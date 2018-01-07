منبئ جوي: شح الأمطار يلحق كارثة بيئية بالعراق

هزة أرضية جديدة تضرب كرمنشاه في إيران

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل عن ان الزلزال الذي ضرب ايران شعر به مواطنون في اقليم كردستان ومحافظة ديالى وبنايات عالية في العاصمة بغداد، فيما توقع المنبئ الجوي التابع للهيئة صادق عطية، ان يواجه العراق كارثة بيئية حقيقية بسبب خطر الجفاف.. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة ارتدادية مساء السبت، في الساعة 6:22 حسب التوقيت المحلي في كرمنشاه – ايران حيث تبعد 18كيلومترا جنوب سربيل زهاب، وقد بلغت قوتها 5.0 درجات على مقياس ريختر)، واضاف ان (المواطنين في المناطق الحدودية لكردستان وديالى والبنايات العالية في شرق العاصمة بغداد شعروا بها)، مؤكدا (عدم ورود انباء عن حصول اضرار)، ودعا البيان (المواطنين باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية). فيما توقعت الهيئة ان يكون طقس العراق اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لسقوط زخات مطر وفي الشمالية غائما ممطرا مع استمرار انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية،وفي الجنوبية بين صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق . واوضح البيان ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 18 درجة مئوية والصغرى درجتين وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات في المطر 5-7كيلو مترات). فيما توقع المنبئ الجوي التابع للهيئة صادق عطية، ان يواجه العراق كارثة بيئية حقيقية بسبب خطر الجفاف.

مناسيب مياه

وقال عطية في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي امس انه (مع تزايد انخفاض مناسيب المياه في محافظات العراق خصوصا الجنوبية بسبب شح الامطار وقلة الإطلاقات المائية من دولة المنابع المائية، فالعراق مقبل على خطر حدوث جفاف يتسبب بكارثة بيئية حقيقية)، وأضاف (حيث تعيش عدة مدن في العراق أزمة مياه حقيقية الان تسببت ربما في تعرض مئات الأراضي الزراعية للجفاف، خصوصا وإن العراق يعاني منذ مدة ليست بالقصيرة أزمة مياه قاسية تهدد المحافظات الوسطى والجنوبية بالجفاف بسبب قلة الأمطار وانعدامها في السنوات الماضية وارتفاع درجات الحرارة، والطرق التقليدية التي يتبعها الفلاحون في الزراعة التي تعتمد على الري السيحي، اذ يهدر العراق سنوياً أكثر من 85 بالمئة من كميات مياهه بسبب عدم مواكبة تطورات طرق السقي الحديثة حسب تقارير زراعية)، واشار عطية إلى (المخاطر التي سيواجهها العراق بسبب سد أليسو التركي الذي إذا ما اكتمل إنشاؤه فإنه سيحرم 690 ألف هكتار من الأراضي الزراعية العراقية من المياه التي تقع على مجرى نهر دجلة فقط)، وتابع ان (بعد أن كان العراق واحداً من بين البلدان الأولى بالعالم في زراعة النخيل، وإنتاج أكثر من 600 نوع من أجود أنواع التمور بالعالم، شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً فظيعا في أعدادها التي كانت تزين العراق وتميزه مدنه عن مدن العالم)، واضاف ان (أعداد النخيل بالعراق تراجعت في السنوات الـ 10 الأخيرة من 33 مليون نخلة كان قد وصل إليها حتى ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إلى 15 مليون نخلة في عام 2017، حسب ما أكدته جهات مختصة في وزارة الزراعة). مؤكدا انه (حسب تقارير الوزارة التي تشير الى أن أكثر من 10 آلاف دونم في العراق يتم تحويلها سنوياً إلى أحياء سكنية و ان استمرار إهمال ملف الزراعة في العراق، ولا سيما بساتين النخيل، فإن هذه الشجرة في طريقها الى الانقراض بعد أن كان العراق يُلقب ببلد النخيل).