ومضات قصيرة – عبد الكريم قاسم

1ـ خمس عراقات ويقولون واحد متحد!.

في الشمال برزان، الوسط اردوغان، الجنوب صفوان، الغرب السليمان، الشرق من المعدان

هنا يمن جنه وجنت من أيدك ومن أيدي

بالصبخة ما يطلع ورد واليحدي بينه معيدي

نستاهل وأكثر بعد حيل وضراوة زيدي

والرايد يضوك العنب يحسب عدل بحسابه

2ـ خارطة العراق من جهة الغرباء تبدو معضوضة، بينما من جهة الأشقاء مستقيمة جدا بالمسطرة؛ لأنهم يخافون من الله وما يأكلون حرام!.

3ـ مثلما قالت لزوجها الإمبراطور عندما ثار الشعب ضدهم، يريـــــــــــدون أكل الخبز، قالت:

ليأكلوا كيكاً، وحقاً السياسيون؛ العراق كـــــــيك و شكر لمه وكعك وشاي…