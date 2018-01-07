الكشف عن متوسط صادرات النفط من أربيل خلال 2017

حكومة كردستان: بغداد تتحمّل مسؤولية نقص الموارد في الاقليم

اربيل – فريد حسن

أعلنت وزارة الثروات والموارد الطبيعية في اقليم كردستان بلوغ متوسط الصادرات النفطية من الإقليم خلال العام الماضي 445،301 برميل يوميا.وقالت الوزارة في بيان امس ان (متوسط حجم الصادرات النفطية لحكومة إقليم كردستان – خاضع للتدقيق – في عام 2017 بلغ 445،301 برميل يوميا)، موضحة ان(حجم الصادرات في شهر ايلول بلغ 514،051 برميل يوميا، وفي شهر تشرين الاول بلغ 384،659 برميل يوميا). واضاف البيان ان حجم الصادرات في تشرين الثاني بلغ 252،301 وفي كانون الاول بلغ 263،542 برميل يوميا). من جهة اخرى، حمّل مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى مسؤولية نقص الموارد والإيرادات في الاقليم على الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال مصطفى في مقال نشره في صحيفة (ذا هيل) الأمريكية ان(الفشل في العلاقة بين حكومة إقليم كردستان وبغداد أدى بطبيعة الحال إلى أن يسعى الإقليم إلى إيجاد مسار بديل. ومع ذلك، حرمنا من حق تقرير مصيرنا)، مضيفًا إن (شعب كردستان يحتفظ بثقافته وهويته الخاصة، محتوياً على قيم التعددية والديمقراطية والتعايش السلمي)، مشددًا على ان(الحرمان من ذلك لن يؤدي إلا إلى نتائج غير مرغوب فيها). وتابع في المقال الذي جاء تحت عنوان (لإنهاء الصراع في العراق، يحتاج الكرد والشيعة والسنة إلى الاعتراف بالعلاقات المشتركة وإعادة التنظيم)، انه(إذا أردنا أن نبقى جزءا من العراق، فإن الوضع الراهن بحاجة إلى تغيير)، متسائلاً (ما هو مستقبل كردستان إذا حرمنا من حقوقنا في أن نكون مستقلين، في الوقت الذي لا يتم تقديم بديل للتعايش السلمي في العرا؟)، على حد قوله.ولفت الى ان(الفراغ السياسي والمنافسة غير الصحية بين مختلف المكونات أديا الى عواقب وخيمة من عدم الاستقرار وظهور الإرهاب)، مضيفًا انه(يتعين على الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي معالجة الحالة الراهنة على مستوى عال والشعور بخطورتها من أجل منع المزيد من الفوضى).

خيبة امل

ومضى قائلآً ان (بغداد مسؤولة عن نقص الموارد والإيرادات في منطقتنا، الأمر الذي يسبب خيبة أمل كبيرة لدى شعب كردستان، الذي لا يتلقى نصيبه العادل من الغذاء والدواء والمال من أجل الحفاظ على الحياة)،

مضيفًا ان(العقوبات الاقتصادية، وحظر الرحلات الجوية الدولية، ومحاولات عزل إقليم كردستان العراق عن العالم الخارجي، تسببت بضرر أكبر على اقتصاد الإقليم)، مشيراً الى ان الضرر لا يلحق بالسكان المحليين في الإقليم فحسب، (بل يؤثر أيضا في ما يقرب من 1.5 مليون شخص من النازحين داخليا واللاجئين الذين يضيفهم كردستان في ملاذ آمن).ورأى مصطفى ان (عناوين وسائل الإعلام التي تمجد العراق في هذه الأيام لا تخدم الوضع الراهن بشكل إيجابي ولا تصور بشكل صحيح واقع الصراعات العميقة الجذور التي تعاني منها البلاد ككل)، لافتًا الى ان(التظاهر خلاف ذلك يعني السماح لمشاكل أكبر للمستقبل).ورأى إن (المجتمع الدولي مسؤول عن دعم العراق ككل وليس بغداد وحدها، على حساب كردستان، لإن إقليم كردستان القوي والمستقر والمزدهر سيسهم بشكل إيجابي في عراق قوي وسلمي يمكن أن يكون منارة للتعايش في جزء من العالم حيث هذا ألامر نادر)، مضيفًا ان(الكرد والشيعة والسنة في العراق يحتاجون إلى إعادة هيكلة للعلاقات التي تربطهم ببعضهم البعض)، مشيراً الى ان(الحالة الراهنة للعلاقات تؤدي إلى زيادة التوترات بين المكونات)، لافتًا الى ان( طريقة العمل، في شكل كونفدرالية، هي بمثابة الهروب الأكثر ملاءمة لمختلف المجموعات في محاولة لحل القضايا الملحة اليوم).وخلص مصطفى الى القول ان (السبيل الوحيد امام العراق لتحقيق الاستقرار الداخلي هو إعادة تنظيم نفسه على أساس حوار سليم مع المكونات)، محذراً من أن (البلاد اذا ظلت في حالتها الراهنة فستبقى غير مستقرة وعلى حافة الاضطراب وهذا ليس في مصلحة أحد).

وفد امريكي

وكان وفد من السفارة الأمريكية في العراق قد عقد الخميس اجتماعاً مع حركة التغيير استغرق ساعتين، لبحث المشاكل التي تعاني منها كركوك وطوزخورماتو فضلاً عن أوضاع النازحين.وقال عضو غرفة العلاقات الدبلوماسية في الحركة شوناس شيركو في تصريح إن(وفداً امريكياً برئاسة السفير الأمريكي لدى بغداد دوغلاس سليمان، والقنصل الأمريكي لدى أربيل كين غروس، زار المقر الرئيس لحركة التغيير واجتمع مع المنسق العام للحركة، عمر سيد علي)، مشيراً الى أن الوفد(رحب بزيارة الوفد الثلاثي من التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة إلى بغداد متمنياً أن يكون الكرد موحدين ومتآلفين).

واوضح أن (الاجتماع تطرق للمشاكل في كركوك وطوزخورماتو والنازحين الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد)، مشيراً الى ان(الحركة طلبت من الولايات المتحدة أداء دور في إعادتهم وأن يتمكن الكرد من إدارة المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك بموجب الدستور).

وأبدت الحركة (استعدادها لإجراء انتخابات العراق وكردستان، مع ضرورة تقديم الدعم من جانب واشنطن لإجراء انتخابات نزيهة وتسجيل أسماء الناخبين بالإقليم ، حيث يوجد 500 ألف اسم مكرر أو لأشخاص متوفين، واقترح قيام أمريكا بالتعاون مع مفوضية الانتخابات والاستفتاء لتوفير صناديق إلكترونية لانتخابات كردستان)، مضيفًا ( طالبنا الأمريكيين بمساعدتنا في فتح مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، وقد أكد الوفد الامريكي أن الحكومة العراقية أبدت حسن نيتها في فتح المطارين، إذا ما خضعت المطارات والمنافذ الحدودية لمراقبة بغداد في إطار الدستور).