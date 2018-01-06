فم مفتوح.. فم مغلق

العلوي في زاويته البهية – زيد الحلي

في بغداد انبثق نموذج مجتمعي جديد، اطلق عليه مؤسسه اسم (زاوية) بدلاً عن المتعارف عليه من اسماء مثل (منتدى) او (صالون) او (مجلس) .. انه (زاوية العلوي) حيث يرى مؤسسه الاستاذ حسن العلوي ان اسم (زاوية) اقرب الى الواقع من اي مسمى آخر .. وحضرتُ اول نشاط لزاوية العلوي، حيث قص شريط الافتتاح رائد الصحافة الاستاذ سجاد الغازي، في اشارة من العلوي، الى ان زاويته وجه اعلامي، معرفي، شامل، اصيل في عراقيته، وعميق في اهدافه ..

وزاوية العلوي، نتمنى لها الدوام والاستمرار في نهجها الذي اعلنه مؤسسها، لن تكون شبيهة بالمنتديات التي اعلن عن اقامتها في المدة الماضية، عدد من الشخصيات، تأكيداً لوجاهة ، او لتحقيق هدف معلوم او مخفي، والكثير منها ما قضى نحبه، وقليل منها ينتظر، لأخذها بعدًا فئوياً أكثر منه أدبيًّا أو ثقافيًّا، فبعضها استمر بين مد وجزر، قليل منها حافظ على حضوره، ولم يتوقف، وأكثرها لم يلتزم بالموعد المضروب له، بل يلغى أوقاتًا، ويغط نومًا،بينما قامت زاوية العلوي على المشاهدة والمشافهة، وسماع الصوت، وتناول الرأي، واتساع مساحة الحوار، فأخذت عمقًا ومكانًا متجذّرًا في اول فعالية لها ، ولا شك انها ستظل زاوية مفتوحًة، تكبر وتزداد، ويرى المتابع فيها تضاربًا في الآراء حينًا، وتعاطفًا مع بعضها حينًا آخر، لكنها بالتأكيد ستسهم في رفع مستوى الثقافة المجتمعي، وتحرك أشياء راكدة، وهذا التحريك سيضع نفسه أمام الجميع، بدلاً من أن يظل في مكان قصي، لا يراه أحد، أو تراه قلة..

لقد تابعتُ الكثير من الامسيات والمجالس والندوات المشابهة، وهي مع اختلاف تأثيرها في المجتمع الثقافي، إلا أن بعضها لم يظهر إلى النور، حوارًا ومناقشة وتوثيقًا، وظل ضائعًا بين وجوده بالفعل كاسم، وبين سلبيته في المشاركة وتفعيل الحراك الثقافي والفكري والاجتماعي.. لكني وجدتُ في الشرارة الاولى التي قدحها العلوي، ناراً من النقاش والمعلومة والالفة والجدل، ما يُفرح .. وكم تمنيتُ ان تسجل وقائعها الفضائيات لبثها للمشاهدين، اعماماً للفائدة المرجوة ..

ما ميّز زاوية العلوي، التنوع في الحضور، فدُعي له حشد من سكان بغداد العشرينات، منهم اقارب العلوي، احدهم كان شاهدا على الدقائق الاولى لثورة 14 تموز 1958، وساهم بنقل نوري السعيد من بيته على شاطئ دجلة من الكرخ الى الرصافة، وايضا حضور لفيف من الصحفيين والمهتمين بالفكر والسياسة من اعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، ورجالات الفعل المجتمعي، فكان لقاءً حمل في ثناياه الرأي المتأني، والفكرة الخاطفة، والقول الصائب، والجملة غنية المعاني..

شكراً للكبير حسن العلوي، على زاويته المشرقة بالنور .

Z_alhilly@yahoo.com