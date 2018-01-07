الصحة ترسل لقاحات مرض حبة بغداد إلى ديالى

فريق جراحي ينجح بإستئصال ورم من الغدة النخامية

البصرة – الزمان

ديالى – سلام عبد الشمري

تمكن فريق طبي بمستشفى الصدر التعليمي في البصرة من ازالة ورم من الغدة النخامية لمريض عمره ثلاثة وعشرون عاما عن طريق جراحة الانف الناظورية المتقدمة والحديثة بالعالم.

وقال رئيس الفريق الطبي احمد العباسي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق الطبي تمكن من رفع ورم في الغدة النخامية بالكامل للمريض عن طريق جراحة الانف الناظورية المتقدمة وبنجاح تام).

تقنية عالية

مشيرا الى ان (تلك العملية اجريت بتقنية عالية وهي من العمليات المعقدة والحديثة في العالم التي تجرى في مركز جراحة قاع الجمجمة بمستشفى الصدر التعليمي في المحافظة).

وفي ديالى اعلنت دائرة صحة المحافظة عن نجاح فريق طبي في مستشفى المقدادية العام في إجراء عملية رفع الغدة الدرقية لامرأة في العقد الثالث من العمر.

وقال مدير المستشفى علي مهدي محمد التميمي ان (فريقا طبيا متخصصا في المستشفى نجح بإجراء عملية جراحية لرفع الغدة لمريضة مصابة بتضخم الغدة الدرقية السامة). لافتا الى ان (المريضة بصحة جيدة وهي تتماثل للشفاء). واعلنت لجنة الصحة في مجلس المحافظةعن وصول لقاحات لعلاج خمسة الاف مصاب بمرض حبة بغداد . وقالت رئيس اللجنة نجاة الطائي إن (الجهود المبذولة مع وزارة الصحة عن طريق صحة المحافظة اثمرت عن ارسال كميات جيدة من اللقاحات ضد المرض من حصة المحافظات لمواجهة انتشاره في بعض المدن والقصبات والقرى الزراعية).

مؤكدة ان (اللقاحات التي وصلت كافية لعلاج خمسة الاف مصاب كما وانها تكفي لاحتواء المرض في مناطق المحافظة دون استثناء ومنها العظيم التي سجلت اعلى المعدلات).

مشيرة الى ان (اللقاحات الفائضة عن الحاجة بعد اكمال معالجة المرضى سيتم تحويلها الى خزين ستراتيجي تحسبا لظهور اصابات جديدة في اي منطقة داخل المحافظة). وتابعت ان (احتواء المرض سيتم خلال ايام بعد نشر المزيد من الفرق الصحية).

واقع صحي

من جهة اخرى بحثت دائرة صحة بغداد الكرخ مع الجامعة المستنصرية رفع مستوى الواقع الصحي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي بحث مع رئيس الجامعة صادق محمد الهماش أفق التعاون مابين الجانبين التي تصب في خدمة المواطن).

واضاف ان (اللقاء شهد نقاش آلية التعاون في تدريب طلبة كلية طب الجامعة الواقعة ضمن مستشفى اليرموك التعليمي الى ذلك تفقد الحجامي مركز ابن البيطار لجراحة القلب للاطلاع على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين .

واشاد الحجامي بـ (بدور الملاكات الطبية والصحية في اجراء العمليات الصعبة والمعقدة).

منوها الى ان (الاجهزة والمواد الطبية التي تدخل في معالجة امراض القلب في المركز يتم شراءها من مناشىء عالمية رصينة كصمامات القلب وشبكات الشرايين وسدادات لغلق فتحات القلب للأطفال فضلا عن جهاز منظم ضربات القلب).