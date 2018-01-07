الزراعة لـ (الزمان): أمر مرفوض دولياً وتؤثّر على خصوبة الأراضي

خبراء يحذّرون من مياه البزل الإيرانية السامة المتّجهة إلى البصرة

بغداد – داليا احمد

حذر مختصون في محافظة البصرة من انهيار السدّة الترابية الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية بشكل كامل نتيجة ارتفاع مياه البزل الإيرانية وانخفاض الأراضي العراقية وعدم توفر مصدّات نباتية تعوق هبوب الرياح التي تدفع بالمياه بقوة. فيما اكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي ان انجراف مياه البزل الايرانية قد تكررت في وقت سابق برغم انه امر مرفوض دوليا وبشكل قاطع .

وقال القيسي لـ(الزمان) امس ان (انجراف مياه البزل الايرانية قد تكررت في وقت سابق برغم انه امر مرفوض رفضا قاطعا دوليا ولا يمكن لاي دولة ان تدخل مياه البزل التابعة لها الى دول الجوار كونها مضرة في الاراضي الداخلة لها), واضاف ان (المياه تؤثر على خصوبة الاراضي الزراعية وطبيعتها فضلا عن ان وزارة الموارد المائية لديها مخاطبات مع ايران بشأن القضية والوزارة تدعو جميع الجهات للتدخل وحل المشكلة المتوقع حدوثها). وحذر مختصون في محافظة البصرة من انهيار السدّة الترابية الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية بشكل كامل نتيجة ارتفاع مياه البزل الإيرانية وانخفاض الأراضي العراقية وعدم توفر مصدّات نباتية تعوق هبوب الرياح التي تدفع بالمياه بقوة.

مياه البزل

وقال بيان امس ان (السدّة حدثت فيها فجوات تسربت منها المياه في أكثر من 50 كيلو مترا وفي حال انهيارها فأن ذلك سيتسبب بتجريف مياه البزل الإيرانية مناطق شرق المحافظة وإتلاف الأراضي الزراعية وتلوث مياه شط العرب إضافة إلى غرق الأراضي المشغولة من قبل الشركات النفطية).

ونقل البيان عن نقيب المهندسين الزراعيين في المحافظة علاء البدران القول إن (الإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه المشكلة تعد مؤقتة بسبب النقص في الإمكانيات مما اثر على استمرار أعمال الترميم), واضاف ان (هنالك نقصا في تجهيز وقود الآليات العاملة في إكمال السدّة الترابية التي من خلالها تلافينا مرحلة الخطر في السنوات الثلاث الماضية، لكن المشكلة مازالت قائمة كما لم يبادر الجانب الإيراني إلى اتخاذ أي إجراء في هذا الجانب للحد من المشكلة). واوضح البدران أن (ما عقّد المشكلة أكثر عدم امتلاك الحكومة المحلية الصلاحيات اللازمة لمخاطبة دول الجوار حول مشكلات الحدود خاصة وان المخاطبات عبر وزارة الخارجية العراقية حصرا، والتي جرى إبلاغها بالمشكلة منذ قرابة ست سنوات، ومازال هذا الملف في أروقتها دون أن يتم تحريكه لغاية الآن، كما لم نلمس تعاونا من الحكومة الاتحادية في تقديم العون لمعالجة هذا الموضوع الخطير).

وتابع ان (تفادي خطر مياه البزل الإيرانية على أراضي المحافظة يكمن حله في إنشاء سدّة بمواصفات هندسية وفنية صحيحة. فلولا أن المصادفة ادت دورا في كون وزيري النفط والنقل من المحافظة للدورة الحالية ونال الموضوع اهتمامهما الشخصي فأوعزا لملاك الوزارتين بالتحرك السريع لكانت المياه جرفت شرق المحافظة بالكامل).

وكان مجلس المحافظة قد شكّل لجنة طارئة من الجهات المختصة لمعالجة تآكل السدّة الترابية، مع اعترافه بمواجهة أعمال الصيانة بعض الصعوبات اللوجستية.وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى الشحماني انه (في حال الاستمرار بالعمل ودون توقف أو مشكلات ستنتهي أعمال الصيانة بالكامل خلال اقل من شهرين وستخف حدة المخاطر).

ونقل البيان عن ممثل دائرة الموارد المائية في المحافظة فيصل عبدالقادرالقول أن (الملاكات المشتركة من الموارد المائية والمحافظة والموانئ وشـــــــركة النفط العراقــية إضافة لجهد القوات الأمنية استكملت إصلاح مسافة 1150 مترا من أصل أكثر من 11 كيلو مترات متضرر من أجزاء السدّة). فيما قال عضو المجلس جواد الإمارة إن (اتفاقا جرى في وقت سابق مع الجانب الإيراني من اجل قيامه بإنشاء قناة لتصريف مياه البزل نحو البحر لكن ما تم الاتفاق عليه لم ينفذ حتى الان).

تدفق مياه

فيما نفى مصدر في القنصلية الإيرانية بالمحافظة قيام إيران بتسريب مياه البزل عبر نهر الكارون إلى مياه شط العرب، مشيرا إلى أن (استقامة نهر الكارون تؤدي إلى تدفق مياه البزل نحو البحر وليس في المياه العراقية).

ويرى الباحث البيئي كاظم الغيلاني ان (أبعاد المشكلة كبيرة خاصة وان أضرار مياه البزل الإيرانية ناتجة من مزارع تربية الأسماك الخاصة ومزارع السكر الكبيرة وتكون بكميات هائلة). واضاف (لقد بحثت بصور الأقمار الاصطناعية واتضح أنها مياه بزل ناتجة من مزارع اسماك ومزارع للسكر، فعندما يكون لديهم حصاد قصب السكر يقومون بإفراغ المزارع من المياه، وتكون محملة بمبيدات الفطريات وهي شديدة السميّة على الأمد البعيد ويسبب تراكمها في الجسم الأمراض السرطانية، إضافة إلى مياه مخلفات المصانع وهي مواد سامة ناتجة من عمليات التصنيع لمعامل البتروكيمياويات ومصفى عبادان ومصانع البلاستك الإيرانية). واوضح الغيلاني ان (هناك تأثيرا مباشرا لتدفق مياه البزل من مبازل مخفيّة تحت مياه المد مقابل عبادان كما أن فتح نهر الكارون الذي يصب في شط العرب يتزامن مع إطلاق مياه البزل لتفريغ أراضي المزارع المغمورة طوال فصل الصيف من المياه القذرة، فيما نخشى من تأثير غير مباشر من انهيار السدّة بدفع مخلفات الحرب العراقية الإيرانية من الألغام والمتفجرات نحو الشواطئ العراقية). ويرى مراقبون ان (معاناة المحافظة لاتقتصر على مياه البزل الإيرانية فالنزاع بين المحافظات الجنوبية على تقاسم حصص المياه يرمي بظلاله على المحافظة).

نقص امدادات

ويضيف بدران ان (مشكلة نقص الإمدادات المائية الواصلة إلى المحافظة حصلت بسبب سوء الإدارة في تقاسم المياه ووجود بعض التجاوزات من قبل بعض المحافظات على حصص المحافظات الأخرى المتفق عليها). ويذكر ان المحافظة تعتمد بشكل كبير على مياه شط العرب وتعاني منذ سنوات ارتفاع نسبة الملوحة بعد إغلاق إيران نهري الكارون والكرخا وتحويلهما إلى داخل أراضيها بشكل كامل، إضافة إلى انخفاض تدفقات المياه القادمة من نهري دجلة والفرات في حين بلغت نسبة الملوحة في ناحية السيبة اربعة الاف جزء من المليون وان مزارعي السيبة وقضاء الفاو يشكون، من ارتفاع نسب ملوحة المياه في شط العرب ما أدى إلى تسجيل خسائر باهظة في محاصيلهم الزراعية ونفوق حيواناتهم.