معصوم يضع إكليل زهور على نصب الجندي المجهول

خبير لـ (الزمان): قدرات الجيش السريعة في دحر الإرهاب أذهلت العالم

بغداد – محمد الصالحي

اشاد خبراء عسكريون بتطور قدرات قوات الجيش بشكل كبير وبسرعة فائقة بعد الانتكاسة التي حصلت عام 2014 بإحتلال الموصل وديالى وصلاح الدين والانبار، فيما كشفوا عن خطة لإعادة تسليح وهيكلة وتطوير صنوف القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع.

وقال الخبير عماد علو لـ(الزمان) امس ان (اداء قوات الجيش اذهل العالم وحقق انتصارات ضد المجاميع الارهابية في حرب الشوارع فاقت إمكانات معظم الدول المتقدمة). واضاف ان (الجيش تمكن من تحقيق الانتصارات بسرعة هائلة وحقق التعاون النموذجي مع بقية القوات المسلحة من الحشد الشعبي والشرطة). وتابع ان (تطور اداء القوات واضح للغاية حيث شهدت المعارك الاخيرة ضد تنظيم داعش انهيارا كبيرا للإرهابيين مع تقدم الجيش في الانبار والحويجة وغيرها). وتابع ان (الانهيار الكبير الذي حصل خلال انتكاسة عام 2014 بعد سقوط اربع محافظات كان له الاثر في اهتمام الحكومة بإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ووضع استراتيجية عقائدية مختلفة عما كان قبل الانتكاسة).

إعادة هيبة

مشيرا الى ان (الجيش تمكن من اعادة هيبة الدولة في المناطق المختلطة بعد نجاح المفوضات الفنية التي قادها رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي لفرض سلطة القانون على تلك المناطق ولا سيما كركوك واجزاء من ديالى وصلاح الدين والموصل اضافة الى الاسهام الابرز في تحقيق النصر العظيم ضد عصابات داعش). الى ذلك نظمت الكلية العسكرية، السبت، استعراضا بمناسبة تخرج الدورة الـ 107 تزامنا مع ذكرى تأسيس الجيش الـ 97.وحضر الاستعراض وزير الدفاع عرفان الحيالي ورئيس اركان الجيش عثمان الغانمي وعميد الكلية العسكرية اللواء الركن حامد الزهيري وأهالي الطلبة المتخرجين. واستعرض الطلبة المتخرجون في ساحة العراضات في الكلية عددا من الفعاليات العسكرية، كما شهد الاستعراض مشاركة طيران الجيش وطائرات القوة الجوية. ويأتي استعراض تخرج الدورة 107 في الكلية العسكرية بالتزامن مع الذكرى الـ 97 من تأسيس الجيش في السادس من كانون الثاني 1921 . وهنأت قيادة الحشد الشعبي، السبت، بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش، وفيما دعت الى تثبيت وتقوية هيبة الجيش ومساعدته في التغلب على الاٍرهاب، أكدت أهمية ادامة التنسيق العالي بين المؤسسات العسكرية.وقالت القيادة في بيان تلقته (الزمان) امس (نهنئ أبناء جيشنا العظيم بذكرى تأسيسه السابعة والتسعين، في الوقت الذي نفخر فيه وببطولاته وشجاعة ضباطه ومراتبه، كما نتباهى بأننا كعراقيين لدينا جيش قوي بطل بكامل هيبته لا يمكن ان ينكسر مستقبلا بوجود سند داعم مثل الحشد الشعبي).ودعت إلى (تثبيت وتقوية هيبة الجيش ومساعدته في التغلب على الاٍرهاب). مؤكدا (أهمية ادامة التنسيق العالي بين المؤسسات العسكرية في التخطيط والتدريب واستثمار النجاحات المشتركة).

منظومة أمنية

وأكدت القيادة في بيانها، أن (العراق اليوم يمتلك منظومة أمنية قادرة على حمايته من اي اعتداء مستقبلي، وان لكل مؤسسة عسكرية من صناع النصر دور تقوم به بالحفاظ على الأمن ومنها مؤسسة الحشد التي كانت وستبقى مفخرة لكل عراقي غيور الى ذلك اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الجيش كان بحق الحصن المنيع لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، مشيرا الى استمراره في بناء جيش يدافع عن ارضه وجميع مواطنيه. وقال العبادي في بيان تلقته (الزمان) امس (نستذكر بكل فخر وإجلال الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيشنا المقدام الذي سطّر بكل تشكيلاته وصنوفه اروع الملاحم الوطنية البطولية لبلده وشعبه).

مبينا ان (الجيش اعاد للوطن هيبته وحافظ على ارض بلده وقدّم التضحيات الغالية في اصعب مرحلة مرّ بها بلدنا العزيز). واضاف العبادي ان (هذا الجيش كان بحق الحصن المنيع لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها). مشيرا الى انه (مع تزامن هذه المناسبة مع ما تحقق من نصر كبير على عصابات داعش الارهابية وما يشهده بلدنا من امن واستقرار بفضل الدماء التي قدّمها هذا الجيش المعطاء وبقية التشكيلات، فاننا ننتهز هذه المناسبة لنؤكد استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن ارضه ومواطنيه جميعا دون استثناء ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة ويحمل شعار الامن والحرية وينتمي للعراق الواحد الموحّد ولا يمثل حزبا او طائفة او جهة بعينها). ووضع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول لمناسبة عيد تأسيس الجيش. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم وضع اكليلا من الزهور على النصب بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووزير الدفاع عرفان الحيالي وعدد من الوزراء واعضاء السلك الدبلوماسي العربي والدولي في بغداد الى جانب كبار من قادة وضباط الجيش). وبشأن اخر اكد معصوم ان (الانتصارات أعادت للجيش ثقة الشعب والعالم)، داعيا الى (بناء جيش قوي ومهني لا مكان فيه للولاءات الضيقة. وتأسس الجيش العراقي عام 1921، وأولى وحداته تأسست خلال الانتداب البريطاني للعراق، حيث شُكل فوج موسى الكاظم واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام في بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937 وصل تعداد الجيش إلى ذروته في بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده 1.000.000 فرد، وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للعراق بول برايمر حينها، قراراً بحل الجيش فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.