف نصدق هذا الكلام؟ لكن من هم الأجهزة الأمنية؟ المخابرات والأمن الوطني فقط؟ أم الجيش والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وقوات السوات ومكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب ومكافحة المخدرات ومكافحة ما أعرف شنو، وألوية الحشد الشعبي، وقوات الجيش، وأفواج وألوية الحمايات الخاصة وغيرها من أنواع الجهات المسلحة المنتشرة في كل مكان، في الأزقة الضيقة في الشوارع الرئيسة والفرعية في المحلات الشعبية، في الطرق الخارجية والداخلية، على أبواب المستشفيات ومحطات التعبئة، إنهم في كل مكان والحمد لله…. كلهم يرتدون الملابس عينها، يعني الزي موحد للجميع، وفق قاعدة البس ما يعجبك! وقد رأيت مسلَّحا يرتدي كل الشعارات الحمر والخضر ويحمل اربع رمانات يدوية ويحمل سكيناً أمريكياً وخنجراً محلي، ومنظاراً أمريكياً غالي الثمن، هل هذا جندي ؟ كيف يمرُّ به القائد – ولأنَّه مشغول – كيف يمرُّ آمر الفصيل السيد الملازم ولا يحاسبه على أزيائه الملونة المبهرجة؟ مَنْ يجرؤ أنْ يقول له:

يا سيدي الجندي لا شيء ينقصك غير مُنبِّه سيارة أو منبِّه باخرة؟ من الأجهزة الأمنية، لا تكاد تعرف سين من صاد! وبعد كلِّ هذا، وكل هذه النفقات العظيمة، كيف لا يكون العراق أكثر دول المنطقة أمناً؟ وبعد كلِّ هذا نكتشف بعد 15 سنة وجود فساد في الأجهزة الأمنية؟ ولكن كيف يكون الفساد فيها؟ بإطلاق سراح المجرمين والتحفظ على الأبرياء إلى أنْ يدفعوا الثمن؟ لا لا ما معقولة!

كيف يحدث هذا في بلدي؟ هذا الشعب العظيم يستحق حياةً أفضل، بترك محاولات فرض السيطرة والتشديد عليها، سواء على نقاط التفتيش في الشوارع أو صلاحيات المحافظين وتأسيس الأقاليم المتحدة كما في الإمارات المتحدة والولايات المتحدة، هذا الشعب العظيم يستحق حياةً أفضل، خاصةً وهو يعيش بين نهرين، ويمتلك هذه الثروات النفطية والمعدنية!