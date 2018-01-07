خبراء يتوقّعون تطور العلاقات خلال الأعوام المقبلة

إيران تقيم معرضاً تجارياً ببغداد في شباط المقبل

بغداد- شيماء عادل

أعلنت ايران عن اقامة معرض تجاري صناعي اختصاصي في بغداد للمدة من 12 الى 15 شباط المقبل.وقال الملحق التجاري الايراني في العراق ناصر بهزاد في تصريح امس ان ( بلاده ستقيم معرضاً تجارياً – صناعياً اختصاصياً في بغداد خلال المدة من 12 الى 15 شباط المقبل)، واضاف ان (المعرض يقيمه القطاع الخاص الايراني بترخيص من منظمة تنمية التجارة الايرانية وبالتعاون مع السفارة الايرانية في العراق في مقر المعارض الدولية ببغداد)،واوضح بهزاد ان (هذا المعرض يقام بهدف التعريف بامكانيات ايران التجارية والصناعية ومن المتوقع ان تشارك فيه 100 شركة صناعية وتجارية وهندسية على مساحة الف متر مربع، لتعريف وتسويق منتوجاتها وخدماتها)، وتابع ان (المعرض يوفر الامكانية للشركات الايرانية للمشاركة بمعرفة أدق في مجالات الاستثمار الجديدة في العراق).

صناعة سيارات

واضاف بهزاد ان (المشاركة في المعرض ستكون في إطار ثلاثة مشاريع وهي بروبيلد ايران لصناعة الانشاءات وبروفود ايران للصناعات الغذائية والمشروع الثالث هو للمجموعات الصناعية الأخرى التي تتضمن صناعة السيارات والمياه والكهرباء والخدمات التقنية والهندسية والبلاستيك والاجهزة الطبية والطباعة والتعليب والترزيم وغير ذلك)، مشيرا الى انه (سيتم على هامش المعرض إقامة ندوات ومحادثات تجارية وصناعية بين الناشطين الايرانيين والعراقيين)، مؤكداً ان (الظروف في السوق العراقية مناسبة الان لمزاولة مختلف الانشطة الصناعية والتجارية في مرحلة البناء والاعمار بعد انتهاء الحرب على داعش وتحرير الاراضي العراقية).ويرى المراقبون ان (العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدأت في عام 2003 وفي عام 2005 بلغت الصادرات الايرانية الى العراق 790 مليون دولار وفي عام 2006 بلغ حجم الصادرات مليار دولار، لكن حتى عام 2006 لم يستجب السوق العراقي لمتطلبات التجارة مع ايران وكانت الرغبة في هذا المجال قليلة فيما كان السوق العراقي مفتوحا على تركيا والاردن والسعودية والدول الخليجية).

شكيل لجنة

واضافوا ان ( التبادل التجاري بين ايران والعراق كان ما دون المليار دولار لكن بعد زيارة رئيس الوزراء الى ايران في عام 2006 تم تشكيل لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبعد ذلك ارتفع حجم المبادلات بينهما الى 4 مليارات و439 مليون دولار في عام 2010 واذا اضفنا الى هذا المبلغ حجم المبادلات في مجال الطاقة ايضا فعندئذ سي>ون اجمالي الصادرات 7 مليارات دولار، هذا بالاضافة الى أنه تزامن في ذلك العام وصول 300 الف سائح عراقي الي ايران، وفي العام التالي اي عام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و149 مليون دولار ولم يقتصر الامر على الالبان والمواد الغذائية كالسنوات الماضية بل شمل السلع الصناعية والادوات المنزلية ايضا )، وفي عام 2012 وصل حجم التبادل الى 6 مليارات و249 مليون دولار اما في عام 2013 فقد تراجع حجم التبادل قليلا ليصبح 5 مليارات و949 مليون دولار وفي عام 2014 عاود التبادل الى الارتفاع ليتجاوز الـ 6 مليارات وتعود جذورها الى الوشائج الثقافية بين الشعبين والحدود الشاسعة التي تربط بين البلدين وقد اعتاد العراقيون خلال هذه السنوات على المواد الغذائية الايرانية ومنها الالبان ولحوم الدواجن والمواشي ومن المتوقع ان تشهد العلاقات التجارية بين البلدين قفزة خلال الاعوام الـ 3 والـ 4 المقبلة).