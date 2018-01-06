كلام أبيض

حمضيات بطعم مر – جليل وادي

على غير ما اعتاد عليه الناس في العالم، أعلن المحتفلون في المنصور والزوراء وأماكن غيرها عن بدء العام الجديد قبل أكثر من ست ساعات من قدومه، فقد أطلقوا ألعابهم النارية حال مغيب شمس يوم الاحد الماضي، اطلاق كثيف من دون انقطاع بأصوات قوية تعذر معها حتى الاجابة على اتصال هاتفي، الألوان طرزت سماء بغداد حتى ساعات فجر اليوم التالي، كثافة الاطلاق التي حدثت في بعض الأماكن كتقاطع شارع مول المنصور وقرب مول بغداد أخافت بعض العوائل التي لم يكن بمقدورها عبور الشارع الى الجهة المقابلة الا بالمسير محاذاة المحال التجارية، فبعض الشباب بدوا كالمجانين وهم يطلقون ألعابهم النارية بارتفاعات واطئة ومنها قرب أقدام المحتفلين ، باعة الألعاب النارية انتشروا على الأرصفة الى جانب رجال الأمن من بداية مجسر مرآب العلاوي حتى تمثال ابي جعفر المنصور، ما يدعوك لاستذكار تجار هذه الألعاب، لم أشهد تجمهرا لمحتفلين بالسنة الجديدة بحجم الذين حضروا في هذا المكان من مختلف أحياء بغداد والمحافظات القريبة للعاصمة، ما يلفت بالاحتفال الانتشار الأمني المنضبط الذي تمكن من حفظ أمن حشود بشرية كثيرة ومربكة. ومع ان نسبة كبيرة من العوائل شاركت بالاحتفال، الا ان حالات الخروج عن الآداب العامة كانت محدودة جدا، وهذا يسجل للقوى الأمنية ولأخلاق الشباب، الحرمان العاطفي كان واضحا لكنه لم يتمظهر بأشكال مستفزة، رجال الأمن تركوا المحتفلين يعيشون أجواء الفرح على هواهم، كما لم يحدث من المحتفلين ما يزعج رجال الأمن، بل خضع الجميع للتوجيهات الميدانية،هذا ما حدث في تلك الليلة التي كنت فيها محتفلا وراصدا لما جرى.

ثمة أسئلة يثيرها هذا الاحتفال المبهر، ما هذا الشغف غير المبرر باطلاق الألعاب النارية وبهذه الكثافة، وهل لهذا علاقة بظاهرة رمي الاطلاقات النارية التي تغتنم أية مناسبة للتعبير عن نفسها ؟ أظن ان ظاهرة (الرمي) تقتضي دراسة مستفيضة من أساتذة علمي الاجتماع والنفس والعلوم ذات الصلة، لأنها أصبحت تشكل تهديدا واضحا للمجتمع، ويمكن لها ان تتسع وتتخذ مسارات خطرة، فهل هي تفريغ لانفعالات مضغوطة بفعل التيه السياسي او محاصرة القيود الدينية والقبلية للحريات الاجتماعية، ام هي نتاج فراغ قاتل أسهم تزايد نسبة البطالة في تناميه، ام ان الظاهرة تعكس روحا عنيفة وعدوانية رسختها حروب لم تتوقف على مدى عقود، ام ان الظاهرة بمجملها نتاج التخلف والجهل، ام ان كل ذلك مجتمعا؟.

أتفق تماما مع من يقول ان العراقيين بحاجة للفرح، وبما ان أغلب مناسباتنا مهرجانات للحزن، والمفرح فيها ضئيل جدا، لذلك عندما تسنح الفرص ينفجر الكبت معبرا عن نفسه ومستترا بالفرح، ومن التعبير ما كان وحشيا، لذا لابد من اشباع الحاجة للفرح عبر ابتكار مناسبات تضاف للتي تأخذ طابعا دينيا او سياسيا كالأعياد الدينية والانتصارات العسكرية، الناس بحاجة للقاء بصورة تجمعات بشرية، فالمتعة تتجسد في أحيان كثيرة في تلك التجمعات وليس في جماليات الأمكنة فحسب، لذلك لا تعني الأمكنة شيئا ان كانت فارغة من الناس، وما جمال المكان الا مكمل لبهجة الحضور الانساني، فما المشكلة بالتوجيه للاحتفال المنظم في الساحات العامة وليس في أروقة المؤسسات بعيد المرأة وعيد العمال وعيد الجيش وغيرها؟

على سبيل المثال نظم الشباب في بعض المحافظات مهرجانات متنوعة وبامكانيات ذاتية وبتبرعات رمزية من المحتفلين أنفسهم، لكنها حققت تفاعلا وبهجة رائعة للناس على بساطتها، لا أظن أن هناك عائقا في تهيئة أمكنة عامة لمثل هذه الفعاليات، انه امر يسير، فلا تخلو أية محافظة من ساحات او شوارع صالحة للاحتفال، وبذلك نخفف الضغط عن العاصمة وأجهزتها الأمنية . دعونا نحتفل مع الناس في أماكن وجودهم، ولا ترهقوهم بقطع المسافات، صدقوني، بالرغم من مضي أربعين عاما مازال طعم مهرجان حمضيات ديالى على لساني، ولم تزله كل حمضيات دول الجوار المرة.

ديالى