ترجيحات بتحالف العبادي مع قوى كردية والحديثي لـ (الزمان) : لا صحة لتلقّي رئيس الوزراء رسالة من معصوم بشأن الموازنة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

نفى المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي صحة ماتردد عن تلقي رئيس الوزراء حيدر العبادي رسالة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اورد فيها مخالفات دستورية في الموازنة الاتحادية لعام 2018.

وقال الحديثي لـ(الزمان) امس ان (مجلس الوزراء ارسل في وقت سابق مشروع الموازنة الى البرلمان والأخير يتولى صياغة القانون النهائي للموازنة وعندما يقوم البرلمان بإقرارها لتكون قانوناً بعد التصويت عليها)، لافتاً الى ان(البرلمان سيرسل الموازنة الى معصوم ليصادق عليها شأنها شأن القوانين الأخرى التي يصادق رئيس الجمهورية عليها وهذا هو المعمول به).

واكد الحديثي انه لم يبلّغ بشان ورود رسالة من معصوم الى العبادي بهذا الصدد.

وقالت صحيفة عربية تصدر في لندن في سياق تقرير لها ان معصوم وجه رسالة الى العبادي ضمّنها مخالفات دستورية. واضافت أن (المادة 121 تنص على حق إقليم كردستان بممارسة السلطات الاشتراكية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية كما تخصص للإقليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً).

ورأت كتل برلمانية ان هناك صعوبة في إقرار مسودة قانون الموازنة بصيغتها الراهنة جراء الجدل بشأن عدد من بنودها.

على صعيد آخر، افادت مصادر مطلعة بإمكانية تحالف العبادي مع شخصيات سياسية كردية من بينها بافيل الطالباني وبرهم صالح .وبحسب المصادر فإن (بافيل الطالباني هو أحد الحلفاء المحتملين للعبادي خلال أو بعد الانتخابات المقبلة)،

مضيفة أن(الحليف الكردي الأقرب للعبادي هو برهم صالح، الذي انشق عن حزب الطالباني، وشكل حزباً اسماه التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم) . ولم تستبعد المصادر أن يكون حزب صالح هو (الحصان الرابح في أية انتخابات يشهدها الإقليم قريبا).

في هذه الاثناء، قالت مصادر في لجنة الامن والدفاع النيابية أن بعض أعضاء حزب العبادي حذره من أنه (سيخسر الانتخابات وفرصة الولاية الثانية إذا أقدم على حل الحشد الشعبي قبل الانتخابات وفي خضم المشاكل الداخلية في إيران التي لم يعرف مصيرها لغاية اليوم وإلى أين ستذهب الأمور هناك )،

مضيفة أن (العبادي في وضع صعب للغاية عند تنفيذ أي خطة لتسوية ملف فصائل الحشد الشعبي، سيما أنه يريد تأجيل هذه الخطوة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل حكومة عراقية جديدة).

وأكدت المصادر إن (العبادي يحاول شرح الظروف غير المناسبة لحلفائه في العالم العربي والتحالف الدولي الذي أمدوه بالدعم في المدة السابقة بأن أي قرار بحل الحشد في الوقت الراهن سيكون قرارا متسرعاً وسيخدم جهتين سياسيتين هما ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وتحالف الحشد الانتخابي برئاسة العامري)،

مشيرة الى إن (حل الحشد هو الخيار الأفضل للعبادي وبسرعة على أن يعمل على معطيات مهمة عدة ، وهي: مد الجسور مع الأكراد، والافادة من النصر العسكري الذي تحقق في عهده على الإرهاب، وكسب الرأي العام في ضم التيارات السياسية المختلفة إلى معسكره).

وفي شأن متصل، دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي إلى إيجاد حالة من الضغط من جانب المرجعية الدينية والمجتمع الدولي والشارع العراقي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال الأعرجي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (أغلب الكُتل السياسية تدفع بإتجاه تأجيل إجراء الإنتخابات، ولكل من هذه الكتل أسباب وحجج تُبديها، فمنهم من يرى إن ملف النازحين وإعمار المدن المحررة وعدم تخصيص الأموال اللازمة وإمكانيات المفوضية على إجراء الإنتخابات، أسباب للتمسك بخيار التأجيل، وهذا ما يدفعهم إلى تعطيل مصادقة البرلمان على موعد إجراء الإنتخابات وتأخير إقرار الموازنة العامة للبلاد).

رأى الاعرجي ان (السبب الحقيقي الذي يقف خلف رغبات التأجيل، هو تراجع نفوذ وشعبية بعض القوى في الشارع العراقي أحزاباً وأشخاصاً)، داعيا إلى (إيجاد حالة من الضغط سواء من المرجعية الدينية أو المجتمع الدولي أوالشارع العراقي بإتجاه إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده، وبعكسه فإن الخشية ستتصاعد من بلوغ مرحلة اللادولة).