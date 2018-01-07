الشكر لله أولا – عبد المحسن عباس الوائلي

كلنا مقصرون عن الشكر لله تعالت قدرته وكل ما يأتينا من خير من اخينا الانسان هو لطف الهي فيجب علينا الشكر لله اولا وللانسان المحسن ثانيا فكلمة الشكر جميلة وهي وسيلة من اوليات رد الجميل فهي مهدئة وان الله يجب الشاكرين.

فلا غنى للانسان عن الانسان.. فلا يوجد بل لم يخلق انسان بعد يستطيع ان يستغني عن الناس.. وقد قيل قديما الناس لبعضهم.

وهذا القول لم يصدر من فراغ بل صدر مؤسسا على الحقيقة التي لاتقبل الجدل والتي ذكرتها سلفا، وهي انه لاغنى للانسان عن الانسان.

كل انسان مهما بلغ غناه فهو في حاجة الى شيء ما من انسان اخر. لايشترط ان يكون في حاجة الى المال فقد يكون في حاجة الى شيء بسيط، لكنه لايقدر بمال.

ومن هنا كان كل انسان يملك شيئا يحتاج اليه انسان اخر، وهكذا حتى يكفل الناس بعضهم البعض ويتم التفاعل الطبيعي للحياة.

ليس في ذلك غرابة لكن الغرابة في الا يعترف الانسان، او يتعمد تجاهل هذه الحقيقة، فنجد من لايقبل عونا من احد بحجة انه لايريد افضالا عليه من احد فهل هذه صحيح..؟

قد يكون في الاستغناء عن الناس عزة وكرامة ولكن الى اي مدى يمكن ان يكون هذا الاستغناء.

ان الاعتماد الكلي على الغير اي الاتكالية هو المرفوض وغير المرغوب فيه. انما احتياج الانسان الى مساعدة غيره في موقف معين، وفي وقت معين، هو الامر الذي لايستطيع انسان ان يرفضه. لانه امر طبيعي تفرضه الظروف الطبيعية للحياة الطبيعية.

الطالب في حاجة الى مساعدة مدرسة.. الموظف في حاجة الى مساعدة رئيسه والاطفال في حاجة الى رعاية والديهم.. الغني في حاجة الى خدمات الفقير. وهكذا والعكس صحيح فكل انسان في حاجة الى شيء من انسان اخر، وهذا الاخر هو في حاجة الى شيء اخر من الانسان الذي احتاج اليه.

واكرر ان ذلك امر طبيعي لكن غير الطبيعي الذي اردت ان اصل اليه بهذا هو اننا رغم ايماننا بذلك ننسى في الغالب او ينسي الكثيرون منا ما هو مطلوب منهم مقابل حصولهم على ما يحتاجون اليه من الغير.

انني لا اريد ان اطالب كل من يحتاج الى شيء من انسان اخر بأن يقدم مقابلا ماديا او ثمنا بمعنى ادق بل ما قصدته هو مجرد التعبير عن تقديره فحسب.. التعبير بكلمة بسيطة جدا. ورغم بساطتها فهي كثيرا مما تغيب عن بال الكثيرين. الكلمة هي شكرا. فكلمة شكرا تنفي عنا صفة نكران الجميل التي تؤلم كل من يقع ضحية لها.. وتؤذي الشخص الذي يعجز عن التعبير عن تقديره للجميل الذي صنعه له غيره، لانه بذلك قد يخلق له عدوا حيث كان في امكانه ان يحتفظ به صديقا.

كما انه ليس بكاف ان يشعر المرء بالجميل فحسب.. بل يجب اظهاره.. ولربما كان من تصنع له جميلا مقدرا لما تسديه او اسديته له، ولكن تقديره يضيع هباء لانه لم يبلغ لك او ينقل من خلاله حقيقة مشاعره نحوك بعد اديت له خدمة كان يحتاج اليها او اسديت له جميلا ما.

ان كلمة شكرا تكفي جدا لاسعاد الانسان الذي يسدى لك جميلا مهما كان عظيما او هاما.

وليس بالضرورة ان يكون الجميل هاما او عظيما حتى يستحق الشكر او يستوجبه.. فهناك من الخدمات البسيطة جدا التي يؤديها لنا ناس بسطاء جدا كل يوم لايمكن تصور الحياة بدونها.. الخادم في البيت، او في المطعم، او الفراش في المكتب.. عامل المصعد.. سائق السيارة الاجرة او الباص، اذا احتجت اليهما يوما.. ماسح الاحذية وغيرهم.. وان كان مهما جدا الا يكون شكرنا لهم بمجرد كل الشكر الجوفاء او بالبقشيش، ولكن المهم ان يكون هذا الشكر مقدرونا بالاهتمام الصادق بهم.

وازاء هذه الصورة التي حددت ابعادها للمشكلة اليومية التي تعيش بيننا هذه الايام بوضوح اود ان اعرض رؤية مخالفة تماما.

وهي اننا لابد ان نؤمن بان نكران الجميل امر لاتستطيع مقاومته اليوم، فقد اصبح الناس اليوم يأخذون فقط ولايريدون ان يعطوا شيئا، ولا حتى كلمة شكر على ما اخذوا، وليس هناك صورة اصدق ولا اوضح من هذا الانسان الذي يتلقي كل يوم بل كل دقيقة وكل ثانية من افضال ربه سبحانه وتعالى فكم من الناس يشكرون ربهم كل يوم او حتى كل سنة او في حياتهم كلها؟

قلما نجد من يشكر ربه هذه الايام بل على الرغم مما من به الله تعالى على خلقه من نعم، وما يمن به عليهم كل يوم وكل لحظة فأنك لاتكاد تسمع من اغلب الناس سوى الشكوى من الحاجة فصاحب الصحة السليم دائم الضجر، لانه يريد الثراء والثرى دائم التبرم من المرض، وشارب الماء بعد طول عطش يزعجه ان الماء غير مثلج.. وصاحب السيارة الصغيرة يضايق “خلقه” لانه لايملك سيارة فارهة مكيفة كجاره.. والساكن في شقة يؤلمه انه لا يملك دارا واسعة.. لايكاد الانسان يجد من يشكر ربه على ما قسم له من نعم الله فكيف يزعجنا ان ينكر انسان جميلا اسداه اليه انسان اخر، اذا كان هذا الانسان اصلا لا يشكر ربه على كل ما ينعم عليه به من افضال فكيف يشكر فضلا لأنسان اخر.

في رأيي ان التعبير عن التقدير للجميل هو امر يتطلب ادراكا ونضجا كافيين وان الانسان الذي لاينسي كلمة شكرا عند تلقيه خدمة أو مساعدة من غيره هو الانسان الناضج المدرك الذي يتمتع باحساس حي دائما، ومشاعر متوقدة في كل وقت.

واخيرا استعيد قول احد الحكماء هنا حول الامتنان او الشكر حيث يقول:

ان هناك نوعية من الشكر.. النوع الفجائي الذي نشعر به لما نأخذه.. والنوع الاعظم وهو الذي نشعر به لما نمنحه.

فان كان في وسعنا ان نزود انفسنا بالاحساس الحي الدائم بالامتنان للغير من اصحاب الفضل علينا فسنكون قد زدنا قدرتنا على اسعاد من حولنا فنصبح نحن اكثر سعادة.

ويصبح من المستحيل ان ننسي ذلك السحر الذي يكمن في كلمة شكرا.