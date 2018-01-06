العمل يحقّق في بيع أطفال من دور الإيواء إلى داعش بنينوى

بغداد – داليا احمد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اجراء تحقيق بمعلومات تتهم مدير قسم الاحتياجات الخاصة بنينوى ببيع اطفال كانوا مودعين في دور الايواء لداعش. وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مكتب المفتش العام في الوزارة يجري تحقيقا عن معلومات تدعي وجود تعاون بين مدير قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى مع داعش عبر بيع الاطفال الذي كانوا مودعين في دور الايواء ابان فترة سيطرة العصابات على المحافظة). واضاف ان (التحقيق يجري باشراف مباشر من وزير العمل محمد شياع السوداني). مؤكدا انه (لا تهاون في هذا الموضوع وحال ثبوت التهمة على الشخص المعني سيتم احالته للجهات القضائية المختصة لينال القصاص العادل لانه اخل بشرف الوظيفة وخان الامانة) وكانت وزارة العمل وبالتعاون مع خلية الازمة الخاصة بنينوى اشرفت على استلام اعداد من اطفال داعش ومن مختلف الجنسيات وسلمت عددا كثيرا منهم عبر قرار قضائي الى بلدانهم وخاصة ممن يحملون الجنسية الشيشانية والروسية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.