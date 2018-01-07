حتى لا تموت البذور – زيد شحاثة

رغم تركي لمتابعة الرياضة، منذ فترة طويلة، خصوصا مع إنشغالات البيت والأولاد ومتطلباتهما، ومتطلبات الحياة ومسؤولياتها، لكن هذا لم يمنع متابعة، بعض المباريات أو جزء منها، وخصوصا مباريات المنتخب الوطني.

لازلت أفرح بفوزنا، وأحزن لخسارتنا، ولكن ليس بإنفعالاتي وحماستي سابقا.. وهذا طبيعي بحكم تقدم العمر وإزدياد التجارب، وإختلاف المقاييس تبعا لذلك.

كنت وولدي نتابع مباراة منتخبنا أمام فريق الإمارات ،في بطولة الخليج الأخيرة، والتي خسرنا مباراتها شبه النهائية.. هو كان متوترا جدا ومنفعلا، ويقفز هنا وهناك، ويكاد يدخل شاشة التلفاز إقترابا، وقضم كل أظافره، أو ما تبقى منها قلقا.. وجاءت أمه لتشجعه، لكنه طلب منها الصمت!

ما إن أعلن الحكم نهاية المباراة، معلنا خسارتنا لها، حتى أجهش بالبكاء الشديد، وهو يسب ويلعن وتركني وخرج… إستغربت بادئ الأمر، وتضايقت من رد فعله العاطفي جدا..

لكني حاولت تهــــــــــدئته وإفهامه أنها مجرد مباراة لكرة القدم، وأن منتخبنا لعب بشكل جيد، وقدم كل ما لـــــــــديه، وأن الخصم لعب جيدا أيضا، وأن الرياضة إستمتاع قبل أن تكون فوزا.. لكنه فاجئي بجوابه!

قال وبطريقـــــــــــة عفوية طفولية، فهو بالكاد أكمل الثـــــــــانية عشرة من عمره.. لا يهمني، أنا لا اٌقبل أن يخـــــــــــسر العراق.. ولماذا يفوزون علينا!

أحنا العراق ما يصير نخسر.. وصار يكرر الكلام، ويزداد نحيبه، ويلوم أمه لأنها لم تدعوا لهم بالفوز!

كان موقفه هذا ، مفاجئا بالنسبة لي.. فأين لطفل بهذا العمر أن يفهم ما هي الوطنية؟

وكيف يعرف معنى حب الوطن؟ فأنا لم أتحدث مــــــــعه بهكذا مواضيع، إلا ضمــــــــــنا وبطريقة غير مبــــــــــاشرة، أو من خلال قصص وحكايات ما قبل النوم.. هل هي الفطرة؟ أم هو طيب ماء الفرات؟!

رغم أني سابقا، كنت أضـــــــايقه مــــــــــازحا، فإن شجع الريال، كنت أشــــــــــجع برشلونة، ولكــــــــن هذه المرة سكتت قليلا.. فالقضية تتــــــــــعلق بالمنتخب الوطني.. وحتى للممازحة، لم أستطع أن اشـــــــجع الفريق الخـــــــــصم.. ورد فعله، كان غير متوقع بالنسبة لي.

رغم أنها رياضة وفيها الفوز والخسارة، ورغم حزني لخسارتنا، وفرحي بأداء المنتخب، فقد كان ندا قويا، لكن فرحي الأكبر، هو ما رأيته من بذرة حب وتعلق شديد بالوطن، وكل ما يتعلق به، حتى لو كان رياضة ما.

تلك البــــــــــذور، بحاجة لحماية ورعاية، من الإنحــــــــــراف والتـــــــــأثر بالتـــــــــشوهات، والهجمات والهدم الأخــــــــــلاقي والإجتماعي.. فإن لم يتم رعايتها، وتوجـــــــيهها بـــــــــشكل صحيح.. ستموت.