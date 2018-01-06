رضائي يتحدث عن سيناريو معدّ في أربيل وخبير لـ (الزمان): إتهامات طهران لكردستان بتحريك التظاهرات تهرّب من حل الأزمات

بغداد ــ قصي منذر

وصف محلل سياسي الاتهامات الايرانية لإقليم كردستان بالظلوع في تحريك الاحتجاجات الاخيرة في ايران بأنها تدخل في الشؤون الداخلية ، مشيراً الى ان هذه الاتهامات تأتي في اطار رمي بعض الدول مسؤولية مشكلاتها الداخلية واضطراباتها على عاتق جهات خارجية .وقال ماجد زيدان لـ (الزمان) أمس ان (الاتهامات الايرانية للاقليم ما هي الا وسيلة للتهرب من حل المشكلات، فلو كانت الحكومة الايرانية تسعى الى الاصلاح لبحثت في العوامل الداخلية بعمق اكبر وبصورة صحيحة من اجل معالجة الموقف) واوضح ان ( اقليم كردستان يخشى ايران والدول المجاورة التي سبق لها ان أغلقت المعابر الحدودية مع الاقليم. وقد دفع الامر بكردستان الى ان تشكو حالها الى الامم المتحدة للوصول الى حل لذلك فإنه يمكن نفي اي تدخل للاقليم في القضايا الايرانية لأنه يخشى الغضب الايراني لكونها من الدول الكبيرة). واشار زيدان الى ان (الاضطرابات الداخلية الايرانية نشبت في العاصمة ومن ثم امتدت الى محافظات اخرى وشارك فيها جميع الشعب الايراني ولم تقتصر على محافظة مجاورة لاقليم كردستان، لذلك فمن غير المعقول ان يكون الاقليم بصغر حجمه عاملا اساسيا ورئيسا في نشوب احداث وزعزعة شعب يصل عدد سكانه الى ثلاثة اضعاف الشعب العراقي)، مضيفاً ان (اغلب البلدان ترمي بمشاكلها الداخلية على مؤامرات خارجية فالمشاكل الايرانية التي نشبت مؤخرا تم تحميل مسؤوليتها لمؤامرة امريكية سعودية بالتعاون مع بلدان اخرى). ورأى زيدان ان (الحقيقة التي تقف وراء التظاهرات الاخيرة في ايران جاءت نابعة من عوامل داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية ورغبة بتغيير النظام الايراني، والدليل على ذلك الشعارات التي طالبت بتغيير النظام الاصلاحي بوصفه لم يقدم شيئا للشعب)، لافتًا الى ان (ايران بطبيعتها تتدخل في شؤون الدول الاخرى ولديها صداقات مع حزب الله والحوثيين فضلا عن تدخلاتها في اوضاع العراق وسوريا ولقناعة الشعب الايراني بإنفاق الحكومة مبالغ طائلة على تلك التدخلات فقد خرج باعتصامات تطالب بإسقاط النظام بعد ان كانت الشعارات اقتصادية حيث سببت الازمة انهياراً جماهيرياً لفئات واسعة تعيش تحت خط الفقر وكلما تم قمع تظاهرة تولّد غضب جماهيري شعبي مكبوت)، مرجحاً ان ( يتجدد الغضب الشعبي في اقرب فرصة بشكل اعمق واقوى من السابق ودليلنا على ذلك ان تظاهرات الشعب الايراني هذه المرة جاءت اقوى واعنف مما كانت عليه تظاهرات عام 2009 ولاسيما ان التظاهرات الاخيرة طالبت بنظام اخر يعالج المشاكل الداخلية بعيدا عن التدخلات في امور البلدان الاخرى)

. وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي قد اشار الى أن تفاصيل سيناريو الأحداث في إيران (قد خطط لها في أربيل من أمريكا وزمرة المنافقين ومؤيدي الشاه). وقال رضائي في تصريح امس انه (قبل أشهر عدة عقد في مدينة أربيل اجتماع حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الأمريكية سي آي اي وهو رئيس قسم عمليات إيران ومدير مكتب قصي بن صدام، وهاني طلفاح شقيق زوجة صدام، وممثل البارزاني وممثلون عن المنافقين وممثل عن السعودية). وأضاف انه (في ذلك الاجتماع، تم تحديد موعد بدء العمليات في إيران في النصف الثاني من شهر كانون الاول الماضي من خلال استخدام الفضاء الإلكتروني وأن يتابعوا العمليات في شهري كانون الثاني وشباط ، واسم هذه العمليات استراتيجية التنسيق المثمر)، وتابع أن (هؤلاء كانوا يتصورون أن بهذه الخطة يمكن إخراج جميع المدن من سيطرة الدولة وفي الخطوة التالية يدخلون الأسلحة إلى البلاد، ليتم قتل أعداد كبيرة من المواطنين، وفي نهاية المطاف تطلب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار ضد إيران، ليتم بعدها فرض عقوبات جديدة، ومن ثم يدخل المنافقون في المرحلة الثانية من الخطة) وبحسب رضائي فإن (جميع تفاصيل هذا السيناريو وضعت في أربيل)، مضيفاً انه (منذ نحو ثلاث سنوات شارك مسؤولون أمنيون سعوديون في تجمع للمنافقين، حيث تم التحضير لهذا السيناريو) بحسب قوله.