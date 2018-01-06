خبير يؤكد إطلاق العبادي صولة لسحب السلاح من جميع الفصائل والنوري لـ (الزمان): لا صحّة للشروع في حلّ الحشد وما يجري إعادة تنظيم والمعدّات الثقيلة بيد الدولة

بغداد – محمد الصالحي

نفت قيادة الحشد الشعبي بشكل قاطع صحة ما تردد عن عزم الحكومة حل هيئة الحشد ، موضحة ان ما يجري بهذا الشأن هو اعادة تنظيم وفق قانون الحشد المقر من البرلمان ، فيما افاد خبير العسكري بتبني خطة لإعادة رسم العقيدة العسكرية لقوات الحشد ، مبينا ان الحكومة تعتزم سحب السلاح الموجود لدى جميع الفصائل المسلحة خارج اطار القانون. وقال القيادي في الحشد كريم النوري لـ(الزمان) امس ان (الحشد الشعبي قوة رسمية تشكلت على وفق القوانين النافذة ولها جميع الحقوق والواجبات التي تتمتع بها قوات الجيش وجهاز مكافحة الارهاب ولا يمكن حلها عبر تسريب تقارير اعلامية وهمية )، موضحاً ان ( رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ينوي اعادة تشكيل هذه القوات وفق النظام العسكري والقانون لكنه لا ينوي مطلقا حل الحشد ). وعزا النوري تأخر الحكومة في تطبيق قانون الحشد الى(انشغالها في ما مضى بالمعارك ضد تنظيم داعش الارهابي )، مؤكداً ان (جميع قادة الاحزاب يؤيدون تحرك العبادي نحو ترتيب اوراق الحشد الشعبي وفق القانون ومنع المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون ). وعن عزم الحكومة سحب السلاح الثقيل من الحشد ، قال ان ( سلاح الحشد هو بالاصل هو بيد الدولة والحكومة والحديث عن سحب السلاح امر مثير للسخرية ). من جانبه قال الخبير العسكري عماد علو لـ (الزمان) امس ان ( هيئة الحشد الشعبي تعمل وفق الاطار القانوني بموجب تشريع اقره مجلس النواب عام 2017 بعد اصدار الحكومة امراً ديوانياً في عام 2016 بصرف رواتب مقاتلي الحشد الشعبي وحقوق الشهداء على غرار ما تتمتع به بقية القوات المسلحة)، موضحًا ان (هذا الامر يعني عدم امكانية حل الحشد الا بتشريع قانون نيابي يتضمن حله ). وتابع ان (الحكومة تستعد لتنظيم الحشد الشعبي وفق اطار العقيدة العسكرية المتبعة في قوات الجيش والشرطة واعادة النظر بالمتطوعين من كبار السن او الراغبين في العودة الى حياتهم الطبيعية بعد ان لبوا نداء المرجعية في الجهاد الكفائي)، مشيراً الى ان (العبادي يستعد لخوض صولة لسحب السلاح من جميع الفصائل المسلحة غير المنضوية في الحشد الشعبي والقوات المسلحة لدعم السلم الاهلي ولتمكين القوات المسلحة من تطبيق القانون وفرض الامن ) (تفاصيل ص2). وأفادت رويترز في تقرير بأن العبادي يتجه الى(كبح نفوذ الفصائل الشيعية التي ساعدته في إنزال الهزيمة بتنظيم داعش)، مؤكدة انه يتعرض لضغوط من حلفائه في الغرب لتنفيذ هذه الخطوة ورهن مسيرته السياسية بذلك. ولفتت الى ان المهمة (لن تكون السهلة، فأغلب الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء قوات الحشد الشعبي دربتها إيران وتقدم لها الدعم ولذلك فإن العبادي يخاطر بإغضاب أقوى طرف إقليمي يدعمه). وجاء في التقرير ان عدد من قادة الفصائل يعتزمون ترشيح أنفسهم أمام العبادي في الانتخابات البرلمانية في أيار وحذر بعضهم من أنهم سيقاومون محاولات تفكيك الفصائل.وقالت مصادر عسكرية واستخباراتية إن خطة العبادي تقضي باستعادة الأسلحة الثقيلة من الفصائل وتقليص أعدادها إلى النصف.ويتولى الجيش حاليا حصر أسلحة الحشد الشعبي مثل العجلات المدرعة والدبابات التي سلمتها الحكومة للفصائل لمحاربة داعش.وتقضي الخطوة الآتية بأن يصدر العبادي أمرا لقادة الجيش والشرطة بتسلم تلك الأسلحة الثقيلة بحجة إصلاحها. وقال مصدران عسكريان إن وزارة الدفاع ستقوم بعد ذلك باستبعاد المقاتلين ممن تزيد أعمارهم عن السن المطلوبة وكذلك غير اللائقين بدنيا.وقال ضابط في الجيش برتبة عقيد أطلعه قائده على الخطة إن (الخطة ستنفذ بحذر ودقة شديدين لمنع أي رد فعل سلبي من قادة الحشد الشعبي).وأضاف (لا يمكن أن نحتفظ بجيش ثان في دولة واحدة وهذا هو الهدف الرئيس من الخطة).وستتابع ايران والولايات المتحدة الخطة عن كثب. فالفصائل من أوراق النفوذ العديدة لإيران في العراق في حين أنها تمثل تذكارا حيا لواشنطن بنفوذ طهران المتنامي في الشرق الأوسط.وقال مستشار سياسي مقرب من العبادي إن الاخير يتعرض لـ(ضغوط هائلة) من الغرب والحلفاء الإقليميين السّنة لحل الحشد بعد هزيمة داعش.وأكدل المستشار مشترطا عدم الكشف عن هويته ان (العبادي يتلقى رسائل من الحلفاء في الحرب على داعش يشجعونه على تفكيك الحشد الشعبي بمثابة شرط لمواصلة دعمهم في المستقبل).وفي مكالمة هاتفية الشهر الماضي شجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العبادي على تسريح الحشد على حد قول المستشار الذي تم إطلاعه على ما دار في المكالمة.وقال نائب من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي إنه بعد سحق داعش في العراق سيجد العبادي صعوبة أكبر في تحاشي التضييق على الفصائل.ورأى ان (العبادي سيستجيب للضغط من حلفائه الغربيين والخليجيين لحل الحشد الشعبي بالقول إنه احتاجه لمحاربة داعش أما الآن فقد انتهى داعش ولم تعد هناك حجج أخرى للحفاظ على الحشد الشعبي).وقال نائب مقرب من رئيس الوزراء إن العبادي على أي حال لا يثق بالإيرانيين إذ أن حلفاءهم من الفصائل يتصرفون وكأنهم دولة داخل الدولة.واوضح ان (العبادي يرى أن الدعم من الغرب والولايات المتحدة والدول العربية الإقليمية لا غنى عنه لجعل العراق أكثر استقرارا في المستقبل).غير أن قادة الفصائل يقولون إن الحشد الشعبي ادى دورا رئيسا في هزيمة داعش ويرى علي الحسيني من كتائب الإمام علي ان تسريح الحشد سيكون (خطأ كبيرا).ويضيف (عندنا ملايين من الأنصار الذين سيدافعون عن حقوقنا ضد أي محاولة لاستهدافنا).ومع ذلك قال ضابط في المخابرات العسكرية برتبة عقيد على صلة وثيقة بمكتب رئيس أركان القوات المسلحة إن لجنة مشتركة من الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات ستتولى مراجعة عدد مقاتلي الحشد الشعبي وتقدم توصيات للعبادي الذي سيقرر من يبقى ومن يتقاعد. كما أن العبادي سيأمر قادته بإعادة هيكلة قواته.وقال ضابط آخر في الجيش برتبة عقيد أيضا إن جمع الأسلحة الثقيلة من الفصائل لن يكون سهلا لأنها تسيطر على مئات المقرات ومخازن الأسلحة والمعسكرات بل ومصانع الصواريخ الصغيرة. ويعد نزع سلاح الفصائل من أصعب التحديات التي تواجه العبادي، فهي عموما أكثر كفاءة من قوات الأمن العراقية وفي كثير من الأحيان تتحدى بغداد بدعم طهران.كما أنها تحظى بمباركة المرجع الديني الاعلى علي السيستاني.وتقول مصادر أمنية ومحللون إن أي محاولة من جانب العبادي لإسكات الحشد الشعبي قد تأتي برد فعل عكسي من الشيعة الذين يتوقعون أن تحميهم الفصائل في حالة تجدد الصراع الطائفي في العراق.وقد يؤدي أي رد فعل عكسي إلى انتخاب تحالف من الأحزاب السياسية المدعومة من إيران بعدد كاف من مقاعد البرلمان للقضاء على محاولة العبادي الفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة.وقال جاسم البهادلي الخبير في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في بغداد إن نجاح العبادي في مواجهة داعش وفي إخماد محاولة الكرد للاستقلال عن العراق قد يغريه بالشعور بثقة زائدة والتحرك لكبح الفصائل.وأضاف ان(التشدد مع الحشد قد يكون سلاحا ذا حدين، فالحشد له شعبية واسعة يجب ألا يستهين بها العبادي). وفي محاولة للتصدي لشعبية الحشد اتجه العبادي إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .وقال معاونون للاثنين إنهما عقدا اجتماعا سريا في كربلاء في 11 تشرين الثاني الماضي لبحث مساعدة الصدر للحكومة في نزع سلاح الفصائل.ويرى الصدر في الفصائل تهديدا لدوره كصانع للملوك في المشهد السياسي العاصف في العراق.وقال مستشار للصدر إن العبادي طلب خلال الاجتماع من الصدر دعمه في محاولة (تطهير البلاد) من الساسة الفاسدين وممن قد يحاولون استخدام الجماعات المسلحة في التأثير في الانتخابات.وأضاف (تحدثا عن وضع نهاية للفصائل التي تعمل فوق القانون ومحاربة الفساد وبالطبع عن دعم مسعى العبادي لكي يكون رئيسا للوزراء لولاية ثانية).وبحسب نواب مقربين من العبادي ومصادر على صلة وثيقة بالصدر فإن الأول حصل على دعم الثاني في منع الفصائل من التدخل في الانتخابات.وقال سياسي كبير تربطه صلة وثيقة بالصدر ان (الصدر يمكن أن يدفع بمئات الآلاف إلى الشوارع تضامنا مع العبادي بنداء واحد وسيجعل خصوم العبادي يفكرون مرتين قبل تحديه).

وقال مصدر آخر مقرب منه إن (الصدر ينوي أن يفعل ذلك في المستقبل القريب جدا). واكدت مصادر مقربة من الصدر إنه وعد بإقناع السيستاني بدعم خطط العبادي لكبح الفصائل.واكد مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني ان(بدر ستقود قائمة الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة تحت زعامة العامري. وهذا معلوم للجميع). في غضون ذلك، أعلن مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة.ونشر الموقع الرسمي للحشد الشعبي، خبراً جاء فيه أن (الفياض لن يُرشح نفسه للانتخابات المقبلة).

وأضاف الموقع أن (الفياض أكد أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أمر حيوي لترسيخ النظام الديمقراطي).ونقل الموقع عنه قوله إن (الغاية الأهم هي الوصول بالعراق إلى شاطئ الأمان والاستقرار).وكان الفياض قد أعلن في اواخر تشرين الثاني الماضي عن تأسيس (حركة عطاء)، وقال إنها (ستكون رقماً مهماً في الساحة السياسية العراقية الجديدة).