الرصافة تنفّذ تجارب حقلية لمبيدات أدغال الحنطة ببغداد

الزراعة تبحث مع روسيا التعاون في مجالي الثروة النباتية الحيوانية

بغداد – داليا احمد

بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي مع وفد سفارة روسيا الاتحادية في العراق التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس انه (جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين فيما يخص استيراد اللحوم والدواجن الروسية، وزيارة الفرق الفنية والمختصين للمصانع والمجازر الروسية، واصدار الشهادات الصحية والبيطرية وتطبيق نظم المراقبة الحديثة فيما يخص الثروة الحيوانية)،

واضاف انه (تم الاتفاق على تدريب الملاكات الزراعية في الوزارة وارسال البعثات الدراسية الى الجامعات، اضافة الى توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين).

واكد القيسي (عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجال الزراعي).

واوضح البيان ان (دائرة البحوث الزراعية التابعة للوزارة مستمرة في عمليات اعمار المحطات البحثية الزراعية واعادة العمل اليها في المناطق المحررة، والمباشرة بزراعة الحنطة ومحاصيل الخضر تحت المرشاة وتجهيز حظائر الثروة الحيوانية بالمستلزمات المطلوبة),

وتابع ان (الملاكات الفنية المتخصصة في الدائرة تواصل تحديد الاضرار والاحتياجات اللازمة في المحطات البحثية في المحافظات المحررة، وزراعة الحنطة تحت المرشاة بعد ادامتها وتجربة الزراعة الظلية لاصناف الباقلاء واللهانة والجرجير والحلبة وغيرها من محاصيل الخضر، اضافة الى تجهيز حظائر تربية الاغنام والماعزوالابقار والجاموس), واوضاف البيان انه ( تم الانتهاء من اعمار واعادة العمل الى محطة بحوث محافظة نينوى وقضاء تكريت وتجهيز قاعات تربية الدواجن وطائر السمان والابقار والجاموس والعيادات البيطرية بالمعدات والمكائن وادامتها، فضلا عن تجهيز معامل ومخازن الاعلاف بهدف اعادة العملية الزراعية والثروة الحيوانية بشكل متكامل الى المحافظات المحررة). فيما نفذت مديرية زراعة محافظة بابل ومن خلال مشروع الأسمدة العضوية، بحثاً علمياً عن استخدام مخلفات النخيل كسماد عضوي لزراعة محصول الحنطة في المحافظة. واوضح البيان ان (الملاكات الفنية للوزارة تجري فعالياتها البحثية والعلمية لزيادة استخدام المخلفات النباتية والحيوانية في العملية الزراعية وذلك للفوائد الكثيرة التي يتميز بها السماد العضوي ومنافعه للإنسان والحيوان فضلاً عن نمو النبات.

ومن أجل الاستفادة من مخلفات النخيل كأسمدة عضوية في المجال الزراعي، آجرت مديرية الزراعة في المحافظة بحثاً عن استخدامها كسماد عضوي لمحصول الحنطة صنف الرشيد لبيان الاستجابة والمنافع).وباشرت مديرية زراعة محافظة النجف بتنفيذ حملة لمكافحة امراض النخيل لفحة الجريد وتعفن النورات الزهرية للموسم الزراعي 2017 n 2018 في بساتين النخيل في المحافظة. وتابع البيان ان (المساحة التي تمت مكافحتها بلغت اكثر من 795,332 دونم، و31812 نخلة، وباستخدام مبيدات بريك، وأوثلوتوب، وديفيكور عن طريق الملاكات المختصة في قسم وقاية المزروعات في المديرية و تتواصل حملة مكافحة الاطوار المشتية حلم الغبار والحميرة على اشجار النخيل وباستخدام طريقة الرش الارضي، حيث بلغت المساحة التي تم مكافحتها اكثر من 7280 دونم، و291223 نخلة، حيث شملت الحملتين معظم بساتين المحافظة والاقضية والنواحي).وعلى صعيد متصل باشرت مديرية زراعة بغداد الرصافة باقامة تجارب حقلية ايضاحية لاختبار واثبات كفاءة عمل مبيدات ادغال الحنطة الرفيعة والعريضة الاوراق في عدد من المساحات والحقول الزراعية في المحافظة.

واضاف البيان ان (التجارب الحقلية التي نفذتها الملاكات المختصة في الشعب الزراعية شملت عددا من المبيدات منها كونيكور الهندي المنشأ، وسبوت لايت قبرصي المنشأ، وكولدكس الامريكي المنشأ، وبالاص واتلانتس الماني المنشأ والتي تم توزيعها مجانا بين فلاحي ومزارعي محصول الحنطة الرفيعة والعريضة الاوراق),

وتابع ان (الغرض من هذه التجارب هو لاثبات كفاءة عمل هذه المبيدات والتأكد من صلاحية استخدامها في عمليات المكافحة كما تم التأكيد خلال التجارب الحقلية على ضرورة اجراء عمليات المكافحة للادغال في موعدها الصحيح من عمر المحصول للحفاظ عليه من الاضرار وزيادة انتاجيته).