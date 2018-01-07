شهادات دكتوراه فخرية بالمجان – مهند صلاح

أثارت ظاهرة شهادات الدكتوراه الفخرية التي ملأت الساحة الثقافية و الفكرية في الآونة الأخيرة مشاكل كثيرة وأسئلة لا نهاية لها حول مصدر هذه الشهادات و السبب الذي منحت من أجله خصوصا مع تزايد عدد الأشخاص الممنوحة لهم والذين يشكلون في غالبهم حلقات مفرغة من الوعي والمعرفة ومنجزهم المعرفي إن وجد لا يؤهلهم لإستحقاق إحدى هذه الشهادات التي أصبحت (لا فخرية) بمجرد منحها بهذا الشكل العشوائي و المجاني و بكميات كبيرة مقارنة بما عرف عنها في الوسط العلمي و من تم منحهم إياها في السنوات السابقة وفق شروط و ثوابت تجعلها ذات طابع رصين ولن يختلف إثنان على الشخصية الممنوحة لها ..

يذكرني منح الشهادات الفخرية بهذا الشكل المبتذل والمجاني بهوية الإتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين وهوية نقابة الصحفيين في نهاية التسعينيات من القرن الماضي عندما ضبطت هذه الهويات لدى أناس لا يمتون بصلة لإتحاد الأدباء أو نقابة الصحفيين و تم إكتشاف الواقع المرير عندما وجدوا بأن هذه الهويات قد تم منحها مقابل مبالغ مالية أو خدمات مجانية لبعض القائمين على النقابة او الاتحاد والغرض الوحيد منها هو دخول نادي الإتحاد بشكل مجاني أو التفاخر من قبل هؤلاء عبر إشهارهم لهكذا هويات لها معاني كبيرة أمام ذويهم ومعارفهم وها هو الأمر يعيد نفسه مع شهادات الدكتوراه اللافخرية والاف الشهادات التقديرية و الدروع و كتب الشكر والتقدير التي أصبحت مجانية ومبتذلة ولا معنى لها ..

السؤال الأصعب الذي يجول في مخيلتي الآن هو : إن كان 90 بالمئة من العراقيين (شعراء و كتاب قصة و فنانين و اعلاميين و حملة للشهادات الفخرية !!) إذن من أي ثقب لا نعي مكانه يأتي كل هذا التخلف و الجهل الذي يطبق على بلدنا حد الموت ؟؟؟!! وإن كانت هذه الشهادات الفخرية للدكتوراه الممنوحة بهذا الحجم اللا معقول قد منحت فعلا لأشخاص يستحقونها فما الداعي للدراسة و تحمل عناء سنوات طويلة من الجهد المعرفي ؟!

ما علينا سوى أن نكرس جهدنا لعلاقة بهذه الجهة أو تلك ممن إمتلكت شرف منح هكذا شهادات كي نكون بين ليلة و ضحاها حاملين لشهادة (الدكتوراه)!!

اشكالية منح شهادة الدكتوراه الفخرية اصبحت حاليا احدى اهم المحاولات التلفيقية التي تشكل اخلالا واضحا بضوابط و مستلزمات العمل الاكاديمي وملاذا للجهلة وانصاف المتعلمين لإستغلالها وتوظيفها تدليسا في النشاط التعليمي الجامعي وإسهامها في تكريس ظاهرة الفساد المستشري في الجامعات العراقية كما إن حيازتها واستخدامها في العمل الاكاديمي يصل بتوصيفها الى مصاف (جريمة التزوير) وان الاثار المترتبة عليها تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لان (ما بني على باطل فهو باطل) ، وجريمتها لا تسقط بالتقادم الزمنى لأنها لا تنطبق عليها (نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية او الاستثنائية .

ولا ابالغ في تقديري بوجود ميكانزمات لمافيا منظمة في هذا المجال لغايات ربحية و بالضد من الامانة الاكاديمية .. والمتعارف عليه من خلال تعليمات وتوجيهات منظمة (اليونسكو – واتحاد الجامعات العربية)

ان شهادة الدكتوراه الفخرية هي شهادة رمزية و لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمالها لأغراض الانتاج المعرفي والجامعي ، ويحرم الاستذكار بلقب

(الدكتور) لحاملها فهي شهادة تقديرية تمنح لرؤساء الدول و لرجال الاعمال ولغايات سياسية مقنعة احيانا ولا تخضع لأي ضوابط معرفية .

وقد منحت لعدة مرات لشخصيات دولية ورؤساء و ملوك مع ان قسم منهم لا يجيدون القراءة و الكتابة بشكل جيد ؛ كما قد تم منحها لشخصيات كمكافئة لعمليات جيوسياسية ساهمت في تغيير خارطة العمق الجغرافي للعالم ومنحت أيضا لمطربين و شعراء و شخصيات سياسية ودينية والملاحظ ان الهيئات والجامعات العالمية المشهورة والمعترف بها أكاديميا هي التي تبادر في منح شهادة الدكتوراه الفخرية ، ولكن حاليا للأسف ان الجامعات الخاصة التي تقوم

بالتدريس عن بعد (اون لاين) والتي لازالت تناضل للاعتراف بشهاداتها الدراسية ، هي الاخرى دخلت هذا السباق و بشكل محموم . والأخطر من ذلك إن المراقب يلاحظ منح شهادة الدكتوراه الفخرية للبعض من حملة البكالوريوس و الماجستير و بدأ صاحبها يشرف و يناقش رسائل الماجستير و الدكتوراه ، و تماديا و ايغالا في هذا الغش و التدليس الاكاديمي تم اضافة لذلك منحه درجة (استاذ مساعد وبعدها درجة استاذ أي بروفسور) و هذه هي الطامة الكبرى التي تتجاوز وتنتهك لا بل تعتدي على كل القيم و التقاليد والاعراف الجامعية .

ان مسألة (الدراسة عن بعد) على الرغم من ايجابياتها و توفيرها لفرص المعرفة الجامعية إلا انه يلاحظ في البعض من هذه الجامعات تجري مناقشة رسائل الماجستير و الدكتوراه احيانا لأشخاص خارج ضوابط الانتماء التدريسي للجامعة ، بمعنى ان هناك من يحصل على الشهادات الجامعية (البكالوريوس او الماجستير) بطرق ملتوية وخارج النظام التدريسي و يتقدم بها للجامعة للحصول على شهادة اعلى ..

المفترض ان مثل هذه الشهادات يجب التأكد من مصدر صدورها و خضوعها لنظام المعادلة الاكاديمية .. واخيرا اجد ان هناك بعضا من الجامعات التي تقوم بالتدريس عن بعد قد اثبتت جدارتها و امانتها العلمية ..

والمطلوب هنـــــــا من وزارة التــــــــعليم العالي وضع رقابة صارمة لنظام الجودة والتأهيل.

كما على الجمهور أن يمتلك المعلومات الكافية حول القسم الأكبر من هذه الشهادات التي تحمل مسمى (دكتوراه فخرية) ويعي بشكل أكثر إدراكا مصادر هكذا شهادات والسبب التي منحت من أجله وإلا سنصحو ذات يوم لنجد بأن الجميع (دكاترة) ولن نحتاج حينها لعناء الدراسة أو التدرج العلمي والمعرفي.