ماكرون يعرض على أردوغان الشراكة بدل الإنضمام إلى الأوربي

باريس – شاكر عبد الحميد

ابلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان بتلاشي فرص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي في الوقت الراهن، عارضًا عليه الشراكة بدل الإنضمام الى الأوربي. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اردوغان في باريس امس إن ثمة مخاوف بشأن حقوق الإنسان منذ حملة التطهير التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 2016.

وقال ماكرون إنه (حان الوقت كي نضع حدا للنفاق في التظاهر بأن ثمة إمكانية لتحقيق تقدم في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي)، مضيفًا أن (التطورات والخيارات الأخيرة لا تسمح بأي تقدم في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي). وتوقفت المفاوضات التي كانت جارية في أعقاب حملة أردوغان بعد انقلاب تموز الفاشل.لكن الرئيس الفرنسي قال إن ( من المهم الحفاظ على العلاقة مع أنقرة قريبة، وربما تكون هذه هي اللحظة المناسبة للسعي لخيار آخر غير العضوية الكاملة في الاتحاد الأوربي، مثل الشراكة التي قد تربط الشعب التركي بأوربا).واتهم أردوغان الاتحاد الأوربي بالخداع وتضييع وقت تركيا، وشدد على أن غالبية الأتراك (لم يعودوا يرغبون في الاتحاد الأوربي)، مؤكداً إن (تركيا سئمت من المناشدة المتواصلة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي).وهاجم أردوغان صحفيا طلب منه التعليق على تقرير نشرته صحيفة (جمهوريت) التركية عام 2015 كان قد ذكر أن الاستخبارات التركية أرسلت أسلحة إلى سوريا، فردَ الرئيس التركي باتهام الصحفي بأنه يتحدث كما لو كان عضوا في حركة فتح الله غولن، التي يحملها أردوغان مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب. وأشاد الرئيسان بتعاون بلديهما في الحرب ضد تنظيم داعش. وهذه الزيارة هي الأهم للرئيس التركي إلى بلد من الاتحاد الأوربي منذ الانقلاب الفاشل وحملة القمع التي تلته. وبحث الرئيسان خلال اجتماعهما التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية ومكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان أن الهدف هو زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 13,5 مليار دولار إلى عشرين مليار يورو. ووقعت البلدان الجمعة عقدا لإعداد دراسة تتعلق بتحديد نظام دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى بين شركتي (أسيلسان وروكتسان) التركيتين وشركة (يوروسام) الفرنسية الإيطالية.ويتم تصنيع هذه الأنظمة من جانب مجموعة يوروسام الذي تشارك فيه خصوصا مجموعة (تاليس) الفرنسية وصانع الصواريخ الأوروبي (إم بي دي إيه). وأوضحت يوروسام في بيان أن (الدراسة التي من المقرر أن تستمر 18 شهرا، تهدف إلى إعداد عقد تطوير وإنتاج النظام المستقبلي للاستجابة لحاجات سلاح الجو التركي).وأضافت أن هذا النظام من شأنه (ضمان استقلالية تامة لتركيا في مجال التشغيل وإتاحة خيار سيادي لمستوى الاندماج مع الحلف الأطلسي).

وتستخدم الجيوش الفرنسية والإيطالية هذه الأنظمة للدفاع الجوي.على صعيد آخر، نشر صحفي عسكري روسي صورا لطائرات مدمرة في قاعدة حميميم التي تعرضت لقصف من مسلحي المعارضة. ونشر رومان سابونكوف الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ورود تقارير عن تعرض القاعدة للقصف. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعترفت بوقوع الهجوم على القاعدة في 31 كانون الأول، ومقتل اثنين من العسكريين لكنها نفت أن يكون الهجوم قد أدى لتدمير طائرات.وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قد قالت استنادا إلى مصادر دبلوماسية عسكرية إن سبع طائرات قد دمرت في أقوى هجوم على القاعدة الواقعة بالقرب من اللاذقية.ووصف المهاجمون بأنهم (متشددون إسلاميون). وقال سابونكوف في منشوره على موقع فيكونتاكتي إن الخسائر كانت ست طائرات من طراز Su-24 وواحدة من طراز Su-35S وواحدة من طراز An-72 وأخرى من طراز An-30 بالإضافة إلى مروحية من طراز Mi-8. وأكد إنه حصل على الصور من مصدر يمكن الوثوق به. وتحتفظ القوات الروسية ببطاريات الصواريخ بعيدة المدى المضادة للطائرات في القاعدة، وتقول إنها الآن محصنة ضد الهجمات.