الناصري يشيد بدور الجهد الإستخباري بإعتقال منفذي إعتداء فدك

التميمي يكشف لـ (الزمان) تزايد النشاط المسلح لداعش في الندا

ديالى سلام الشمري

ذي قار – باسم الركابي

استشهد واصيب ثلاثة مواطنين جراء اعتداء استهدف مضيف شيخ عشيرة بسيارة مفخخة وانتحاري في منطقة الندا بديالى بحسب ما اكده المحافظ مثنى التميمي الذي اشار الى وجود تهديد امني من قبل تنظيم داعش على بعض المناطق في المدينة.

فيما اشاد محافظ ذي قار يحيى الناصري بالجهد الامني والاستخباري عقب عملية اعتقال منفذي اعتداء مطعم فدك في المحافظة العام الماضي. وقال التميمي لـ(الزمان) امس ان (مضيف ومنزل شيخ قبيلة الندا هيثم الحوم في حوض الندا استهدف بسيارة مفخخة وانتحاري، ما ادى الى استشهاد اثنين بينهم إمرأة وفق الحصيلة المتوفرة). واضاف ان (حوض الندا مايزال يشكل تهديد امنيا لوجود خلايا داعش فيه). مؤكدا ان (الحادث يؤكد خطورة تلك الخلايا وسعيها لقتل الابرياء).وقال مصدر امس ان (مسلحين شنواهجوما على بعض نقاط المرابطة الأمنية المشتركة في عمق حوض الندا واشتبكوا مع العناصر الامنية وابناء العشائر). وأضاف أن (تعزيزات كثيرة ارسلت الى موقع الاشتباكات دون معرفة حجم الخسائر البشرية).

سقوط قذائف

ومن جانبه قال مدير ناحية العظيم في ديالى عبد الجبار العبيدي امس ان (قذيفتي هاون سقطتا في الجهة الغربية لمركز ناحية العظيم أحدها قرب مدرسة ابتدائية وبدون خسائر بشرية). وأوضح العبيدي (جرى تحديد موقع إطلاق قذيفتي الهاون من منطقة سبيعات على الحدود مع صلاح الدين).

الى ذلك قال مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار امس ان (مجهولين قاموا بوضع عدد من العبوات الناسفة حول منزل الشيخ مشعل رشيد فارس في منطقة البو ذياب شمالي مدينة الرمادي، ومن ثم تفجيره عن بعد ماادى الى الحاق اضرار مادية جسيمة بالمنزل المستهدف). وأضاف ان (المستهدف هو شيخ عشيرة البو شعبان في الانبار). مبينا ان (الحادث لم يسجل أي اصابات بشرية كون المنزل كان خاليا عند تفجيره، فيما سارعت القوات الامنية الى مكان الحادث خشية وجود عبوات ناسفة لم تنفجر موضوعة في مكان الحادث).

عمل روتيني

وقال مصدر امس ان (قوة امنية تابعة للنجدة وخلال عملها الروتيني على شكل دوريات تمكنت من العثور على جثة مغدور مرمية باحد البساتين في منطقة هور رجب التابعة للدورة). الى ذلك كشفت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية عن تفاصيل اعتقال مخططي تفجير مطعم وسيطرة فدك بمحافظة ذي قار، والذي أدى الى سقوط المئات بين شهيد وجريح، وفيما بينت أنه تم اعتقالهم في محافظتي السليمانية والانبار، أكدت أنهم ينتمون جميعا لتنظيم داعش واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اجراء تحقيق بمعلومات تتهم مدير قسم الاحتياجات الخاصة بنينوى ببيع اطفال كانوا مودعين في دور الايواء لداعش. وقالت خلية الصقور في بيان امس (تم اعتقال أحد مخططي تفجير مطعم وسيطرة فدك بمحافظة ذي قار، والذي يعد الراس المدبر للعملية، في محافظة السليمانية بالتعاون مع جهاز مكافحة ارهاب السليمانية). مشيرة الى أن (بقية المجموعة، وعددهم أربعة، تم اعتقال قسم منهم في صحراء الانبار، والقسم الاخر في صحراء النخيب). واضاف أنه (منذ اليوم الاول للتفجير مباشرة شكلنا فريق عمل واعتقلنا احد المنفذين).

موضحا أنه (هو الذي زودنا بمعلومات عن بقية عناصر المجموعة).وبين أن (هناك متورطين آخرين بالعملية يجري العمل لاعتقالهم). واكد البيان ان (جميع المعتقلين منتمون الى داعش، وقد نفذوا اكثر من عملية). وكانت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية عرضت، اعترافات مخططي تفجير مطعم وسيطرة فدك في ذي قار، والذي ادى الى سقوط المئات بين قتيل وجريح. وقام مسلحون يرتدون الزي العسكري ويستقلون سيارتين، في الـ14 من ايلول 2017، بالدخول الى مطعم فدك الواقع على الطريق الدولي السريع غرب ذي قار، واطلقوا النار عشوائيا على الموجودين بداخله، ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم زائرون ايرانيون). ومن جانبه اشاد محافظ ذي قار يحيى الناصري بالجهد الامني والاستخباري عقب عملية اعتقال منفذي الاعتداء .