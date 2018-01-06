البزّاز يتكفّل رعاية عائلة موصلية براتب شهري لأربعة أعوام

بغداد – الزمان

تكفل الاستاذ سعد البزاز برعاية عائلة في الموصل القديمة . وخصص البزاز راتب رعاية لمدة اربعة اعوام لعائلة ام ابراهيم التي تسكن احد هياكل ايمن الموصل مع احدى حفيداتها.. وتظهر صور عرضتها قناة (الشرقية) نيوز حجم الخراب والدمار في دار كانت حتى وقت قريب واحدة من اجمل بيوت الموصل من ناحية التصميم. ولا تزال جدران المنزل تحمل اثار الرصاص وانفجار العبوات . ولاتزال بلا نوافذ ولا كهرباء وما بقي من الثلاجة لا يزال فارغا بلا مواد غذائية. ولدى ام ابراهيم أربعة أولاد يعملون في مفوضية الانتخابات اعتقلوا في وقت سابق من قبل تنظيم داعش وافرج عنهم لاحقا بعد أن تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر التنظيم، وبعد التحرير فروا جميعا إلى محافظات إقليم كردستان وانقطع التواصل بين افراد العائلة فيما رفضت ام ابراهيم مغادرة بيت العائلة ولو كان مجرد ركام. واستقبلت ام ابراهيم قناة (الشرقية) نيوز بالدموع وصاحت من فرط الالم والمعاناة (الكبار باعونا.. الكبار باعونا) . ويوثق الوضع المعيشي الصعب لعائلة ام ابراهيم اوضاع ايمن الموصل عموما الذي تم تحريره بالكامل قبل نحو ستة اشهر دون الشروع بعمليات ترميم البنى التحتية والدور والمدارس.

وكان البزاز قد اغاث عشرات العوائل المنكوبة وتكفل بعلاج ضحايا العمليات العسكرية. كما تولى بناء مدارس ومنازل المدينة ومد يد العون للمحتاجين في مدن اخرى وادخل الفرحة الى قلوبهم .