الجبوري يبحث مع فرنسا دعم النازحين وإعمار المدن المحرّرة

الأمم المتحدة توافق على برنامج خاص بالأقليات الدينية في العراق

بغداد – داليا احمد

وافق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز شراكتهما لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأقليات الدينية في العراق ولا سيما الذين كانوا من ضحايا جرائم تنظيم داعش .وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هيلي في بيان امس ان (الأقليات الدينية في العراق تواجه اوضاعا صعبة ولاسيما الذين كانوا من ضحايا جرائم داعش), مشيدة بـ (موقف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لتوليه زمام المبادرة في رفع شأن تلك المجتمعات ، كما سنواصل العمل لضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم بكرامة). من جهة اخرى بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي التنسيق المشترك لملاحقة داعش والجهود في دعم النازحين واعمار مدنهم المحررة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري استقبل وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة برونو روتايو وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع في العراق والمنطقة وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما على مستوى المؤسسات التشريعية وسبل فتح آفاق جديدة في مجال مكافحة الارهاب والتنسيق الثنائي لملاحقة تلك العصابات المجرمة), لافتا الى ان (اللقاء ناقش ايضا اوضاع المسيحيين في العراق). واكد الجبوري ان (الشعب بكل مكوناته تعرضوا للخطر جراء الهجمة الارهابية), واضاف ان (العراق يستعد لمرحلة جديدة تحفظ حقوق المكونات بما فيهم الاقليات وتجعلهم سواسية امام القانون ضمن مبدأ المواطنة), مشيدا بـ(الجهود التي بذلتها فرنسا في دعم العراق خلال مواجهته داعش وكذلك دعمها الانساني والاغاثي للنازحين), معربا عن امله ان (يكون لفرنسا حضور في اعادة اعمار المناطق المحررة). من جانبه قدم الوفد (التهاني بمناسبة عيد الجيش والجهود والتضحيات التي قدمها دفاعا عن السلم والامن العالميين), مؤكدا (حرص بلادهم على توسيع اطار التعاون مع العراق سواء في مواجهة الارهاب ام على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري). كما ناقش الجبوري مع السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة . وشدد الجبوري خلال اللقاء على (اهمية دور دول المنطقة الفاعل بتحقيق الاستقرار في العراق من خلال تنسيق الجهود لمحاربة الارهاب), لافتا الى ان (العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل بأعمار مدنه المحررة واعادة النازحين اليها). من جانبه اكد مسجدي (دعم بلاده للعراق وتقديم كل اشكال التعاون وفي المجالات كافة). ووصل الجبوري اول امس الجمعة الى مدينة الموصل للاطلاع على الجهود التي تبذلها القوات الامنية في ملاحقة الفارين من داعش . وقال البيان ان (الجبوري وصل الى الموصل مساء اول امس الجمعة وبحث مع مجلس المحافظة والقادة الامنيين الاوضاع الامنية في الموصل والجهود المضنية التي تبذلها القوات الامنية في ملاحقة الفارين من داعش الارهابية وسبل تحقيق الاستقرار الدائم في المحافظة), واثنى الجبوري على (الجهود التي بذلتها القوات الامنية بصنوفها وتشكيلاتها والدماء الزكية التي سالت على ارض الموصل التي افضت الى تحرير المحافظة وخلاص اهلها من ظلم داعش), مشيرا الى ان (هناك فريقا هندسيا يرافقنا سيعمل على تحديد حجم الاضرار من اجل وضع توقيتات زمنية محددة لاعادة اعمار جسور الموصل الى الخدمة).