سلاما يا وطن – شيلان محمد صالح

وطننا جبال من الاهات والملمات والمشاكل والتضحيات غطت مساحتها وعند كل مفترق طريق كانت عبوة مزروعة واحيانا اسواقها العامرة بناسها الطيبين كان عدوا مفخخا بحزام الموت يفجر نفسه ليحيل الاجساد الحية المعطاء الى رماد والارض لتكسوها ازكى الدماء لقد عاش ابناء الوطن مذ عام الاحتلال مصائب في مصائب ولم يبق الاعداء والاحزاب المتناحرة فيما بينها وسيلة الا وجربوها على اشهاد ابناء الوطن هذه البقعة المقدسة التي انجبت الانبياء والصالحين واهل العلم وارباب الثقافة.

ان اهل العراق ومهما كان الظلم واقعا عليهم الا انهم سيبقون هم المستعان بهم لما يتصفون به من خلق كريم وعلم وثقافة ومن عندهم انطلقت اهم الحضارات التي اعطت للانسانية الكثير من العلوم والثقافات . ان البلد وابناؤه بدوا غير راضين عمن يدير شؤونهم وغير ابهين بسطوة الاحزاب ولهم عينات سيئة حفظوها خلال السنوات التي شهدت التناحر بين الكتل من أجل مصالح الاحزاب والكتل ولم يكن من أجل الشعب بعامته فلابد للشعب بأجمعه ان يقول كلمته وان يستعد لاعلان ثورته الشعبية ضد الممارسات الخاطئة والفساد وضد الذين سرقوا امواله وخيرات ولابد للقيد ان ينكسر ولابد للــــقانون ان يحكم ويكون ذا فعل من العدالة ولابد المباشرة بمحاكمة المسؤولين الحاليين والسابقين الذين هدروا اموال الشعب وان ترفع الحصانة عنهم ولو ان السارق (الحرامي) لايمتلك حصانة لانه مع انه طال يده الى المال العام انه فقد الشرعية في المسؤولية لانه لم يحفظ الامانة .

ان المشكلة القائمة بين المركز واربيل هي في حقيقة الامر حول اموال عامة الشعب وان الذين يطالبون اربيل بالواردات النفطية هم انفسهم مطالبون بأموال واردات النفط وهي بمليارات وعلى وجه التحديد منذ حكومات 2008 والى 2016 وهنالك سرقات المليارات من الدولارات من خلال العقود الوهمية فيما ان هيئة النزاهة والواجب ان تفتح كل الملفات لان من يسرق الشعب لم يعد مسؤولا بحكم القانون وانما توصيفه القانوني هو (سارق) ولابد من محاكمته ، انها دعوة وطنية لكشف اموال الشعب التي نالت منها ايدي الحرامية وان الوثائق تشير الى اعداد القصور التي ابتاعوها هم وزبانيتهم وحاشيتهم في بلدان العالم والعراقي المسكين لايمـــــــتلك دارا للسكن في هذا الوطن الارحب وان امير الامارات منع منعا باتا ان يسكن مواطن اماراتي في دار ايجار وشعبنا ان لم يكن يسكن دار ايجار فهو يسكن المخيمات التي تفتقد الى ابسط شــــــــروط المعيشة الانسانية فمن حقنا ان نسأل ونتسائل اين مواردنا النفطية وان نسأل هيئة النزاهة ونقول لهم ما تنتظرون ولماذا تكتمون على ملفات الفساد وما الغاية من ذلك ؟.