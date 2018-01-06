الكشف عن 29 ألف متجاوز على رواتب الحماية والقروض

العمل يستأنف توزيع مستحقات المعين المتفرغ للمدنيين اليوم

بغداد – داليا احمد

تستأنف هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توزيع راتب المعين المتفرغ للمدنيين اليوم الاحد في بغداد. وقال رئيس الهيئة أصغر عبد الرزاق الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة ستباشر بتوزيع الراتب للمدنيين المشمولين بالدفعات الحالية في بغداد البالغ عددهم نحو 5828 ابتداء من اليوم بواقع 500 مستفيد)، واضاف ان (اعادة توزيع الراتب جاء بعد قرار ايقافه خلال الاسبوع الماضي بسبب نهاية السنة المالية وعدم وجود مكان مناسب للتوزيع).

دفعات حالية

لافتا الى ان (استئناف التوزيع سيكون في قاعة المركز العراقي – الكوري بعد ان كان المستفيدون من الدفعات الحالية يتسلمون مستحقاتهم من مقر الهيئة الجديد)، واوضح الموسوي ان (اسماء المشمولين نشرت في الموقع الرسمي للوزارة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة)، مشيرا الى ان (عملية التوزيع تكون بحضور المعين فقط مع هوية الاحوال المدنية الاصلية للطرفين المعين والمعاق). في غضون ذلك اكد المفتش العام في الوزارة رائد حسين البلداوي الكشف عن 29417 متجاوزاً على رواتب اعانات الحماية الاجتماعية والقروض الميسرة والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلال العام المنصرم . وذكر البلداوي ان (جهود التعاون والتنسيق العالي والمهني ما بين دوائر الوزارة ومكتب المفتش العام ادى الى نتائج في الكشف عن المتجاوزين)، مشيرا الى ان (الوزير محمد شياع السوداني ارسى دعائم ذلك التعاون والتنسيق من اجل الحفاظ على المال العام). من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان (التعاون بين دوائر الوزارة ومكتب المفتش العام كان له الاثر الكبير في القضاء على العديد من شبكات المعقبين والمزورين للبطاقات الذكية التي تصدر للمشمولين براتب الاعانة الاجتماعية وكان العام المنصرم عاما مثاليا للتكامل في العمل حيث تم ضبط اكثر من خمس حالات تلبس لمعقبين استدل من خلالهم على خيوط شبكة معقبين كانت تستغل الفقراء وحاجتهم الماسة لراتب الاعانة حيث احيلت ملفاتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل).

وبشأن اخر اكد منعم ان (السوداني قدم كشفا عن ذمته المالية للعام الجاري الى هيئة النزاهة بعد انجازها من قبل مكتب المفتش وبهذا يكون اول مسؤول يكشف عن ذمته المالية خلال الاعوام 2014 و2016 و2017 و2018). وعن التحقيق بمعلومات تتهم مدير قسم الاحتياجات الخاصة بûنينوى ببيع اطفال كانوا مودعين لداعش اكد منعم ان (مكتب المفتش العام يجري تحقيقا عن معلومات تفيد بوجود تعاون بين مدير قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى مع داعش عبر بيع الاطفال الذين كانوا مودعين في دور الايواء في المحافظة)، وتابع ان (التحقيق يجري باشراف مباشر من السوداني ولاتهاون في هذا الموضوع وحال ثبوت التهمة على الشخص المعني سيتم احالته للجهات القضائية المختصة لينال القصاص العادل). الى ذلك سجلت الوزارة نحو عشرة آلاف اصابة عمل في قطاعات العمل العام والخاص بمحافظات العراق كافة عدا اقليم كردستان.

تسجيل إصابات

وقال مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الوزارة عمار عبد الواحد ان (المركز الوطني تمكن من رصد وتسجيل اصابات العمل من خلال برنامج اعد لهذا الغرض من قبل قسم المعلومات في المركز بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة)، مشيرا الى ان (النتائج ظهرت بعد اجراء الفرز والتحليل والادخال حسب نوع الاصابات لقطاعات العمل)، واكد عبد الواحد ان (مجموع الاصابات المسجلة خلال العام الماضي بلغ 10770 اصابة عمل وتم تصنيفها حسب نوع الوسيلة المسبب للاصابة منها 669 اصابة بواسطة آلات و378 بواسطة ادوات العمل و442عن طريق سقوط او انزلاق و104 بواسطة سقوط الاشياء والمعدات و42 اصابة عن طريق مواد كيمياوية و62 اصابة بصعقة كهربائية، فضلا عن 73 اصابة من خلال الحرائق والانهيارات)، واوضح عبد الواحد ان (اعلى نسبة للاصابات سجلت في محافظة بابل بواقع 572 اصابة على مختلف الانواع).