العراقيون يشبهون السلطة التي تحكمهم – نوزاد حسن

في لحظة من لحظات انزعاجي عرفت السر الخطير الذي يربطني بهذه الحكومة او السلطة التي تحكمنا باسم الديمقراطية.وهذا السر هو اني نسخة بالاسود والابيض من السلطة التي تحكمني.لا فرق بيني، وبينها في الشكل او في السلوك. ولا اجد اية مبالغة في كلامي هذا لانني اتحدث هنا ككائن او انسان تصنعه السياسة بيديها الخشنتين.

الفرنسي هو انسان مصنوع بيدين ناعمتين جدا تفوحان بعطر لا يقاوم.والسويدي حالم لان دولته تصوغ احلامه برقة غير متناهية.وكذلك الكندي او الانكليزي.كل اولئك هم بشر لا يختلفون عن الدولة التي تعجنهم بخميرة احترام الذات التي تعطيهم كرامة لا يمكن انتهاكها.لذا فهم يشبهونها في كل شيء.فلندن قوية نشيطة صاحبة قرار سياسي واقتصادي لا يضاهى، وكذلك البريطاني المتورد الهاديء المشبع بكرامة لا يمكن انتهاكها.

اما نحن فعلى خلاف ذلك تماما.اننا نشبه السلطة التي خسرت ثلت البلد في لحظة كالحلم.وكان علينا اعادة الجزء المحتل في حرب مكلفة. اضف الى ذلك فان الفساد وهو الصفة الاهم والاكثر شيوعا عندنا لا تختلف عن الامراض التي تدمر اجساد الكثيرين الذين يخسرون احيانا اموالا طائلة لشراء الصحة من مستشفيات الهند.

ان ما نعانيه نحن تعانيه السلطة. الفساد مرض هذه السلطة.والامراض هي فساد ابداننا.

وهناك شيء اخر نقلد فيه كعراقيين هذه السلطة التي تشعر بعد كل عام بانها عاجزة اقتصاديا حين ترسم خطوط ميزانيتها.كذلك نحن نكافح كي نعيش بلا عجر مالي يحاصرنا فنهمل صحتنا لاننا لا نملك المال الكافي للحصول على علاج مفيد.

وكما ان للسلطة موردا واحد هو النفط فنحن ايضا لا نلك الا موردنا الشهري وهو راتب بائس يوفر لنا كرامة شكلية تافهة.

تصرف السلطة النفط الذي تبيعه دون ان تفيم انجازا محددا لانها سلطة براتب واحد،كما انني ايضا فرد براتب لا قيمة له.وفي كل الاحوال اسير واتحدث بلغة مهزومة غير واضحة فيها نبرة متعالية لاني مجرد صدى لسياسة تفشل في كل شيء.

بغداد