سلة اوبك ترتفع عند 66 دولاراً للبرميل الواحد

النفط يلزم شركة بتنفيذ مشروع ميسان لزيادة إنتاج المشتقات

بغداد – شيماء عادل

الزمت وزارة النفط شركة ميسان الدولية بتنفيذ اعمال مشروع مصفى ميسان الاستثماري خلال 30 يوما، فيما ارتفعت معدلات التصدير اليومية من المؤانئ الجنوبية الى 3 ملايين و535 الف برميل خلال شهر كانون الاول الماضي، في وقت سجلت منظمة اوبك ارتفاعا في اسعار الخام الى نحو 66 دولارا للبرميل الواحد. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزير جبار علي اللعيبي القول ان (الوزارة تولي اهتماما كبيرا في تنفيذ مشروع مصفى ميسان الاستثماري بطاقة 150 الف برميل، وهو من ضمن خطط الوزارة الستراتيجية لزيادة معدلات انتاج المنتجات النفطية في البلاد)، مشيرا الى ان (هيئة الرأي وافقت في اجتماعها على قيام الوزارة بتوفير المياه الكافية لتغطية احتياجات تنفيذ مشروع المصفى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية)، مشددا على (ضرورة التزام الشركة المستثمرة بالتوقيتات المحددة والمهلة الممنوحة لها وبعكسه يعد العقد لاغيا وبدون ان تتحمل اي تبعات مالية وقانونية). وبشأن اخر اعلن اللعيبي عن ارتفاع معدلات التصدير اليومية من المؤانئ الجنوبية الى 3 ملايين و535 الف برميل خلال شهر كانون الاول الماضي وهي معدلات تصديرية غير مسبوقة واكد في برقية الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان (هذا الإنجاز الوطني غير المسبوق الذي تحقق في ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية صعبة كان ثمرة لجهود العاملين في القطاع النفطي وإصرارهم على زيادة معدلات الصادرات اليومية بإضافة كميات اخرى من الموانئ الجنوبية تعويضا عن توقف التصدير من الحقول الشمالية).

زيادة كميات

لافتا الى ان (الوزارة كانت قد اتخذت في وقت سابق من العام الماضي قرارا بزيادة كميات ضخ النفط الخام من الموانئ الجنوبية بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات المالية وذلك لرفد الموازنة الاتحادية). الى ذلك بحث اللعيبي مع السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النفط والغاز. واشار اللعيبي خلال اللقاء الى (اهمية تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة ولاسيما في قطاع صناعة النفط والغاز)، داعيا الشركات النفطية الامريكية الى (المشاركة في التنافس على المشاريع الاستثمارية التي طرحتها الوزارة)، مؤكدا (تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشركات العالمية في البلاد). من جانبه اعرب سيليمان عن (رغبة شركات بلاده في تعزيز التعاون المشترك مع العراق على جميع الصعد لاسيما في قطاع صناعة النفط الغاز). من جهة اخرى كشفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عن الكميات المصدرة من النفط خلال العام المنصرم. وأعلنت الوزارة في تغريدة لها على موقع تويتر عن (معدلات التصدير للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي)، مشيرة الى ان (المعدل اليومي لتصدير النفط في شهر أيلول بلغ 514 ألفاً و54 برميلاً وفي شهر تشرين الأول بلغ المعدل اليومي لتصدير النفط 384 ألفاً و659 برميلاً اما في شهر تشرين الثاني، فقد بلغ المعدل اليومي للتصدير 252 ألفاً و 301 برميل كما بلغ المعدل اليومي لتصدير النفط 263 ألفاً و 542 برميلاً في شهر كانون الأول من العام الماضي)، وتابعت ان (معدل التصدير بلغ 445 ألفاً و301 برميل يومياً). على صعيد متصل افادت منظمة أوبك بأن اسعار سلة الاوبك اليومي ارتفعت النفط الى أكثر من 66 دولاراً للبرميل. وقالت المنظمة في بيان امس إن (سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل الخام ارتفع ليصل الى 66.13 دولاراً للبرميل)، واضاف ان (السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 65.12 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة المنظمة).