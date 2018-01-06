الوفد الكردي: تلقينا تأكيدات من بغداد بصرف الرواتب

لجنة من الحكومة الإتحادية تزور أربيل للإطلاع على لوائح موظفي الإقليم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخراً تلقيه تأكيدات بصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الاقليم، فيما أفاد مصدر حكومي في اقليم كردستان بأن لجنة من الحكومة الإتحادية ستزور أربيل للتباحث بشأن رواتب الموظفين في وزارتي الصحة والتربية في الاقليم. وقال الوفد المعارض لحكومة الإقليم والممثل بحركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة في بيان مشترك امس السبت عن انتهاء زيارته لبغداد انه التقى الرئاسات الثلاث والقوى السياسية الاخرى.وأشار البيان الى ان الوفد اكد في جميع الاجتماعات ( ضرورة صرف رواتب الموظفين والمستحقات المالية للفلاحين ومستحقات وحقوق قوات البيشمركة، وانهاء المواقف المعادية لقضاء طوز خورماتو ومحافظة كركوك، وناحية سركران والمناطق المتنازع عليها)، مضيفاً ان (موضوع اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وعملية التداول السلمي للسطلة في كردستان والعراق كان محورا اخر للاجتماعات، مع الحفاظ على كيان الإقليم وحقوقه الدستورية).وأفاد البيان بأن (المسؤولين العراقيين الكبار، وزعماء القوى السياسية عبروا عن دعمهم لمطالبات الوفد المشترك).وبحسب البيان فان رئيس الوزراء حيدر العبادي (اكد التزامه بدفع رواتب الموظفين في كردستان، والمستحقات المالية للفلاحين، وتعهد بتنفيذ الخطوات التي تخص هذا المجال بعد تدقيق لوائح أولئك الذين يتقاضون الرواتب)، مشيرا الى ان (التباحث مع العبادي أيضا بشأن انهاء الأوضاع التي تشهدها المناطق المتنازع عليها).وبحسب البيان فإن (رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس مجلس النواب والزعماء السياسيين تعهدوا بالتعاون في متابعة تنفيذ تلك التعهدات وطرحوا خارطة طريق لذلك، مؤكدين الاستمرار بالحوار بين إقليم كردستان وبغداد). وكان العبادي قد استقبل الخميس الماضي الوفد، الذي كان قد وصل إلى بغداد مساء الأربعاء. وفي لقاء آخر، بحث نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مع الوفد مستجدات الأوضاع ، والمسائل العالقة بين المركز والإقليم.واكد المالكي خلال اللقاء (أهمية إنهاء المشاكل العالقة بموجب الدستور وتأمين رواتب موظفي الاقليم ، وتجاوز حالة التوتر بما يجنب الشعب العراقي بجميع مكوناته اَي خطر أو تهديد)، مشددا على (ضرورة الا يدفع المواطن العراقي ثمن الخلافات السياسية).من جانبه، أعرب الوفد عن امتنانه لمواقف المالكي (الداعمة لإنهاء معاناة الشعب الكردي). بدوره، أكد العبادي أن حكومته تسعى لتأمين رواتب موظفي كردستان بعد التدقيق، مشيراً إلى أن (ما قامت به الحكومة الاتحادية هو في صالح مواطني الإقليم). وجاءت تصريحات العبادي خلال استقباله القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل الطالباني الخميس الماضي.وجرى خلال اللقاء (بحث الأوضاع السياسية والأمنية والحفاظ على وحدة البلد وتأمين رواتب موظفي الإقليم وحل الاشكالات العالقة بين المركز والإقليم عبر الدستور). الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بغداد بافل الطالباني حيث جرى تأكيد أهمية استئناف قنوات التواصل بين بغداد واربيل .وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) ان معصوم استقبل الطالباني(وجرى خلال اللقاء التعبير عن الحرص على أهمية استئناف قنوات التواصل والحوار والتفاهم ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتم تأكيد أن هذا هو الأسلوب الأمثل الذي لا بد منه للانتهاء من المشكلات العالقة على أسس الدستور). في غضون ذلك، كشف مصدر حكومي في الاقليم امس عن قرب زيارة وفد من الحكومة الاتحادية الى أربيل للتباحث بشأن رواتب الموظفين.وقالت عضو اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين بغداد وأربيل فيان محمد في تصريح ان (من المقرر ان يزور وفد من حكومة بغداد مدينة أربيل بخصوص رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية، والاطلاع على اللوائح المعدة والخاصة بأسماء موظفي هاتين الوزارتين)، مشيرة الى (عدم تحديد موعد نهائي لهذه الزيارة)، مؤكدة ان (من المقرر ان يبحث الوفد مع ممثلي الوزارتين مسألة رواتب الموظفين). واوضحت ان (عمل اللجنة يقتصر على الاشراف فقط)، مشيرة الى ان (اللجنة المرسلة تتألف من خمسة اشخاص، من بينهم مستشار للعبادي ووكيل وزير التخطيط الاتحادي ومديرون عامون في وزارتي الصحة والتربية الاتحاديتين).وكان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حاجي رشيد قد اكد عزم الحكومة الاتحادية على صرف رواتب موظفي الاقليم.واوضح ان العبادي وعد بارسال رواتب وزارتي الصحة والتربية بعد تدقيق اسماء الموظفين.واضاف انه ( حال وصول رواتب موظفي الوزارتين، فمن الممكن لبقية الوزارات ان تتسلم رواتبها من الحكومة الاتحادية). من جهة اخرى، تسلم رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني رسالة من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتريس، اكد الاخير خلالها أن (المسائل العالقة بين بغداد وأربيل ينبغي أن تحل بالطرق السلمية من خلال مفاوضات سياسية على اساس الدستور العراقي)، داعيا كلا الجانبين الى (اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة مواتية يمكن أن تجري فيها مفاوضات حقيقية). الى ذلك، دعا البارزاني انقرة الى ان تؤدي دورا إيجابيا لحل الخلافات بين بغداد وأربيل بوصفها من الدول المجاورة المهمة لكردستان والعراق، بحسب بيان لحكومة الاقليم، قال ان دعوة البارزاني جاءت خلال لقائه بالقنصل التركي الجديد لدى أربيل هاكان كاراجاي، الذي اكد بدوره (استعداد بلاده للتعاون لحل المشاكل بين بغداد وأربيل). على صعيد آخر، وصل نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول مساء السبت الى السليمانية قادماً من العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة علاجية .