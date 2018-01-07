طب المستنصرية تناقش العصف الذهني في البحوث العلمية

الحكومة تشكّل فريقاً وطنياً للنهوض بواقع المرأة

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس الوزراء تشكيل الفريق الوطني لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 الخاص بالمرأة والامن والسلام برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء.

وقال بيان لاعلام امانة المجلس امس ان (الفريق يضم بعضويته 25 جهة من الجهات ذات العلاقة بـضمنها امينة بغداد رئيسة اللجنة الدائمة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية وممثلي الوزارات في الحكومة الاتحادية والاقليم، بالإضافة الى دائرة تمكين المرأة الأمانة العامة للمجلس ومجلس القضاء الأعلى وجهاز الامن الوطني والمفوضية العليا لحقوق الانسان ولجنة تنفيذ المصالحة الوطنية واللجنة العليا لإغاثة النازحين والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المرأة).

واضاف ان (الفريق يتولى المصادقة على السياسات والخطط والبرامج والمقترحات لغرض تنفيذ التزامات العراق بموجب قرار مجلس الامن رقم 1325 واعداد التقارير الدولية بذلك وتحديد موازنة واليات عمله، كما يكلف الفريق الوطني غرفة عمليات خطة الطوارئ الخاصة بتنفيذ القرار في مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة – الملغاة- بمهام السكرتارية الفنية للفريق الوطني، ويكون ارتباطها المباشر بالأمين العام لمجلس الوزراء رئيس الفريق).

واشار البيان الى انه (انيطت بالفريق مجموعة من المهام تمثلت بالاشراف على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2014 ومتابعة وتوجيه وتنسيق عمل مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية بشأن مخرجات الخطة ، وتقديم التقارير الدورية الى الفريق الوطني واللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة عن مراحل انجاز الخطة وكتابة التقرير الوطني واحالته الى الهيئات الدولية ذات العلاقة).

مهمات فريق

وتابع انه (كما جاء في توجيه مجلس الوزراء بشأن مهمات الفريق الوطني تشكيل اللجنة التنسيقية للفريق الوطني برئاسة امينة بغداد وعضوية رئيس غرفة عمليات خطة الطوارئ لتنفيذ القرار ومنسقة الفريق وممثلي عدد من الوزارات الاتحادية والاقليم شريطة ان لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام، لتتولى اللجنة التنسيقية مهمة التنسيق بين القطاعات الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، واعداد جدول اعمال الفريق الوطني بالتنسيق مع السكرتارية الفنية، فضلاً عن اقتراح سياسات عمل الفريق واليات تنفيذ وترشيد اعمال القطاعات الحكومية).

على صعيد آخرنظمت شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي في كلية الطب بالجامعة المستنصرية بالتعاون مع قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي في رئاسة الجامعة ورشة عمل بشأن العصف الذهني في مجال نشر البحوث العلمية في المجلات العالمية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الورشة التي كانت بإدارة مدير قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي في الجامعة بشار مكي العيساوي تهدف الى حث التدريسيين للتسجيل في مواقع النشر العالمي سكوباس والثومسن رويترز وغيرها وتوضيح آليات النشر في دور النشر المحكمة والتي تتبنى المعايير العلمية الرصينة من دوريات علمية مختصة من أجل تبادل المعرفة والنتائج لكي تستمر الأبحاث وتتكامل نتائجها وأهدافها).

واضاف انه تم (استعراض مسميات العصف وهي متعددة منها المفاكرة وإمطار الدماغ وتدفق الأفكار وتوليد الأفكار، وهو بالأساس طريقة عملية جماعية إبداعية حيث بها تحاول المجموعة إيجاد حل لمشكلة معينة بتجميع قائمة من الأفكار العفوية التي يسهم بها أفراد الفريق أو المؤسسة ذات الصلة بالمشكلة).

واوضح البيان ان (المشاركين تطرقوا الى الاستراتيجيات المختلفة للعصف الذهني وقواعد إجراء العمليات لزيادة الكفاءة والفاعلية فى اتخاذ القرارات وتوليد الأفكار الخلاقة والمبدعة، إلى جانب أدوات العصف الذهني مثل الخرائط الذهنية والكتابة الذهنية لتفعيل التفكير وتطوير القدرات وكيفية التدريس بأسلوب العصف الذهني ضمن برنامج تنمية مهارات التدريس الفعال).

وتابع انه (تم كذلك التفكير باعداد أسئلة ليست لها إجابة صحيحة واحدة وتحتاج إلى أفكار ابداعية بطريقة العصف الذهني لكي يطلق الطلبة العنان لأفكارهم في البحث عن كل الإجابات الصحيحة والحلول الممكنة للقضايا التي تعرض عليهم وأن يعتاد الطلبة لتطوير أفكار زملائهم واحترامهم والبناء عليها).

وتابع البيان انه (تم شرح معوقات العصف الذهني كالمعوقات الإدراكية والنفسية والتركيز على ضرورة التوافق مع الآخرين وغيرها من المعوقات ، وخطوات جلسة العصف الذهني وتحديد ومناقشة المشكلة وتقويم جلسة العصف )، واشار البيان الى ان (الورشة خلصت الى ان جلسات العصف الذهني أكثر كفاءة من العمل الفردي لخلق الأفكار واستنتاجها).

ضمان الجودة

وعلى صعيد اخر اصدرت الكلية دليل العام الدراسي 2016-2017 ويأتي هذا الدليل ضمن متطلبات ضمان الجودة والأداء الجامعي في الكلية ، واضاف البيان ان (الورشة شكلت لجنة لاعداد الدليل برئاسة عضو الهيئة التدريسية في فرع الأمراض والطب العدلي حسين محمود غازي وعضوية تدريسيين من منتسبي الكلية وتضمن الدليل الهيكل التنظيمي للكلية والفروع العلمية واللجان والشعب والوحدات الادارية مع نبذة عن مهام كل وحدة من هذه الوحدات ، اضافة الى نبذة عن الفروع العلمية وأهداف كل فرع وأسماء الهيئة التدريسية والفنية والادارية).

وأوضح البيان ان (الهدف من اعداد هذا الدليل هو فتح نافذة تعريفية لأقسام الكلية لاطلاع المتقدم لهذه الكلية ولجميع الفروع العلمية كي يحصل على رؤية واضحة وكذلك تعد وثيقة مهمة ومطلوبة ضمن مستلزمات الحصول على الاعتمادية).